Как Путин спровоцировал мировой продовольственный кризис 15 июля, 16:41 Эксклюзив НВ

Сегодня мир должен готовиться к продовольственному кризису, который продлится годы, а не месяцы

Колонка написана в соавторстве с Джейкобом Делорме — политологом из Института Тони Блэра

Вслед за усугубляющимся климатическим кризисом, пандемией Covid-19 и взлетом цен на энергоносители началась война в Европе. Хрупкая мировая продовольственная система не выдержала. Почти 50 млн человек в мире сегодня оказались на пороге голодной смерти, поэтому не только украинцы платят высокую цену за нападение президента России Владимира Путина на их страну.

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Из-за российской блокады Черного моря в украинских портах оказались заблокированными примерно 20 млн тонн зерна, что соответствует годовому объему потребления всех наименее развитых стран в мире вместе взятых. Но даже если эти поставки удастся осуществить, этого будет недостаточно, потому что вторжение Путина стало лишь очередным ударом по уже надломленной мировой продовольственной системе. Сегодня мир должен готовиться к продовольственному кризису, который продлится годы, а не месяцы.

Нынешний кризис является кризисом цен: составляемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН индекс продовольственных цен взлетел до рекордных высот. Но уже через год вполне может начаться кризис, связанный с физическим отсутствием продовольствия. В нашем новом докладе о глобальных последствиях украинской войны рассматриваются вопросы, как сбои в посевной повлияют на экспорт аграрной продукции из Украины, и как глобальный кризис на рынке удобрений, усугубляемый нынешним конфликтом, уменьшит возможности многих стран прокормить себя самостоятельно.

В этом году урожай пшеницы в Украине (на долю этой страны обычно приходится 10% мирового экспорта пшеницы), скорее всего, окажется на 42% меньше, чем в 2021 году. По словам бывшего министра сельского хозяйства Украины Романа Лещенко, посевная площадь зерновых в 2022 году может не достигнуть и половины довоенного уровня, а это значит, что ущерб урожаю следующего года уже нанесен. А когда, наконец, закончатся боевые действия, потребуются годы, чтобы восстановить фермы, почвы и хранилища.

Последствия российского вторжения для продовольственной системы не ограничиваются Украиной. Средние цены на удобрения, повысившиеся в прошлом году на 80%, с начала 2022 года выросли еще на 30% из-за сочетания российских экспортных ограничений с западными санкциями. Химические удобрения являются основой современного сельского хозяйства. Именно благодаря им мировое производство зерновых утроилось с 1960-х годов, что сделало возможным самый быстрый рост мирового населения за всю историю. Мировой кризис на рынке удобрений означает, что теперь — как никогда — странам мира надо обеспечивать себя самостоятельно.

Последствия российского вторжения для продовольственной системы не ограничиваются Украиной

Как показывает быстрый рост цен в Великобритании и США, даже страны развитого мира не обладают иммунитетом к глобальным последствиям этого конфликта. Но во многих странах, которые уже покачивались на грани нестабильности, ситуация стала просто отчаянной. В Шри-Ланке, где годовая инфляция сегодня достигла 54%, более 80% населения вынуждено ложиться спать, не поев. Голод в странах Сахеля достиг рекордных уровней.

Для гуманитарных организаций последствия тоже негативны. Рекордно высокие цены на продовольствие и быстрый рост транспортных издержек, ставший результатом попыток богатых стран найти других поставщиков энергоносителей помимо России, превращаются в смертоносную комбинацию для 274 млн человек, которым, согласно оценкам ООН, в этом году понадобится гуманитарная помощь.

И это лишь только начало. Мировые продовольственные кризисы 2008 и 2012 годов показали, что дефицит продовольствия усугубляет уже существующие проблемы, а в худших случаях служит искрой для новых конфликтов. Протестующие на Шри-Ланке, которая испытывает затруднения с импортом продовольствия и топлива, заставили президента уйти в отставку, а тем временем фермеры Перу, оставшиеся без удобрений, заблокировали дороги и грабят магазины. Согласно новой модели, опубликованной журналом Economist, в ближайший год десятки стран ожидает значительный рост «беспорядков», таких как конфликты и политическая турбулентность, а многие другие страны могут пострадать от сбоев в экономике. Международному сообществу нужно срочно начать действовать, чтобы не допустить возникновения этого порочного круга.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бисли написал в своем предисловии к нашему докладу, что власти обязаны не допустить, чтобы из-за войны в Украине пострадали миллионы семей, ведущих смертельно опасную борьбу с голодом. Поскольку серебряных пуль, которые бы помогли урегулировать продовольственный кризис, не существует, мир должен приступить к реализации срочной программы по смягчению нанесенного ущерба, одновременно помня о долгосрочных перспективах.

В краткосрочной перспективе международное сообщество должно справиться с российской блокадой и открыть безопасный проход с военно-морским эскортом для грузовых судов, которые вывезут 20 млн тонн пшеницы, застрявшей в украинских портах. Согласованные действия нужны также для предотвращения протекционизма, ставшего для некоторых коленным рефлексом. В частности, с тех пор, как началось российское вторжение, уже 23 страны ввели ограничения на экспорт продовольствия, на долю которого приходится 17,3% всех торгуемых в мире калорий.

И здесь многосторонние органы, подобные Всемирной торговой организации, должны стимулировать экономически крупнейшие страны координироваться и открывать продовольственные резервы с целью не допустить дальнейшего роста цен. Кроме того, правительства могут отреагировать на кризис продовольственных цен поставками гуманитарной помощи наиболее уязвимым странам и увеличением финансирования гуманитарных организаций, которые с трудом справляются с быстрорастущими издержками на закупки и транспортировку.

Впрочем, одной только гуманитарной помощи будет недостаточно, если мы хотим не допустить перерастания кризиса продовольственных цен в кризис физического отсутствия продовольствия. Нам нужно содействовать укреплению самодостаточности, в том числе помогая развивающимся странам диверсифицировать источники импорта и внедрять новые технологии редактирования геномов для повышения урожайности. Нужно также помочь африканским странам увеличить производство удобрений. Многие страны, в том числе Мозамбик, Того, Тунис и Нигерия, обладают значительными неосвоенными запасами сырья, необходимого для производства собственных удобрений и сокращения зависимости Африки от поставок из России.

Наконец, нынешний кризис подчеркивает важность улучшения внешнеторговой координации. Например, недавно созданная Африканская континентальная зона свободной торговли обещает содействовать расширению внутрирегиональной торговли и формированию определенной защиты от будущих внешних шоков.

Не только на Путине, которые превратил поставки продовольствия в оружие, лежит ответственность за нынешний кризис, однако нападение России на Украину ухудшило и без того плохую ситуацию. Нам предстоит длительная борьба, потому что мы должны справиться не только с черноморской блокадой, но и со структурными проблемами, которые собственно и сделали мир столь уязвимым для перебоев в поставках продовольствия.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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