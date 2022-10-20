Об Украине, Иране и Израиле
Мы не живем в идеальном мире. Каждый шаг имеет последствия
История отношений Ирана и Украины не так уж проста. Мы вели себя не безупречно на международной арене, в том числе и по голосованиям касательно антииранских санкций.
Было также множество вопросов по военному сотрудничеству.
Украинские власти отмечали еще в 2021 году, что Иран остается важным торгово-экономическим партнером Украины. А товарооборот между странами составил $723,7 млн.
А еще между Украиной и Ираном действует двустороннее соглашение Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Украиной и Исламской Республикой Иран, которое делает невозможным применение сил против страны-подписанта.
Но это не помешало военным Ирана 8 января 2020 года под Тегераном «случайно» сбить украинский самолет Boeing 737.
Так же как и не помешало сотрудничать сейчас с Россией, поставляя ей дроны и, скорее всего, еще и ракеты.
А политика Израиля по военной помощи нам — ожидаема. Не они себя странно ведут. Это мы не поддерживали Израиль. К примеру, не голосовали в ООН против Ирана, не предлагали военную помощь Израилю
И я хотела бы уточнить: министр обороны Израиля сказал не совсем то, что таскают сейчас в зубах, не разобравшись.
Вот прямая цитата: «Я хочу быть понятным, мы не продавали оружие Украине, мы передавали ей гуманитарное и медицинское снаряжение, это должно быть ясно. Но оружие мы не продавали» — и там речь — о предыдущих годах. Не о сейчас.
А дальше он говорит следующее: «Мы можем помочь Украине „умными“ системами предупреждения о ракетном нападении».
Сейчас Израиль предоставляет Украине базовые разведданные по поводу иранских дронов-камикадзе, которые Россия начала использовать на поле боя в Украине. Кроме того, одна из частных израильских компаний передает Украине спутниковые снимки позиций российской армии.
Мы не живем в идеальном мире. Каждый шаг имеет последствия.
К сожалению, все учатся исключительно на своих ошибках. И люди, и страны.
Текст опубликован с разрешения автора
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