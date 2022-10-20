Об Украине, Иране и Израиле 20 октября, 14:16

Мы не живем в идеальном мире. Каждый шаг имеет последствия

История отношений Ирана и Украины не так уж проста. Мы вели себя не безупречно на международной арене, в том числе и по голосованиям касательно антииранских санкций.

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Было также множество вопросов по военному сотрудничеству.

Украинские власти отмечали еще в 2021 году, что Иран остается важным торгово-экономическим партнером Украины. А товарооборот между странами составил $723,7 млн.

А еще между Украиной и Ираном действует двустороннее соглашение Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Украиной и Исламской Республикой Иран, которое делает невозможным применение сил против страны-подписанта.

Но это не помешало военным Ирана 8 января 2020 года под Тегераном «случайно» сбить украинский самолет Boeing 737.

Так же как и не помешало сотрудничать сейчас с Россией, поставляя ей дроны и, скорее всего, еще и ракеты.

А политика Израиля по военной помощи нам — ожидаема. Не они себя странно ведут. Это мы не поддерживали Израиль. К примеру, не голосовали в ООН против Ирана, не предлагали военную помощь Израилю и т. д.

И я хотела бы уточнить: министр обороны Израиля сказал не совсем то, что таскают сейчас в зубах, не разобравшись.

Вот прямая цитата: «Я хочу быть понятным, мы не продавали оружие Украине, мы передавали ей гуманитарное и медицинское снаряжение, это должно быть ясно. Но оружие мы не продавали» — и там речь — о предыдущих годах. Не о сейчас.

А дальше он говорит следующее: «Мы можем помочь Украине „умными“ системами предупреждения о ракетном нападении».

Сейчас Израиль предоставляет Украине базовые разведданные по поводу иранских дронов-камикадзе, которые Россия начала использовать на поле боя в Украине. Кроме того, одна из частных израильских компаний передает Украине спутниковые снимки позиций российской армии.

Мы не живем в идеальном мире. Каждый шаг имеет последствия.

К сожалению, все учатся исключительно на своих ошибках. И люди, и страны.

Текст опубликован с разрешения автора

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