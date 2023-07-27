Алексей Мельник

Алексей Мельник

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова

Новая фаза войны. К чему готовиться Украине на фронте и в тылу

27 июля, 17:21
NV Премиум
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Путин разыгрывает спецоперацию в «спецоперации»

Зараз відбувається переломний момент між початковою фазою і наступним етапом. Оскільки те, що ми спостерігали протягом останніх майже двох місяців, показало, що, навіть за найбільш ретельного планування, війна повна несподіванок. І це пов’язано взагалі з природою війни.

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Те, що українці, українське командування були готові до того, що росіяни збудували ешелоновану оборону, що були ці майже килимові мінування, все одно це не дає гарантії того, що цей план, який був підготовлений для контрнаступу, має реалізуватися саме так, крок за кроком.

Тому очевидно, що в цей час відбулися певні корективи. Певні корективи як у планування, так і на низовому рівні в тактику того, як застосовуються наші сили.

І паралельно відбувалися також інші процеси.

Теги:   Владимир Путин Ракетные удары Радио NV мобилизация в России Алексей Мельник наступление ВСУ зерновое соглашение

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