2960 или по одной на каждых 12 тыс. украинцев 13 июля, 19:40

Чем жила страна 13 июля 2022 года

● 2960 или по одной на каждых 12 тыс. украинцев. С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. «И главная цель ракет — гражданские объекты», — сказал он во время обращения к правительству Республики Корея.

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● Зеленский подчеркнул, что таким образом РФ пытается выгнать людей из украинских городов и хочет внушить страх. «Конечно, это тактика», — подчеркнул он.

● Русских лишили тыла. У российских оккупантов нигде не будет безопасного тыла на украинской территории. Именно это пообещал врагу президент Владимир Зеленский. Глава государства сказал, что российские обстрелы не прекращаются, на Донбассе продолжаются вражеские попытки штурмов, ситуация там не становится легче, а потери — меньшими. Он отметил, что даже в таких условиях Украина делает шаги вперед, в частности, в сотрудничестве с партнерами, а также на передовой.

● «Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины на порядок сильнее, чем любые их „спецоперации“. Российские солдаты — и мы это знаем из перехватов — откровенно боятся ВСУ», — подчеркнул Зеленский.

● Западное оружие эффективно помогает выполнить задачу Зеленского. Украинским военным поставлена задача освободить всю территорию страны, а оружие от западных партнеров делает этот процесс более эффективным, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

● «У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда нужно попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать», — отметил Данилов.

● Чем Берлин вооружит ВСУ. Правительство Германии опубликовало обновленный список вооружения, которое будет передано украинской армии в этом году.

● Среди серьезных вооружений в списке присутствуют: 900 противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3 тыс. боеприпасов к ним; 500 противовоздушных ракет Stinger; 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Стрела; 7 155-мм самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000; 54 бронетранспортера M113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией); 3 гусеничных реактивных системы залпового огня (РСЗО) MARS (немецкая вариация американской М270с боеприпасами, дальность стрельбы — до 70 км); 3 самоходные гаубицы 2000 года производства; 43 разведывательных дрона; 8 электронных устройств для борьбы с дронами; систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM; РЛС обнаружения артиллерии COBRA; запчасти к самолетам МиГ-29.

● Украина уже получила (от Германии и Нидерландов) и использует 12 САУ PzH 2000.

● Киев оружием не торгует. В США уверены, что Украина ответственно относится к получаемому западному оружию и не допустит, чтобы оно попало в чужие руки. Об этом заявила Бонни Дженкинс, заместительница госсекретаря США.

● Представительнице Госдепа задали вопрос, собираются ли США отправлять в Украину «инспекторов» для мониторинга того, как используются поставки военной помощи. Та ответила, что США активно сотрудничают с Украиной, чтобы обеспечить контроль за передаваемой помощью. «…Мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учету оборонительного вооружения американского производства», — добавила Дженкинс.

● РФ всячески пытается сорвать поставки Украине западного оружия, которое эффективно используют украинские защитники, и распространяет фейки о якобы «продаже» украинскими военными вооружения или его «уничтожении» оккупантами. Кроме того, FT накануне опубликовала статью, в которой фактически утверждается, что Киев торгует западным оружием, как только оно пересекает границу.

● А Владимир Зеленский сообщил, что глава Минобороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Киев передал ВСУ дополнительные 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab, но не уточнил их количество.

● Гибкий график освобождения страны. «Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени, — заявил Радио НВ секретарь Совбеза Алексей Данилов. — Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия в первую очередь, во вторую, третью, четвертую. Этот график есть у них. Он довольно гибкий, зависит от многих обстоятельств».

● Данилов добавил: «Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой».

● Русские понимают: юг вот-вот начнут освобождать. Российские оккупанты готовятся к боевым действиям в Мелитополе (захваченный врагом город в Запорожской области, западнее Бердянска). Об этом заявил его мер Иван Федоров.

● «Нарастает напряжение от рашистов. К примеру, вчера псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в городе Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам подготовить продукты питания, подготовить воду, заклеить окна. Это четкий сингал, что рашисты готовятся к боевым действиям в городе Мелитополе», — сказал Федоров. И добавил, что оккупанты не выпускают людей из города, чтобы прикрываться ими во время боевых действий.

● Атака под Славянском отбита. На Славянском направлении украинские военные успешно отбили штурм оккупантов в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. «Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм — Славянск», — уточнили там.

● Жителей Донетчины призывают эвакуироваться. Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА, поручил эвакуировать как можно больше жителей области до 1 октября. «Нынешний отопительный сезон в области будет крайне сложный, без газа. Мы рассчитываем, что к началу зимнего периода в Донецкой области останутся максимум 230 тыс. человек», — сказал он.

● Из подконтрольных Украине районов Донецкой области выехали почти 80% населения, сообщил ранее Павел Кириленко: «На 24 февраля постоянно проживало 1 670 000 населения на подконтрольной территории, а осталось около 340 000».

● Луганщина в огне. В Луганской области ВСУ уничтожают вражеские склады, в ответ оккупанты усилили работу диверсантов, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● «Усиление диверсионных разведывательных мероприятий обуславливается нехваткой боеприпасов. Нет, российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, хранит существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия», — написал Гайдай в Telegram. По его словам, недавно сдетонировали военные склады в оккупированных Кадиевке и Луганске (находится на расстоянии более 80 км от линии фронта), а ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно.

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● HIMARS всемогущий. Российские оккупанты признали, что их противовоздушная оборона не может справиться с современным ракетным вооружением, полученным Украиной в рамках военной помощи от стран Запада.

● Как объяснили росСМИ в прокремлевской террористической организации «ЛНР», удары по временно оккупированному РФ Луганску в ночь на 13 июля были нанесены американской реактивной системой залпового огня HIMARS, с которой их система ПВО просто не справилась.

● Также отмечается, что несколько из девяти выпущенных ВСУ ракет попали прямо по части ПВО, которая должна была прикрывать город от атак с воздуха.

● Авиация в действии. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что с начала полномасштабного вторжения российских войск украинская авиация совершила уже 1700 авиаударов по позициям оккупантов.

● За последние сутки украинская авиация уничтожила состав боеприпасов вражеской группировки войск на Южнобугском направлении и скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях. Уничтожено до 30 единиц техники.

● Еще одна сотня отправилась в ад. За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 оккупантов, а всего Россия потеряла на полномасштабной войне уже 37570 своих военных.

● Кроме того, по данным Генштаба, РФ потеряла: танков — 1649 (+0 за сутки), боевых бронированных машин — 3832 (+3), артсистем — 839 (+1), РСЗО — 247 (+0), средства ПВО — 109 (+0), самолетов — 217 (+0), вертолетов — 188 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 678 (+2) и многое другое.

● Цель Кремля — утилизация Лукашенко. Стране-агрессору России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры режимом Лукашенко, уверен Михаил Подоляк, советник главы ОП. «Далее — поглощение РБ и оккупация российскими z-zомби», — написал он в Telegram.

● По мнению Подоляка, следует понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит эта идея, а не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной состоятельности.

● Иран умывает руки. Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять вооружение России. Так он прокомментировал слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о планах Тегерана поставить России беспилотники.

● Министр подчеркнул, что Иран избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.

● Берлин четко знает, когда закончит сидеть на нефти Кремля. Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа и российскую нефть 31 декабря. Об этом заявил замминистра финансов ФРГ Йорг Кукис. По его словам, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

● «Всем, кто знаком с историей нефтепровода Дружба, который был инструментом советской империи в Восточной Европе, понятно, что избавиться от этой зависимости — дело нетривиальное», — добавил Кукис.

● По словам Кукиса, ключевой задачей на будущее будет заполнение огромного пробела после того, как ЕС откажется от 158 млрд кубометров газа в год, которые поставляет Россия. Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Но хотя США и Катар вместе могут поставить около 30 млрд кубометров СПГ в Европу, это все еще не решает проблему.

● Канада не придерживается санкций. Решение Канады вернуть Германии турбину для российского трубопровода Северный поток оказалось более широким, чем считалось изначально, написало канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на двух правительственных чиновников. Исключение из санкций будет действовать еще два года и за это время в Канаду можно будет отвезти на обслуживание и вывезти обратно до шести турбин.

● Турбины для Северного потока будут пересылать на ремонт через Германию, что позволит Оттаве говорить, что она не нарушает собственные санкции.

● Ранее Всемирный конгресс украинцев попросил аннулировать разрешение Канады на передачу Германии турбины, которую 11 июля Оттава официально согласилась вернуть немцам, несмотря на возражения со стороны Украины.

● Турбина Siemens была отправлена на ремонт в Канаду, где она застряла из-за санкций против нефтегазовой отрасли РФ.

● 11 июля РФ остановила свой Северный поток на плановое обслуживание, которое должно продлиться 10 дней.

● Уступка Путину? Еврокомиссия опубликовала дополнительные рекомендации для стран ЕС по поводу транзита товаров из России, согласно которым страна-агрессор может возить грузы в Калининград по железной дороге.

● В ЕК объяснили, что страны ЕС должны следить за тем, чтобы объемы транзита по железной дороге не превышали среднее значение за последние три года, отражали «реальный спрос на товары первой необходимости», и не должны допускать подозрительных потоков товаров, с помощью которых санкции могли бы обойти.

● Еврокомиссия также подчеркнула, что транзит подсанкционных товаров и технологий двойного и военного назначения запрещен полностью, независимо от вида транспорта.

● РФ выкрала более 400 авиалайнеров. Российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 пассажирских самолетов и множество комплектующих, которые они взяли в лизинг у иностранцев. Об этом написала The Washington Post. Это вынуждает лизинговые компании предъявлять страховые претензии на сумму $10 млрд.

● По данным исследовательской фирмы Cirium, пока что западные компании вернули лишь около 80 из 515 самолетов, сданных в аренду России. «Сообщество арендодателей в целом смирилось с тем, что большинство самолетов, размещенных ими в России, не будут изъяты», — отметил консультант компании AeroDynamic Advisory Майк Стенгель.

● Проблемы возникают не только с возвращением самолетов, но и с возвращением авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду россиянам.

● Через пару дней может появиться спецтрибунал для РФ. 14−15 июля Дмитрий Кулеба, глава МИД, будет дистанционно участвовать в мероприятии в Гааге, посвященном ответственности России за преступления на территории Украины. Одной из главных тем будет создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

● По словам Кулебы, спецтрибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство страны-агрессора именно за преступление агрессии против Украины.

● Российские военные преступления, преступления против человечества и преступление геноцида подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). «В то же время у МУС нет компетенции расследовать и преследовать физических лиц за совершение преступления агрессии против конкретно Украины из-за определенных правовых ограничений… На сегодняшний день объективно не существует международного суда или трибунала, который мог бы выполнить эту функцию. Создание специального трибунала закроет пробел», — подчеркнул глава МИД Украины.

● По словам Кулебы, такой трибунал будет дополнять работу МУС, а не создавать альтернативный процесс.

● Украденные люди. Российские захватчики депортировали в РФ 2 млн жителей временно оккупированных территорий Украины, среди которых несколько сотен тысяч детей. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам конференции Азиатское лидерство. Он подчеркнул, что это лишь приблизительные цифры, так как у многих украинцев отбирают средства связи, документы, а также запугивают, чтобы они не возвращались в Украину.

● Зеленский также рассказал, что РФ создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет проходить людей на оккупированной территории. По словам украинского лидера, «десятки тысяч людей там остаются, а молодые женщины там исчезают».

И для финала:

● Решается судьбы украинского зерна и голода в Африке. В Стамбуле стартовали четырехсторонние переговоры о разблокировании украинских портов для возобновления экспорта ее зерна на международный рынок. Во время переговоров будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для вывоза зерновых из заблокированных РФ украинских портов.

● Кроме представителей Киева, Москвы и Анкары во встрече принимают участие также делегаты от ООН.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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