У того, что создал Путин, появилось официальное название. И Кремлю оно не понравится 13 октября, 18:53

Чем жила страна 13 октября 2022 года

● У того, что создал Путин, появилось официальное название. И Кремлю оно не понравится. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим, — такое решение совет принял первым среди всех международных организаций. За это решение проголосовали 99 делегатов, лишь один воздержался.

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«Эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности», — сказано в резолюции. В нее также внесена поправка, которая предлагает «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». В резолюцию также включили поправку с призывом предоставить Украине системы ПВО для защиты мирного населения.

В резолюции, по словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (представителя ВР в ПАСЕ), высказана поддержка скорейшему созданию международного трибунала.

● «Приветствую принятую сегодня резолюцию ПАСЕ, которой действующий режим РФ признан террористическим. Это мощный сигнал мировому сообществу и России, что наказание за преступления неизбежно», — написал в Twitter президент Владимир Зеленский, который сегодня выступал перед ПАСЕ.

И еще одно громкое решение международного уровня не в пользу России:

● Генассамблея ООН осудила аннексию. Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, осуждающий незаконные попытки аннексии временно захваченных РФ территорий Украины. Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 — воздержались. Против голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия. Среди важных мировых держав воздержались Китай и Индия.

Генассамблея ООН также призвала все страны, организации и агентства ООН не признавать попытку изменения Россией статуса Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, и потребовала от страны-агрессора немедленно отменить ее решения, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины, а также полностью вывести российские войска с территории Украины.

● Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил все страны, поддержавшие резолюцию.

● Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица высмеял РФ после голосования в Генассамблее ООН. В Twitter он написал «О, Боже! Я не могу видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4? Вот это да!», и добавив свое фото с театральным биноклем.

● Эрдоган призвал к миру и отправился говорить с Путиным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал «прекратить кровопролитие» в Украине. Как сообщил CNN, это мнение он озвучил время своего выступления на международном форуме в Казахстане, в котором также принимает участие и Путин. «Каждый из нас ощущает региональные и глобальные последствия кризиса в Украине. Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития», — сказал турецкий лидер.

Ожидается, что сегодня же Эрдоган и Путин проведут двустороннюю встречу в кулуарах саммита.

● За несколько дней до сегодняшней встречи спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новое крупное соглашение с Западом. Отчасти это, несомненно, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром».

К слову:

● Макрон хочет говорить с кремлевским диктатором. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет и дальше разговаривать с российским диктатором Путиным. «Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним», — сказал он.

Также Макрон заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовым проводить зиму в военных условиях. «И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией», — добавил он.

● А министр иностранных дел РФ Лавров возьми и прокомментируй вчерашнее заявление президента США Джо Байдена о том, что он не видит смысла в переговорах с Путиным. Кремлевский «дипломат» считает, что слова американского лидера не усложняют международную обстановку, так как «хуже быть уже не может».

Но ведь на самом деле, хуже быть вполне может, особенно для Кремля:

● Кремль подвел дело к революции. В России представители элиты начинают говорить о возможной смене руководства так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления диктатора Владимира Путина, сообщила The Washington Post.

При этом издание уточняет, что никто не может сказать, как и когда это может произойти. «Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. „Ястребы“ хотят более жестких действий. „Голуби“ вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю», — рассказал собеседник издания.

В РФ высокопоставленные представители власти и бизнес-элиты опустошены и подавлены. Они ожидают ухудшения политического и экономического климата. «Понятно, что военная или политическая победа невозможна. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в шахматную ситуацию, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже другого, а не двигаться невозможно», — сказал источник The Washington Post из чиновничьего аппарата РФ.

● Перед Путиным нельзя показывать слабость. Российский диктатор может применить ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий, заявил президент Владимир Зеленский. «Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству. Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий», — сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Зеленский добавил, что риск применения ядерного оружия остается. Он также подчеркнул, что сейчас задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто не будет разговаривать и что он останется в изоляции.

● Армия РФ будет уничтожена. Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ею ядерного оружия против Украины, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что этот ответ будет не ядерным, но приведет к уничтожению российской армии.

● Макрон подул на холодный ядерный огонь. Франция не ответит ядерным оружием в случае, если страна-агрессор Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом», — сказал он.

● Много ПВО. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 октября прокомментировал заседание в формате Рамштайн, на котором обсуждали оборонные нужды Украины. Там, по его словам, в первую очередь обсуждали предоставление стране противовоздушной и противоракетной обороны. Заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии, добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что принял участие в министерской встрече стран-доноров, МВФ и Всемирного банка, и объявил о создании «финансового Рамштайна» — формата для постоянной финансовой поддержки Украины.

● США планируют предоставить Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он уточнил, что, в частности, системы ПВО будут доставлены из Германии.

● А глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина попросила у союзников и партнеров интегрированную систему ПВО, которая включает системы малой, средней и большой дальности. Он добавил: «Мы думаем, что можем предоставить [интегрированную систему]».

● Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в следующий пакет военной помощи для Украины, в частности, будут включены 18 гаубиц и ракеты AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.

● Телеканал Sky News сообщил, что в ближайшие недели Франция передаст для защиты украинского неба системы ПВО и ПРО Crotale. Crotale предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

● «Франция на встрече союзников Украины в формате Рамштайн пообещала отдать три своих ракетных установки LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу», — написала ВВС со ссылкой на «многие источники».

● А Литва передаст на нужды ВСУ: зимнюю одежду и снаряжение; дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году; обеспечит 120 мм минометы на платформе M113; бронемашины; тепловизоры; беспилотники.

● Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $47 млн, который будет включать боеприпасы и зимнюю одежду для ее защитников.

● Государство-террорист пытается представить «террористами» украинцев. Россия, вероятно, перебросила в оккупированные районы Украины иранских инструкторов, которые обучают российских военных пользоваться беспилотниками Shahed-136. Тем временем российская пропаганда усилила попытки представить Украину как якобы «террористическое государство». Об этом в сводке за 12 октября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Вот как Кремль «лепит» из Украины «террористическое государство»:

● Путину привиделись «теракты». «Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, <…> они посягали уже и на „Турецкий поток“. Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — заявил пресс-секретарь Кремля Песков. Других подробностей он не сообщил.

10 октября Путина на заседании совбеза РФ сообщил, что в стране произошел «ряд терактов» и попыток терактов на объектах электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры. По его словам, в том числе была совершена попытка подрыва одного из участков трубопровода «Турецкий поток» (газопровод, который идет из Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции).

● А в российском Белгороде получил повреждения многоэтажный жилой дом. Перед этим в городе сработала ПВО, сообщил его мэр Антон Иванов. А местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что город обстреляли ВСУ и «работает ПВО».

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники утверждают, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной (Луганская область), тогда как армия РФ пытается вести оборонительные действия в этом районе; также россияне заявляют, что украинские силы проводят наземные атаки на северо-западе и западе Херсонской области (вчера командование ВСУ подтвердило освобождение пяти населенных пунктов в Херсонской области); войска оккупантов провели наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки (Донецкая область); армия РФ, вероятно, усиливает линию фронта в западной части Запорожской области; российские силы продолжают сталкиваться с проблемами оснащения российских военнослужащих базовым личным снаряжением.

● Враг отбит от Бахмута. За минувшие сутки украинские военные отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

● На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства временно прекратить наступательные действия. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Основными причинами являются крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов.

● Оккупанты готовятся к боям в Херсоне. По данным британской разведки, ВСУ продолжают успешное наступление на южном направлении. Оккупационные «власти» вывозят гражданских из Херсона, ожидая боев в городе.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что после отступления примерно на 20 км к северу в херсонском секторе в начале октября российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово. На ней идут ожесточенные бои, особенно на западе, где украинские атаки означают, что фланг россиян больше не защищен рекой Ингулец.

● Глава Пентагона Ллойд Остин уверен, что с наступлением холодов украинские защитники и защитницы продолжат освобождать Украину.

● Минус 420 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 63 800 своих военных, за минувшие сутки — 420. Такие данные на утро 13 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2511 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 5167 (+11), артсистемы — 1556 (+17), реактивные системы залпового огня — 357 (+2), средства ПВО — 183 (+0), самолеты — 268 (+0), вертолеты — 240 (+6), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1182 (+33) и многое другое.

● Первые официально признанные убитые среди мобилизованных. В России впервые с начала объявления «частичной» мобилизации признали гибель мобилизованных на войне против Украины. Погибли призванные из запаса пять жителей Челябинской области. Об этом местному изданию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства этого российского региона.

● ВСУ сбивают по меньшей мере 85% выпускаемых Россией иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

● В течение 12 октября украинские ракетные подразделения и истребительная авиация уничтожили пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два беспилотника Zala Ланцет.

● Израиль помогает разобраться с иранскими дронами. Израиль предоставляет Украине базовые данные об иранских дронах, которые начала использовать страна-агрессор Россия. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Издание пишет, что Украина запросила у Израиля системы ПВО, а также ракеты большей дальности Barak 8. Однако Израиль пока отказывается их предоставлять.

● Рано утром Киевскую область атаковали дроны-камикадзе. Под удар попала инфраструктура в Бучанском районе.

● Данилов пророчит очень сложную зиму. «Это будет одна из самых сложных зим, которые нам нужно пережить, — заявил в эфире Радио НВ Алексей Данилов, секретарь СНБО. — У врага стоит в планах уничтожения нашей критической инфраструктуры. Речь идет не только об энергетической отрасли, об электрике. Речь идет и о газопроводах».

Также секретарь СНБО считает, что Кремль может совершать преступления на территории России, чтобы обвинять Украину: «Мы не исключаем, что РФ может прибегнуть к привычным для себя акциям на территории своей страны по своей газотранспортной системе для того, чтобы в этом обвинить нашу страну».

● Веерных отключений не будет. Компания Укрэнерго сообщила, что удалось стабилизировать энергетическую инфраструктуру Киева и центральных областей. И веерных отключений не будет, если украинцы экономно будут использовать электроэнергию в пиковые часы.

● Русский алюминий попадет под запрет? Белый дом обсуждает возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на ракетные атаки России по Киеву и другим украинским городам на этой неделе. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. администрация президента США Джо Байдена рассматривает три варианта: прямой запрет; повышение тарифов до настолько высокого уровня, что они могли бы стать эквивалентом запрета; санкции против компании Русал российского олигарха Олега Дерипаски.

И для финала:

● Освобождены по обмену. Украина освободила из российского плена 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram. Он уточнил, что Украина и РФ провели очередной обмен пленными, — некоторых из освобожденных оккупанты удерживали в печально известной колонии в Еленовке Донецкой области.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.