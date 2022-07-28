Уничтожение культурного наследия Украины. Можно ли привлечь Россию к ответственности? 28 июля, 13:46

С начала войны России против Украины зафиксировано 417 эпизодов повреждения или уничтожения памятников культуры

В часовой речи накануне вторжения Владимир Путин, обосновывая военную агрессию, говорил о необходимости «денацификации». Как комментирует историк Тимоти Снайдер, что нацист — по определению Путина — это украинец, отказывающийся признать себя русским. Когда преступления в Буче стали известны всему миру, российское РИА Новости опубликовало текст Тимофея Сергейцева. Автор утверждает, что «денацификация» является собственно «деукраинизацией» — отказом от «искусственно созданной украинской этничности». Данная публикация в сочетании с предварительными заявлениями Путина позволяет выделить цели военной агрессии России.

Видео дня

Музеи, библиотеки, галереи — архивы памяти, предназначенные хранить культурные ценности и память о прошлом. Благодаря им формируется коллективная память сообщества — основа идентичности. Такую же цель выполняют монументы, памятники, мемориалы. Их уничтожение — атака на культурное наследие украинцев. Преступления против культурных ценностей являются преступлениями против личности. Достопримечательности и культурные сооружения являются частью бытия сообщества, так что их уничтожение не может оцениваться только в категориях потери имущества.

Культурное наследие в условиях войны подлежит защите в рамках Конвенции ООН от 1954 года. К культурным ценностям относятся: ценности, движимые или недвижимые, имеющие большое значение для культурного наследия народа, такие как памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические расположения, архитектурные ансамбли, имеющие историческую или художественную ценность, произведения искусства, рукописи, книги; а также здания, предназначением которых является сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей, таких как музеи, библиотеки.

Второй протокол к Конвенции ООН от 1954 года предусматривает применение принципа «военная необходимость» при повреждении культурных ценностей возможно только, если «нет никакой практически возможной альтернативы для получения равноценного военного превосходства». В то же время, культурные объекты, атакованные в Украине, не использовались как военные — их уничтожение не было вызвано военной необходимостью.

Удары по сооружениям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам без военной необходимости являются военными преступлениями, согласно Римскому уставу. Украина подписала Римский устав, но пока не ратифицировала. Украина уже сотрудничает с Международным уголовным судом для расследования преступлений, в соответствии с механизмом, предусмотренным статьей 12 Римского устава, признав юрисдикцию Международного суда по всей территории Украины.

Культурные ценности: подсчет потерь

Оценка повреждений во время военных действий затруднена: часто представители властей и работники ГСЧС длительное время не имеют надлежащего доступа к поврежденным объектам из-за плотности обстрелов и опасности минирований. Информация, поступающая из оккупированных населенных пунктов и которые находятся (находились) в осаде, часто неполная. Однако даже доступные данные позволяют сделать вывод о характере и масштабах разрушений.

Культурные объекты, атакованные в Украине, не использовались как военные

Религиозные сооружения чаще других культурных объектов страдали от обстрелов. По данным МКИП, разрушения получили по меньшей мере 136 религиозных сооружений. В течение одного дня в результате ракетных обстрелов были полностью уничтожены две деревянные церкви XIX века: церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка Житомирской области (1862) и Георгиевская деревянная церковь в селе Заворичи Киевской области (1873).

Заметное место среди поврежденных объектов занимают музеи. Первым был уничтожен Историко-краеведческий музей в поселке Иванков Киевской области. Там хранилась коллекция работ Марии Примаченко, украинской художницы-наивистки, чье творчество является признанным мировым достоянием. К счастью, работы удалось спасти. Также полностью разрушен авиабомбой Художественный музей Куинджи в Мариуполе. Судьба коллекции пока не известна. Там хранилось более двух тысяч экспонатов, в том числе и картины Николая Глущенко, Михаила Дерегуса, Татьяны Яблонской, Алексея Грицая.

На 8 июля зафиксировано 46 случаев повреждения памятников и мемориалов на территории Украины, большинство в результате артиллерийских обстрелов. В то же время есть и примеры прицельного обстрела памятников известным украинцам. В Бородянке российские военные обстреляли из стрелкового оружия бюст Тараса Шевченко.

Кроме единичных объектов, российские военные разрушают целые культурные пласты украинских городов. Очевидно, что тактикой России является задача максимальных разрушений: используются ковровые бомбардировки, артобстрелы, ракетные и авиаудары. Российскими силами уничтожено 1937 объектов в Харькове, 90% — Мариуполя, Волновахи, Бородянки, 70% — Чернигова, 80% — Изюма.

Исторические прецеденты

Преступления против культурных ценностей стали частью обвинения в рамках Международного трибунала бывшей Югославии, а также рассматривались в Международном уголовном суде в Гааге. Эти два судебных института установили важный прецедент и доказали на правовом уровне, что такие преступления являются военными. Однако наряду с возможностями привлечения к ответственности за подобные преступления есть и определенные ограничения.

В течение 1991−1999 годов во время войн на территории бывшей Югославии были целенаправленно уничтожены культурные и религиозные объекты Боснии и Герцеговины, Хорватии и Косово. За время существования трибунала было проведено 142 судебных процесса, но только 16 обвинительных приговоров включали преступления против культурных ценностей. В основном судебные решения квалифицировали уничтожение культурных и религиозных памятников как элемента преследования по политическим, расовым и религиозным признакам, совершенные с дискриминационным умыслом.

Причин небольшого количества обвинительных приговоров за преступления против культурных ценностей несколько. Не все случаи были тщательно документированы, что ограничило возможности для уголовного преследования. Не имея достаточно веских доказательств для доказательства вины в преступлениях против культурных ценностей, прокуроры выбирали те, где с большей вероятностью можно было добиться обвинительного приговора.

Соответственно, уничтожение всех 16 мечетей, 6 католических церквей и монастырей в городе Баня-Лука (северная Босния) и повреждения более 200 мечетей сербами в Косово не попали в материалы Трибунала. Никто не понес ответственности за одно из крупнейших по масштабу преступлений против боснийского наследия — уничтожение Национальной библиотеки в Сараево. Президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич скончался до вынесения решения по его делу. Из обвинительных актов против Радована Караджича, президента Республики Сербской, и Ратко Младича, руководителя штаба Войск Республики Сербской, уничтожение библиотеки было изъято из-за сложности доказывания их вины за это преступление.

В то же время, имеем дело хорватского города Дубровник, историческую часть которого обстреляла в 1991 году Югославская народная армия. Статус Дубровника как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО способствовал особому вниманию к нему. За военное преступление по обстрелу города ответственность понесли генерал Югославской армии Стругар (8 лет заключения) и адмирал Йокич, признавший вину и приговоренный к 7 годам.

Важным достижением по делам о преступлениях против культурных ценностей является признание того, что пострадавшей стороной в этих преступлениях является не только отдельное сообщество, но и международное сообщество в целом. Обвинение в нанесении ущерба мировому сообществу стало одним из основных по делу Ахмеда Аль-Факи Аль-Махди, которое рассматривалось Международным уголовным судом. Аль Махди был приговорен к 9 годам тюрьмы за уничтожение 10 исторических и религиозных памятников Тимбукту в Мали в 2012 году. Все объекты, кроме одного, включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Важно то, что преступления против культурных ценностей в упомянутых судебных процессах рассматривались не только как гражданские объекты, но и через призму их культурного статуса и значения для определенного сообщества или мирового сообщества как в случае с мавзолеями в Тимбукту. Уничтожение исламского и османского культурного и религиозного наследия на территории Боснии рассматривалось в более широком контексте преступлений против гражданского населения как элемент этнических чисток. Территории не только «очищались» от мусульманского населения, но и уничтожались культурные объекты, чтобы стереть их память на этих территориях.

Как свидетельствует международный опыт, преследование за преступления в отношении культурных ценностей имеет много вызовов, одним из которых является понимание уровня ущерба, нанесенному сообществу и в целом международному сообществу уничтожением определенных культурных ценностей. Поэтому информирование мира о нанесенных разрушениях и утраченных ценностях является одной из ключевых задач. Украинский институт присоединился к этой деятельности, запустив проект Postcards from Ukraine, рассказывающий о поврежденных культурных и исторических объектах Украины. Перед Украиной сейчас стоит задача документирования и расследования преступлений российских военных, в том числе против культурных ценностей. МКИП запустило проект по сбору свидетельств о разрушении объектов. Эти данные будут нуждаться в дальнейшей верификации и должны быть дополнены основательным независимым исследованием. Однако это важный шаг в правильном направлении.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.