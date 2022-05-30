Нептун и Гарпун. Как быстро вывезти зерно из портов Украины? 30 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Как быстро и эффективно разрешить мировой продовольственный кризис?

Сегодня приехала в Киев министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Одна из главных тем анонсированных — как предотвратить продовольственный кризис в мире. Разве это не тема, как найти объяснение, почему Путину нужно пойти на уступки, чтобы он разрешил вывоз украинского зерна. Почему? А потому, что во Франции очень хорошо просчитали, что произойдет, если страны северной Африки окажутся без хлеба, будут голодными. Это означает, что миллионы беженцев немедленно переместятся из этого региона на юг Франции. Она будет страдать от этого.

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Мы видим, что за всеми этими разговорами стоят банальные интересы, но свои. И им все равно, что, удовлетворяя свои интересы, они нарушают наши, украинские. Своя рубашка всегда ближе к телу. Смысл сейчас есть в получении Украиной ракет типа Гарпун и использованием наших ракет Нептун, уже отправивших по известному адресу крейсер Москва. И вот комбинация этих видов вооружения и решит проблему транспортировки украинского хлеба из украинских портов безотносительно того, что хотят или не хотят видеть в Кремле. Только путем уничтожения Черноморского флота, дай Бог, чтобы это произошло максимально быстро, мы сможем решить этот вопрос. Все остальное — это разговоры, как говорится, в пользу бедных, и то, что мы сейчас видим со стороны Франции и Германии, тому подтверждение.

Зерновой фактор уже начинает влиять на обстановку вокруг Украины

Зерновой фактор уже начинает влиять на обстановку вокруг Украины. Я думаю, что это дополнительный аргумент для украинской стороны давить на Запад с тем, чтобы Запад принимал действительно адские санкции против РФ. Дай Бог, чтобы на саммите приняли этот шестой пакет санкций, хотя с исключениями для Венгрии и нескольких других стран, но, несмотря ни на что, важный шаг вперед. Таких шагов еще предстоит сделать несколько, и вот тогда у России не останется аргументов на тему, продолжать войну или нет. А окончание войны решит вопрос о продовольственной безопасности мира. Потому что делать вид, что идет война, захвачено 20% нашей территории, а мы будем идти на уступки кому-то ради того, чтобы кому-то было хорошо, а нам плохо, это худшая политика, которая только может быть со стороны Украины. Поэтому будем объяснять, надеюсь, нашим западным партнерам, что они обращаются не по адресу, когда говорят о продовольственной безопасности. Зерно у нас есть. А то, что нам не дают его вывезти на мировые рынки, это проблема не наша, а проблема агрессии России. Отдельно с Россией пусть решают вопрос, как это сделать. А поскольку до Москвы слова не доходят, значит, должны доходить очень болезненные действия в виде военного поражения и экономических санкций. Вот и весь план действий, который сегодня может быть. в том числе и по продовольственной программе.

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