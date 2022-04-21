Как русский солдат пустил пулю в голову украинского поэта 21 апреля, 23:18 Цей матеріал також доступний українською

Есть что-то в поэтах, что делает их излюбленными мишенями фашистской и коммунистической жестокости

Прежде чем выйти из дымящихся городов Буча и Бородянка в первую неделю апреля, российские солдаты изнасиловали, замучили и убили бесчисленное количество мирных жителей. После осмотра кровавой бойни в этих городах главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил очевидное: «Украина — это место преступления».

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Только в этих двух городах жертвы мирного населения исчисляются тысячами, среди них — и поэт в Бородянке, застреленный отступающим русским оккупантом.

Есть что-то в поэтах, — возможно, их мягкая чувствительность, что делает их излюбленными мишенями фашистской и коммунистической жестокости. Как канарейки в темной шахте истории, поэты часто первыми чуют смертельный запах насилия и войны, они перестают чирикать, и начинается кромешный ад.

Испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка был среди первых жертв испанского фашизма. Он был казнен в упор в 1936 году фашистским повстанцем, который пустил пулю в его выпуклую, наполненную стихами голову, но не раньше, чем сказал ему, почему он это сделал: «За то, что он красный и веселый» (использовалось ругательство).

Четыре года спустя, когда режим генерала Франсиско Франко прочно утвердился, фашистский судья приговорил к смертной казни другого андалузского поэта, Мигеля Эрнандеса, который потчевал Испанию одними из самых нежных (а также резких) стихов, когда-либо в мире написанных, в том числе поэмой «Menos tu vientre» (Кроме твоей матки), вдохновлённой беременностью его жены; и стихами своему будущему ребенку, который, как он ожидал, «родится, сжав кулаки». Его казнь была заменена на тюремное заключение, Эрнандес умер в тюрьме от туберкулеза в 1942 году. Ему был 31 год.

Поэты часто первыми чуют смертельный запах насилия и войны

Нацисты, выросшие из той же почвы, что и Иоганн Вольфганг фон Гёте и Райнер Мария Рильке, жестоко заставили замолчать европейских поэтов. Возьмите случай русской еврейской поэтессы Елены Ширман. В июле 1942 года в Ростове ее и ее семью схватили фашистские солдаты, убили родителей на ее глазах, приказали ей раздеться, и забили ее до смерти лопатой, которой она копала могилу своим родителям и себе.

Венгерские фашисты заставляли пленных венгров добывать медь, чтобы прокормить нацистскую военную машину, среди тысяч призывников был поэт Миклош Радноти. «Я поэт, и я никому не нужен, — писал он во время марш-броска, — любопытные дьяволы будут петь неустанно». В ноябре 1944 года венгерские дьяволы застрелили его, слишком измученного, чтобы представлять какую-то пользу, вместе с 20 другими, а затем бросили их останки в братскую могилу.

В том же 1944 году немецкий поэт, журналист и сатирик Эрих Кнауф вызвал гнев ни кого иного, как доктора Йозефа Геббельса. Печально известный министр пропаганды Третьего рейха лично выбрал нацистского судью, который признал Кнауфа виновным в «очернении фюрера» и казнил его на гильотине в тюрьме Бранденбург-Горден. Судебные органы предъявили вдове Кнауфа счет за судебные и исполнительные издержки.

Российский поэт Иосиф Джугашвили родился в 1878 году. Под псевдонимом Сосело он писал романтические стихи о соловьях и луне (распространительнице света на земле). Позже он взял другой псевдоним (Сталин). По оценкам, он несет ответственность за 40 млн смертей, что на 10 млн больше, чем Гитлер. Но кто занимается подсчётом? Как лирически выразился бывший поэт: «Одна смерть — трагедия, миллион — это уже статистика».

Назовите это трагедией или статистикой, но в 1952 году Сталин приказал убить 13 еврейских интеллектуалов, четверо из которых были поэтами (Перец Маркиш, Давид Хофштейн, Ицик Феффер и Лейб Квитко). После нескольких лет заключения и пыток 13 человек были казнены в «Ночь убитых поэтов» 12 августа.

Какими бы чувствительными и нежными они ни были, поэты (как и все остальные) имеют свои собственные моральные пятна. Удивительно, но некоторые из лучших испаноязычных поэтов мира писали оды поэту-семинаристу, ставшему массовым убийцей. В поэме «Россия» Мигель Эрнандес воспел дифирамбы Сталину. Андалузский поэт написал, что по его повелению «хижины превратились в гранитные дома». В 1941 году, когда шла Вторая мировая война, афро-кубинский поэт-коммунист Николя Гильен написал оду Сталину под названием «Сталин-капитан». Без вопросов, это худшее стихотворение, которое он когда-либо создавал. А, узнав о смерти Сталина в 1953 году, будущий нобелевский лауреат чилийский поэт Пабло Неруда написал, что русский тиран «заполнил (Россию) школами и мукой, типографиями и яблоками».

Но русский поэт-диссидент Евгений Евтушенко знал лучше. В своей элегии умершему диктатору «Наследники Сталина» он предупредил:

«Нет, Сталин не сдался. Считает он смерть поправимостью.

Мы вынесли из Мавзолея его.

Но как из наследников Сталина — Сталина вынести?"

Читайте продолжение на следующей неделе.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Оригинал

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