О российских танках в украинских городах 4 мая, 15:07 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Мой родной Нежин в очередной раз пытаются избавить от российского танка

Он действительно российский. Модель Т-70 создана в 1941 году на ГАЗе — Горьковском автомобильном заводе. Для тех, кто не знает: Горький — когда-то и теперь Нижний Новгород. Следовательно, к разработке боевой машины даже советская Украина отношения не имела.

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Ранее в Нежине было два танка. И три памятника Ленину. Главный стоял на центральной площади, которая тогда называлась в честь Ивана Франко. Конечно, Ленин не мог стоять на площади Франко. Зато российские танки ставились без привязки к городской топонимике.

Мало найдется в Украине больших и малых городов без своего российского танка на постаменте. Если их несколько, один обязательно встречал при въезде. Около него могли останавливаться рейсовые автобусы и маршрутки. «Остановите под танком» — привычная фраза. Если танк в центральной части, то под ним назначали встречи и свидания. Ориентир заметный, ни с чем не спутаешь.

Но наш нежинский танк и здесь отличается. Это обелиск в честь похорон Сергея Мохового и Израиля Хайтовича. Историки наверняка знают больше меня. Ведь каждому первокласснику на традиционном уроке мира объясняли: Моховой и Хайтович первыми ворвались на танке Т-70 в освобожденный от немецких оккупантов город и погибли в бою. Даже тогда признавалось: на постаменте не тот самый их танк, но подобный.

Однако сегодня, на третьем месяце масштабного и кровавого российского военного вторжения, подобные истории не работают охранными грамотами. Танки в украинских населенных пунктах либо уже демонтировали, либо планируют. Там, где пока не отважились, просто замазывают краской советскую милитарную символику, как в Каменце-Подольском.

Почему для правильных действий нам очень нужна беда

Но даже такая половинчатая мера свидетельствует о неотвратимости очередного этапа декоммунизации в Украине. Теперь она приобретает новые значения, более широкий контекст и превращается в дерусификацию и десоветизацию. Терминология — язык сломаешь, но проще не придумано.

Дерусификация — демонтаж памятников Пушкину, которых оказалось неожиданно много. Мы же не обращали на это внимание раньше, не правда ли? А Пушкин с чего-то вдруг стоял даже в Конотопе. Так же не ясно, для чего в Виннице в свое время построили памятник Максиму Горькому, певцу и одному из спонсоров пролетарской революции. И талантливому авторитетному пропагандисту, написавшему положительный репортаж о концлагере на Соловках.

Десоветизация — те же российские танки. А еще — памятники российскому воину-освободителю, которые стоят не только в городах, но и в селах. Причем даже западноукраинских. Ценность таких монументов для российского солдата-освободителя видел своими глазами во время волонтерской поездки в Ирпень. Российские солдаты расстреляли из автоматов памятник советскому солдату. А в Буче они сражались с памятником в честь ветеранов афганской войны, которую актуальная российская пропаганда до сих пор именует освободительной.

Как и все войны, в которых участвовала российская армия хотя бы со времен большевистского переворота 1917 года. Кстати, знаете, сколько было так называемых освободительных вторжений с тех пор до 1991 года? Восемь, учитывая два нападения на УНР. И это если не считать негласного участия СССР в войнах в Корее, Египте, Южном Йемене, Вьетнаме, а также вооруженные столкновения с Китаем.

Но вернемся к российским танкам. Они врывались в Украину, государства Балтии, Будапешт, Прагу, Кабул. Всюду, напомню, это преподносилось как акт освобождения порабощенных народов от губительного западного влияния. Конечно, каждое конкретное вторжение имело свои версии. Но общая сущность оставалась неизменной: российский танк являлся весомым аргументом установления авторитарного режима на определенной территории и средством устрашения и покорения. Против танка, как говорится, не попрешь.

Итак, когда в сентябре 1943 Моховой и Хайтович ворвались на своем танке Т-70 на улицы моего города, это было не освобождение. Российский танк изгнал немецких оккупантов, чтобы вернуть контроль над территорией российских оккупантов. Освобождение означает не присоединение страны к себе, а предоставление прав и свобод гражданам вместе с признанием их права жить в своем отдельном государстве.

Если вы скажете, что в 1943 году украинского государства не было, вы совершите ошибку. Оно уже двадцать два года как было оккупировано российскими большевиками. И процесс продолжился в сентябре 1939-го. Диктаторы просто делили нашу территорию, отвоевывали друг друга, присоединяли. Однако ни факта провозглашения УНР, ни Акта Соединения двух частей Украины никто нигде не отменял. Следовательно, семьдесят лет советской власти — это семьдесят лет российской оккупации. И наша государственность в 1991 году восстановлена.

Таким образом, все российские танки, которые ворвались в украинские города в течение 1943 года и якобы освободили их от так называемых немецко-фашистских захватчиков, нас на самом деле являются средствами оккупации. А установление их на постаменты — символы оккупации, которые украинцы почему-то чествуют во время нынешней войны. Когда Россия очевидный оккупант, и российские танки несут смерть и разрушения.

Поэтому избавляться от сомнительных символов надо. И смущают сегодня даже не они. И не те люди, которые упрямо протестуют против демонтажа. Смущает другое: почему для того, чтобы понять очевидное и начать или продолжить очищение просторов наших городов от вражеских символов, нужны война, тысячи смертей, погружение городов и сел в руины. Словом, почему для правильных действий нам очень нужна беда.

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