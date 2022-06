Разные голоса власти. Что хотел сказать Буданов 28 июня, 11:58

Почему формулировки Буданова двусмысленны и могут быть использованы против стремлений Киева

Это глава фракции Слуга народа Давид Арахамия наперегонки с советником ОП Михаилом Подоляком рассказывают о наших потерях, и их на место ставит секретарь СНБО Алексей Данилов — потому что это прерогатива Генштаба. Подоляк рассказывает, что НАТО — это «голливудский бренд» (разве он имеет прерогативы для таких заявлений?). Сам Данилов утверждает, что премьер Венгрии Виктор Орбан вроде бы заранее знал о нападении Путина (тоже не его прерогатива).

Видео дня

Поэтому власть, во-первых, говорит разными голосами, а во-вторых ее представители выходят за пределы своих полномочий.

А иногда совершенно непонятно, что же мы хотим сказать. Вот, например, одно из заголовков, под которым пошло в украинской прессе гулять интервью начальника ГУР в Financial Times Кирилла Буданова: «Россияне будут биться до конца, у них нет выхода».

«Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крахом системы (Путина — авт.), это будет крахом государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут. Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. Они не имеют другого выхода», — сказал он.

Но ведь и путинская пропаганда утверждает, что это, мол, война на уничтожение России, и потому на Западе пытаются отделаться от этого, боятся подобных заявлений, требуют от Украины «реалистичности», боятся загонять российскую крысу в угол.

Проверил в подлиннике. Буданов как будто действительно так сказал: «If Russia now admits that it has not been able to defeat Ukraine. this is not the collapse of the system, this is the collapse of statehood. Therefore, they will fight as much as they can», Budanov said. «The Russian army will be forced to fight to the end. They have no other option».

Честно говоря, я вообще не убежден, что это дело разведки высказываться по политическим вопросам. Остается непонятно, действительно ли это было какой-то хитроумной комбинацией власти: показать, что у нас тоже есть и «голуби» (возвращаемся сначала к линии 23 февраля), и «ястребы» (не остановимся на развале России), требованием дать нам побыстрее и побольше оружия, потому что с Россией иначе нельзя разговаривать.

Но формулировки Буданова двусмысленны, и могут быть как раз использованы против этих стремлений Киева.

Вообще каждый должен заниматься своими делами: дипломаты — дипломатией, разведка — разведкой, армия — войной. Исключения могут быть, но они должны тщательно согласовываться.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.