Что ожидает Украину в ближайшие дни — победа или капитуляция? 10 марта, 10:52 Цей матеріал також доступний українською

Переговоры глав МИДов Украины и России — решающие. Они определят, как будет развиваться ситуация

Начну с того, что меня очень расстраивает это совершенно позорное решение НАТО, США, Польши. Они 10 дней обсуждали возможность посылки военных самолетов в Украину. И вот выяснилось, что и Польша боится отправить их со своей территории, и Америка боится отправить со своей базы в Германии. Они не скрывают, что опасаются реакции Путина. Это очень плохой сигнал, который посылает Запад Путину как раз в тот момент, когда его первоначальный план блицкрига провалился и он решает, что делать дальше в Украине. Запад посылает ему сигнал такой своей беспомощности и как бы дает ему лицензию на безнаказанность. Я уже не говорю о том, сколько обсуждался вопрос о бесполетной зоне над Украиной. Тоже Запад не скрывает, что боится Путина и его реакции. Это подрывает героическое сопротивление, которое Украина оказывает путинскому режиму. А Путин это чувствует и пытается навязать — это будет делаться завтра в Анталье — некую форму капитуляции, так называемый план Беннета. О нем пока официально не объявлено, но основные его параметры более-менее известны. Путин не смог добиться своих целей военной агрессией, но добивается сейчас дипломатическим давлением, благодаря тому, что Запад не решается даже на самые скромные шаги поддержки Украины.

Теперь — более подробно о плане Беннета. Грубо говоря, Москва отказывается от оккупации всей Украины, сохраняя Донецкую, Луганскую область и Крым, а Украина отказывается от вступления в НАТО, заявляет о своем нейтралитете, ну и как-бы смиряется с тем, что Крым и Донбасс остаются российскими. Вот это очень похоже на капитуляцию. Но даже трудно было упрекать украинское руководство. Потому, что это предлагается как раз в тот день, когда Запад буквально демонстрирует свою беспомощность и неготовность защищать Украину хоть минимально. А Москва продолжает свой шантаж — или вот вы согласитесь на план Беннета, или мы перейдем к более жестоким бомбардировкам: сделаем с украинскими городами то, что мы сделали с Грозным и Алеппо. Вот в этой ситуации украинское руководство поставлено перед очень тяжелым выбором.

Сделаем с украинскими городами то, что мы сделали с Грозным и Алеппо

Этот план Беннета крайне неприятен для Украины, но он показывает, что, столкнувшись с сопротивлением, Путин вынужден отказаться от своих максимальных целей. Не будет российской оккупации. План Беннета предполагает сохранение Украины в существующей форме и сохранение существующей власти. В другое время можно было бы даже сказать, что это — победа Украины. Самое главное в плане Беннета — демилитаризация касается только Донбасса, а слово денацификация уже не упоминается. Вот есть такой проект договора, который могут подписать в Анталье Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров. Каждая сторона может это представлять, как свою победу. Но победа Украины была бы более убедительной и безоговорочной, если бы Запад дал минимальную поддержку. Зеленский же говорил — раз уж вы не способны на no fly zone, то передайте нам самолеты, на которых будут сражаться украинские летчики, и они сами станут no fly zone. Но вот после десяти дней колебаний — даже один день был, когда глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил, что он договорился, все решено, самолеты будут направлены, — Запад снова отступил.

И в этих условиях Украина стоит перед очень тяжелым выбором — или пойти на этот тяжелый для нее план Беннета, но все-таки спасающий украинское государство, или продолжать борьбу, оставшись без поддержки с воздуха (кстати, в Украине осталось только несколько военных аэродромов, и то — в западной части страны).

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