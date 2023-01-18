Если хотим остановить Путина. Что Европа может сделать для Украины 18 января, 17:47 Эксклюзив NV

Европейские лидеры должны быть готовы вложить значительный политический капитал, если они хотят остановить Путина и предотвратить гораздо более масштабную войну в ближайшие годы

Полномасштабное вторжение России в Украину выдвинуло страну на самый верх стратегической повестки дня Европы. В то же время членство Украины как в Европейском Союзе, так и в НАТО остается отдаленной целью. Поэтому для европейского сообщества жизненно важно изучить возможности для усиления поддержки Украины в 2023 году. Эти усилия должны включать сочетание интенсификации и инноваций.

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Одним из самых простых и быстрых способов увеличения поддержки Украины является использование уже действующих договоров, программ и форматов, позволяющих повысить устойчивость страны. Среди них Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, которое выходит за рамки любого из соглашений, подписанных со странами Центральной и Восточной Европы в 1990-х годах.

Интенсификация сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации будет способствовать интеграции Украины в ЕС в соответствии с принятым летом 2022 года решением о присвоении стране официального статуса кандидата в члены ЕС. Она также предоставляет ряд сравнительно несложных возможностей помочь Украине решить насущные проблемы, возникшие в результате продолжающейся российской агрессии.

Возможно также и углубление сотрудничества с НАТО в рамках существующих структур партнерства, таких как Программа расширенных возможностей (EOP) и Комиссия НАТО-Украина. Между тем Консультативная группа по обороне Украины, неофициально известная как формат Рамштайна, позволяет относительно легко увеличить поставки оружия в Украину и ускорить отражение вторжения Владимира Путина. Наиболее актуальной задачей в этом плане является поставка танков «Леопард».

ЕС может принять и ввести поэтапную процедуру вступления Украины

Некоторые существующие программы и политика требуют значительных изменений, чтобы учесть резкое ухудшение ситуации в Украине по мере того, как полномасштабное вторжение России приближается к годовой отметке. Одним из очевидных шагов было бы продление и ужесточение нынешних западных санкций против России. Усиление режима санкций может быть направлено на расширение круга целевых государственных субъектов и частных лиц в России, а также на введение санкционных мер в отношении более широкого круга нероссийских компаний, которые предоставляют Москве услуги и технологии, имеющие решающее значение для военных действий.

Европейский союз может принять и ввести поэтапную процедуру вступления Украины в ЕС в ближайшие месяцы. Она будет основываться на подтверждении статуса кандидата прошлым летом. Это предполагает постепенное включение Украины в различные суб-союзы, руководящие органы, нормативно-правовые базы, отраслевые соглашения и специальные программы ЕС — до полноценного членства в союзе.

Решительная интенсификация и модификация существующих программ и политики Запада, связанных с Украиной, будет иметь большое значение для удовлетворения некоторых из самых насущных потребностей Киева. Однако нынешние экстраординарные обстоятельства Украины и их последствия для всего европейского проекта, а также институциональная и доктринальная инерция существующих программ означают, что простого ускорения и адаптации будет недостаточно. Потребуются совершенно новые инструменты, чтобы добиться быстрого и качественного изменения способности Киева выиграть нынешнюю войну и установить последующий стабильный мир.

Инновации будут необходимы в 2023 году, чтобы обеспечить поддержку, необходимую для победы над Путиным, и подготовить почву для предстоящего масштабного национального проекта восстановления. Ряд новых подходов уже стали горячими темами международной повестки дня. Во главе списка стоит необходимость многосторонней инициативы по восстановлению Украины, которую большинство наблюдателей считают преемницей европейского Плана Маршалла после Второй мировой войны.

В настоящее время нет единого мнения о точной структуре возможного будущего плана Маршалла для Украины. Однако есть общее ощущение, что ЕС будет играть ведущую роль вместе с ООН, ключевыми мировыми международными финансовыми институтами, национальными агентствами развития, отдельными правительствами-партнерами и частными инвесторами.

Некоторые политики и наблюдатели выступают за создание центра реконструкции или координации, который будет функционировать под совместной эгидой стран G7 и Киева. Это могло бы служить механизмом настройки, проверки и очистки для многосторонних, национальных и неправительственных субъектов, чтобы гармонизировать их поддержку Украины под общей крышей.

Международному сообществу также следует разработать схему страхования политических рисков, чтобы помочь Украине привлечь прямые иностранные инвестиции, в которых страна будет остро нуждаться в ближайшие годы. ЕС и международные финансовые институты могли бы создать структуру, которая защитит инвесторов от рисков, связанных с войной, чтобы создать надлежащие условия для экономического возрождения.

Говорить о восстановлении Украины, конечно, пока преждевременно. Во-первых, попытка России захватить власть или уничтожить страну должна быть решительно подавлена. Для достижения этой цели необходимо значительно увеличить поставки вооружений Украине от международных партнеров страны.

Как только активные боевые действия закончатся, Европа должна взять на себя инициативу по созданию нового типа гарантий коллективной безопасности для Украины с участием коалиции желающих принять в ней участие государств. Если безопасность Украины не будет гарантировать мощная коалиция, прочного мира в Европе не будет.

Предоставление Украине поддержки, необходимой для победы над Россией и достижения мира, потребует как политической воли, так и политического мастерства. Это будет недешево и непросто. В самом деле, европейские лидеры должны быть готовы вложить значительный политический капитал, если они хотят остановить Путина и предотвратить гораздо более масштабную войну в ближайшие годы. Некоторые неизбежно будут неохотно брать на себя такие расходы, но неспособность сделать это будет иметь катастрофические последствия для Европы и всего мира.

Перевод NV

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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