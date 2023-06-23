Это должно всех отрезвить. Два сценария реакции мира на войну, между которыми пропасть 23 июня, 21:14

Когда тридцать три года назад Ирак вторгся в Кувейт, весь мир объединился, чтобы прогнать армию Саддама Хусейна

Вторжение России в Украину гораздо меньше объединило мир, что стало результатом возвращения соперничества великих держав и падения престижа США.

Лидер авторитарной страны с огромными запасами энергии наращивает свои вооруженные силы вдоль границы более слабого соседа, который, как он считает, не имеет права на существование как независимое государство. Затем он начинает вторжение с целью поглотить своего соседа и стереть его с геополитической карты. Перед миром сразу же встает сложный вопрос о том, что делать в ответ.

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Именно это произошло летом 1990 года, когда Саддам Хусейн собрал свои военные силы на границе Ирака с Кувейтом и, к удивлению многих, начал тотальное вторжение. В течение нескольких дней иракские войска взяли под контроль всю страну, которую Саддам считал провинцией Ирака.

Теперь замените президента России Владимира Путина на Саддама, Россию на Ирак, а Украину на Кувейт.