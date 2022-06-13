Совершит ли Беларусь нападение на Украину 13 июня, 13:13 Цей матеріал також доступний українською

Следует понимать, что Беларусь, к сожалению, граничит с Украиной, и риск использования Путиным ее армии существует

В последние недели возрос риск нападения Беларуси на Украину. Лукашенко активно проводит военные учения, постоянно передвигая дату их окончания, проходят массовые военные тренировки, на границе с Украиной развернуты дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, население Беларуси готовят к переходу от «мирного к военному времени». Кроме того, Лукашенко намерен увеличить количественно свою армию до 80 тыс. человек. Но самым громким заявлением самопровозглашенного белорусского диктатора можно считать то, в котором он озвучил вероятные намерения воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттянул Запад». Конечно, такая последовательность шагов и заявлений не добавляет оптимизма, поэтому к риску открытия нового фронта нужно относиться серьезно. Однако, пока можно сделать вывод, что все действия и слова Лукашенко преследуют цель не нападения на Украину, а отвлечение внимания и распыление наших военных мощностей. Об этом свидетельствуют несколько факторов.

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Во-первых, по состоянию на 13 июня Россия так и не получила стратегического преимущества ни на Востоке, ни на Юге нашей страны. На Юге оккупанты осуществляют оборонную захваченную позицию, на Востоке продолжают вести наступательные действия. В то же время, чтобы одержать определенную тактическую победу, оккупанты совершают массированные артиллерийские обстрелы, что указывает на отсутствие возможности у россиян побеждать в наземных операциях. Чтобы облегчить продвижение своих сил, Путин, вероятно, начинает использовать Лукашенко, чья страна давно является гибридным оружием в руках Кремля.

Во-вторых, Лукашенко никогда не имел и не имеет собственной принципиальной позиции в ходе войны в Украине. Такие как он всегда выбирают победителя, то есть он будет всегда с тем, кто побеждает, а не проигрывает. Война идет таким образом, что не видно явного победителя. Поэтому Лукашенко будет выжидать и делать все, чтобы Путин не смог втянуть его в войну в смысле задействования белорусских вооруженных сил.

Третий момент — состояние подготовки белорусской армии. Мы должны понимать, что белорусский солдат это солдат, который видел войну исключительно с экранов телевизоров. Он не умеет воевать, не имеет на то никакой мотивации, кроме запугиваний командования, не понимает, зачем ему и его стране совершать нападение на Украину. Кроме того, этот солдат видит, как четвертый месяц подряд украинцы дают достойный отпор второй армии мира, а потому понимает, что в Украине для него не будет легкой прогулки. Деморализация белорусского солдата — это фактор, который учитывают в Минске. Если и не сам Лукашенко, его генералы.

Кремлевский диктатор может шантажировать белорусского коллегу семьей

Четвертый момент — риск потерять власть. Участие Беларуси в войне против Украины будет способствовать росту вероятности потери власти Лукашенко. В то же время, этот риск будет вырисовываться с нескольких сторон. В первую очередь, говорим о настроениях среди части населения Беларуси, которая не поддержала Лукашенко на выборах 2020 года, а сегодня не понимает, зачем им война с Украиной. Также стоит учитывать фактор белорусских партизан, которые в случае открытого нападения Лукашенко не будут стоять в стороне, а могут развернуть мощное движение сопротивления внутри Беларуси.

Не стоит забывать и об экономической составляющей. Санкции больно ударили по официальному Минску. Лукашенко понимает, что вряд ли Путин сейчас способен компенсировать ему все убытки, от которых он страдает в результате западных санкций. Поэтому для белорусского диктатора важно оставлять определенное «окно возможностей» контактов с Западом, чтобы продолжать диалог по частичному снятию санкций. Однако сейчас это окно очень узкое, потому что, с высокой вероятностью, план Лукашенко вывозить украинское зерно через территорию Беларуси в порты Прибалтики так и останется планом. Пока ни США, ни ЕС не пойдут на это. Хотя, как бы это цинично ни звучало, для Украины это был бы гораздо лучший вариант, чем разминирование Черного моря и экспорт зерна под российскими и турецкими конвоями.

С другой стороны, Путин может влиять на Лукашенко и заставить его совершить нападение. Воздействовать он будет только одним способом, имя которому шантаж. Кремлевский диктатор может шантажировать белорусского коллегу семьей, отстранением от власти, социально-политическим хаосом, который у России есть возможности устроить на территории Беларуси. Также он может угрожать ему экономическими рычагами влияния, но, тем не менее, в ближайшие недели Путин будет использовать Беларусь как плацдарм для собственных войск. Именно так произошло 9 июня, когда с военного аэродрома в Барановичах в небо поднялись три истребителя РФ, нанесшие удар по Новоград-Волынскому Житомирской области. К сожалению, такие шаги России могут только умножаться.

Сегодня следует понимать, что Беларусь, к сожалению, граничит с Украиной и риск использования Путиным ее армии существует. Однако также следует понимать, что этот риск будет расти в случае отсутствия каких-либо успехов России на Востоке Украины. Также он может расти в случае эффективных и продуктивных контратак ВСУ на Юге нашей страны. Лукашенко — едва ли не последний аргумент негодяя и убийцы Путина и когда он начнет его использовать по полной, это будет сигналом, что дела у оккупантов вообще плохи. Тогда нам нужно будет выстоять и победить, как бы тяжело нам ни далась такая победа. После задействования Лукашенко у Путина останется только ядерное оружие. Позволит ли Запад ему и дальше шантажировать всех этим оружием? Пусть на этот вопрос честно ответит сам Запад. В первую очередь, самому себе, а уже потом — другим. Потому что без четкого понимания целей никогда нельзя одержать победу над тиранией. Пока же цели Запада остаются размытыми и непонятными. По крайней мере, для большинства украинцев.

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