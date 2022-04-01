Битва за Киев: одержана историческая победа ВСУ над российской армией 1 апреля, 11:14 Цей матеріал також доступний українською

31 марта — стратегическое поражение Путина, переломный момент на 36-й день войны

Да, впереди еще много боли, крови, жертв, преданности, пота и слез, и впереди нужно сделать гораздо больше работы, чем мы сделали сейчас. Война будет жестокой и продолжительной. Бои на киевском направлении будут продолжены. Но враг отброшен с Житомирской трассы, и значит — угроза окружения столицы устранена силой украинского оружия.

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Судя по подрывам мостов, противник откатывается к северу. Это значит, что начнут бежать и войска русской группировки восточнее Киева.

«Вторая армия в мире» бросает боевую технику, оружие и труппы своих товарищей. Выход россиян на Житомирскую трассу был серьезной угрозой центральной Украине и сковывал основные украинские силы. Но враг за 36 дней понес большие потери от ударов по коммуникациям, прицельного артиллерийского огня, ударов пехоты и бронетехники. И потому упустил возможность удерживать большой плацдарм для наступления и окружения столицы Украины. Кадыровская тик-так армия, российские ССО, десантники, элитные дивизии, все бегут, бежали первыми российские пропагандисты, которые рассказывали, будто вот-вот зайдут в Киев.

Устранение угрозы оцепления столицы Украины развязывает руки украинскому командованию, и позволяет маневрировать резервами на других оперативных направлениях. Теперь Киеву грозят, прежде всего, обстрелы.

Важно, что, просматривая кадры, как бежит путинская армия, весь мир увидит, что путинскую Россию можно и нужно бить так, как это делают украинцы.

И важно, что именно в этот день страны НАТО приняли решение о поставках Украине тяжелого вооружения — современных высокоточных артиллерийских установок, противовоздушной обороны и противокорабельных ракет.

Война затягивается, и будет продолжительной

Именно 31 марта страны НАТО и в частности министр обороны Британии заявил, что НАТО начнет поставлять тяжелое оружие Украине. В первую очередь — дальнобойную артиллерию. То есть 155 мм самоходные гаубицы AS-90 — новейшие автоматизированные системы, которые могут мгновенно готовить данные для стрельбы, и уничтожать любые цели на поле боя с минимальным расходом снарядов, среди боекомплекта которых — снаряды, которые могут эффективно применяться для ближней поддержки своих войск. В комплекте с Байрактаром это просто убийственное оружие, которое на порядок усиливает наши ударные способности. Ничего подобного в ВС РФ нет. Очень важно, что модули AS-90 стоят на вооруженные ВС Польши, и польские добровольцы смогут мгновенно научить наших артиллеристов на своих полигонах.

Вдобавок к этим смертоносным САУ, министр Уоллес заявил о поставках также систем противовоздушной и противокорабельной обороны, и средств для ведения контрабатарейной борьбы. Это оружие позволит нашей армии получить качественное техническое преимущество над ВС РФ и на порядок увеличит потери российских агрессоров.

Но всеобщая обстановка показывает, что Россия готовится к длительной войне и пытается захватить юг Украины, закрепиться там, захватить Мариуполь и Донбасс. Война затягивается и будет продолжительной.

Россия 31 марта признала, что продолжение войны требует дополнительных сил и пополнения. Российские медиа объявили о наборе наемников с зарплатой в 205 тысяч рублей в месяц, которых заманивают большими зарплатами, из числа граждан РФ. Путин вынужден искать пути пополнения живой силы для продолжения активных операций. Это тоже признание провала «спецоперации» — ведь сначала Путин заявлял, что никаких дополнительных мобилизаций не понадобится.

На Донбассе враг сохраняет большое техническое преимущество, надо это осознавать, и продолжает вести мощные обстрелы наших позиций из всех видов оружия. Россия имеет огромные накопленные арсеналы техники и боеприпасов, множество баллистических и крылатых ракет.

А обещанное нам западное вооружение требует времени на поставку и развертывание, требует определенного количества, чтобы его применение начало влиять на ход боевых действий. Поэтому сейчас приходится активно действовать тем, что у нас есть в руках.

Россия пытается изо всех сил уничтожить защитников Мариуполя, чтобы заявить хотя бы о каком-то успехе. Но героическая оборона Мариуполя становится для России эмблемой позорного провала. Мариуполь и Донбасс становятся новой стратегической целью Украины, оборона города создает возможности для большого контрнаступления.

Текст опубликован с разрешения автора

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