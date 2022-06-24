Что Путин собирается сделать с Беларусью 24 июня, 22:50 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 24 июня 2022 года

● Что Путин собирается сделать с Беларусью. Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) отечественного Минобороны.

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● Москва попытается втянуть Минск в войну с помощью ряда провокаций на инфраструктурных объектах и ударов, направленных против гражданского населения. Как сказано в сообщении ГРУ, для этого в Мозырь под видом гражданских прибыли диверсионные группы, в состав которых входят кадровые сотрудники Главного разведуправления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых российским бизнесменом Пригожиным и министром обороны РФ Шойгу. Прибывшие постараются организовать на месте серию терактов.

● В ГУР не исключают, что будет использован сценарий, аналогичный примененному в России во время разжигания войны в Чечне, когда во взрывах жилых домов обвинили «чеченских боевиков».

● СБУ раскрыла сеть Деркача. СБУ разоблачила агентурную сеть разведки страны-агрессора, в которую входил народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, последний «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

● В СБУ заявили, что оперативная разработка сети велась давно, но окончательно ее нейтрализовали в начале войны, задержав Игоря Колесникова, бывшего помощника депутата. По словам задержанного, Деркача завербовали в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство российской разведки. От них депутат получал по $3−4 млн раз в несколько месяцев — на создание сети боевиков. «Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача», — рассказали в СБУ.

● США в сентябре 2020 года ввели санкции против Деркача, — он, по данным Вашингтона, поддерживал тесные связи с российской разведкой и уже более десяти лет служил активным российским агентом. В августе 2021-го Деркач получил порцию санкций и от СНБО.

● Путин удваивает ставки. Российский диктатор не воспринимает всерьез мирные переговоры, уверен британский премьер Борис Джонсон. «Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры — он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины», — сказал он. По словам Джонсона, это «трагическая ошибка».

● Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену включить России в список стран-спонсоров терроризма.

● ВСУ оставляют Северодонецк. Ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка, сообщил журналист Юрий Бутусов. «На том участке фронта, где я находился, выход прошел под обстрелом, но без потерь», — написал он в ФБ.

● Бутусов добавил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело»: «Украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом».

● Журналист заявил, что «мы вышли, но мы обязательно вернемся».

● Тактическое отступление. Украинские силы отступили из Северодонецка, чтобы «лучше защитить себя», а временная оккупация этого города — «очень небольшой выигрыш», заявил высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии CNN. По его словам, ВСУ, отходя от Северодонецка, «ставят себя в такое положение, когда они могут лучше защитить себя».

● «Украинские вооруженные силы осуществляют профессиональное тактическое отступление», — сказал представитель Пентагона.

● На отход понадобится время. Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время, сообщил Радио Свобода Роман Власенко, глава Северодонецкой райгосадминистрации. При этом, по его словам, об отступлении ВСУ из Лисичанска речь не идет.

● Власенко рассказал, что российские оккупационные войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанская, применяя авиацию и ракеты Точка-У.

● Город отбить можно. ВСУ могут отбить Северодонецк за неделю, «но, какой ценой и, каким будет КПД», заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы территория Луганщины была полностью деоккупирована.

● Где-то украинские военные, уточнил Гайдай, имеют успехи на поле боя, а на некоторых направлениях приходится сдерживать врага и отходить на новые позиции. При этом ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери.

● Мэр рекомендует николаевцам уезжать. Мэр Николаева Александр Сенкевич порекомендовал жителям покидать город из-за постоянных обстрелов РФ. «Всем, кто хочет остаться живым, — неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тыс. жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тыс.», — сказал он в интервью Радио Свобода.

● По словам мэра, ситуация в целом очень плохая, обстрелы происходят каждый день: «Всего у нас на сегодняшний день [21 июня] погибли 111 человек. Один из них — ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них — шесть детей».

● Предатель убит. В захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте, сообщил в Telegram депутат ВР Алексей Гончаренко. Аналогичная информация появилась и в российских пропагандистских СМИ.

● Оккупанты назначили Савлученко «главой управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области».

● Кремлевский пресс-секретарь Песков назвал подрыв автомобиля коллаборанта «террористическим актом». По его словам, российские военные «там есть» и взрыв «требует особого внимания».

● Минус 100. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 530 своих военных, из которых 100 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Славянском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1507 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 3637 (+5), артсистемы — 759 (+3), реактивные системы залпового огня — 241 (+1), средства ПВО — 99 (+0), самолеты — 216 (+0), вертолеты — 183 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 622 (+2) и многое другое.

● Мощный авиаудар ВСУ. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

● На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.

И для финала:

● Украина — это равный партнер. Вчера Киев получил официальный статус кандидата на членство в ЕС. «Статус кандидата — это не просто новая ступень. Это новая вершина. Не новый абзац, не новая страница и даже новый раздел. Это новый том в истории европейской интеграции Украины, который мы начали сегодня писать, — заявил по этому поводу президент Владимир Зеленский. — И с сегодняшнего дня у этой книги нет других вариантов завершения, кроме одного: Украина в будущем станет членом ЕС. С сегодняшнего дня это закреплено на официальном уровне».

● По словам украинского лидера, статус кандидата — это новый имидж и точка невозврата. «Сегодня признано: Украина — не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина — это будущий равный партнер для не менее 27 стран ЕС», — подчеркнул он.

И еще:

● 9 млрд. помощи. Лидеры Евросоюза утвердили выделение Украине еще 9 млрд евро помощи. Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи лидеров в Брюсселе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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