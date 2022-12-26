Споров не будет. О военной помощи США Украине 26 декабря, 17:03 Эксклюзив НВ

Хочу начать с ключевого решения, принятого после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе

Еще в этом году было желание принять бюджет США, в котором предусмотрена рекордная сумма помощи Украине — более $45 млрд. Эта сумма предусмотрена на следующий год. И было очень много контраверсий по поводу того, смогут ли в Конгрессе принять этот бюджет в нынешнем составе.

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Это важно понимать в том контексте, что почти все республиканцы не голосовали за этот бюджет. И только потому, что большинство в Палате представителей пока сохраняют демократы, документ был одобрен.

Это означает, что у Украины есть гарантия на помощь в 2023 году. И уже не возникнут эти споры — будет или не будет — что происходит практически каждый год в общем бюджете США, а, в частности, в такой ситуации Украина очень зависима от этого. Поэтому было ключевое решение, которое уже принято.

Что касается оборонного бюджета. Рекордный оборонный бюджет подписал президент США Джо Байден на 2023 год — в размере $858 млрд. Все связано с одним и тем же — с войной в Украине. США четко и однозначно заявили, что сделают все, чтобы помочь Украине. И все увеличение помощи с этим связано. Это и как помощь непосредственно Украине (амуниция и разного типа оружие), так и помощь странам-соседям Украины и странам НАТО, помогающим в том, чтобы Украина выстояла в этой войне и победила. Также это помощь собственной оборонной промышленности, которая будет производить оружие и амуницию для Украины.

Украина получила гарантию на помощь в 2023 году

Ибо мы знаем, что ни одна страна или НАТО или сами США не имеют достаточно амуниции. Никто не рассчитывал на столь длительную и сложную войну. Поэтому сейчас вся оборонка, как в странах НАТО, так и в США, должна приготовиться и начать активно снабжать свои склады дополнительным оружием, дабы восстановить запасы.

Почти еженедельно поступает информация о выделении дополнительных средств. Поэтому то, что предусмотрено в оборонном бюджете, — лишь часть всего процесса. Вот президент Зеленский приехал и добавили около 2 млрд долларов. Эти дополнительные деньги поступают постоянно. И потому мы не можем четко заявить, что и когда прибудет в Украину. Во-первых, эта информация закрыта. Ее обнародуют уже после того, как поставки состоялись (дабы ими не рисковать). Во-вторых, американские и украинские военные уже нашли общий язык, и ресурсы выделяют максимально, сколько можно.

Президент Зеленский и МО Украины, конечно, хотят больше, и страна в большем нуждается. Пока, например, речь не идет о предоставлении самолетов, сложных танков. Но есть заявление о предоставлении ЗРК Patriot. Это уже огромный прогресс.

Поэтому со временем — как Украина показывает свою ответственность, прогресс в войне с Россией, мы видим прогресс в готовности стран-партнеров предоставлять Украине оружие такое, какое ей необходимо.

Меня спрашивают, ощущается ли то, что война России против Украины стала катализатором для развития ВПК США. Откровенно говоря, никогда ВПК США не чувствовал себя плохо. В США на оборонку выделяют очень много денег. США сражаются во многих войнах и поддерживают безопасность во многих критических для мира зонах. Поэтому оборонная промышленность в США была одним из приоритетов, так что говорить о том, что у них серьезно произошла переориентация в связи с войной России против Украины, не приходится.

Что на самом деле произошло? Никто никогда не воевал с Россией. Этот урок, однозначно, очень крайне важный. Потому что сейчас понятно, какое оружие необходимо, какой уровень подготовки, чем воюет Россия, как противостоять — вот США сейчас это точно изучают. И понимают, что оружие, уже немного устаревшее в США, сейчас эффективно для войны в Украине. Некоторое оружие они отправляют на эту войну и будут совершенствовать новые технологии. То есть эта война — это некий урок. И не только для США, но и НАТО. К примеру, стало понятно, что в странах НАТО недостаточно амуниции, если бы война пришла на их территорию. Это также урок коммуникации, координации, безопасности всего демократического мира.

Полную версию интервью с Мирославой Гонгадзе слушайте на Радио НВ: