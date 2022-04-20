Как жить в условиях войны? 20 апреля, 15:21 Цей матеріал також доступний українською

Мы способны победить в этой войне, но должны чувствовать, что эта победа еще не близка, а путь к ней — тяжелый и жертвенный

Текст обращения Инициативной группы «Первого декабря» написан в соавторстве с Ольгой Гнатюк, Владимиром Ермоленко, Евгением Захаровым, Иосифом Зисельсом, Игорем Козловским, Игорем Юхновским, Ярославом Яцкивым

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Историки по-разному назовут эту войну. Война за наследство Киевской Руси. Агония российской империи. Попытка нового передела мира. Столкновение цивилизаций. Но хоть как назвать геополитические аспекты этого противостояния, вид замученных тел и изнасилованных людей всегда будет свидетельствовать, что мы ведем борьбу с новейшим воплощением экзистенциального зла.

Отсюда наша первая и самая главная задача — быть «воинами света, воинами добра». И всегда помнить, что сорваться во мрак тьмы очень легко, а вернуться почти невозможно.

Украине в составе демократической части человечества противостоит не Путин и ряд генералов-садистов, а евразийская недоимперия, которая на наших глазах превращается из авторитарного государства — в тоталитарное. Многочисленные преступления российской военщины — это сознательное и запланированное разрушение и сожжение мостов между Россией и демократическим миром, возврата даже на порог которого в таком имперском формате уже нет.

С началом войны жизнь в Украине поразительно изменилась и имеем здесь в виду не только смерти и страдания. Снова, как и на Майданах, поразило мир чудо самоорганизации украинцев, когда каждый находит себе свою задачу, не дожидаясь команды сверху:

В президенте мир увидел убедительного лидера нации.

Украинский воин стал вдохновенным защитником и спасителем.

Медики и спасатели помогли сберечь многочисленные жизни.

Волонтер превратился в носителя жертвенного благодеяния.

Дипломаты развернули мощный второй фронт. Журналисты — третий, информационный.

Каждый, кто имеет интернет и развернутую сеть контактов, стал влиятельным послом страны.

Сорваться во мрак тьмы очень легко, а вернуться почти невозможно

Так общество, еще накануне войны страдавшее от межпартийных споров и разделений, стало единым настолько, насколько может молодая страна стать единой через 30 лет после своего возрождения.

Конечно, не каждый назовет такое преображение чудом Божьим. Но важно каждому из нас не приписать эти достижения только самим себе. Потому что наши слабинки никуда не делись — они только затаились. Никуда не исчезли непрофессионализм власти, который был ахиллесовой пятой последних предвоенных лет, коррупция, выборочное правосудие, пренебрежение общественными интересами ради личных, попытка избавиться от политических конкурентов нелегитимными методами. А если Президент окончательно подвергнется искушению подавить любую критику (конечно, война!), то ложные шаги будут умножаться и подрывать наши шансы.

Мы вздохнули с облегчением, когда за управление армией и дипломатическим корпусом взялись талантливые профессионалы, а за оружие взялись вдохновенные военнослужащие и добровольцы. Раньше наше общество не часто чувствовало себя столь защищенным. Земной им поклон за это! Талантливы были и многочисленные выступления президента Владимира Зеленского перед парламентами народов мира.

Нельзя не отметить, как положительно влияет на общество отсутствие политических ристалищ. Мы сумели, сохраняя разнообразие своих политических симпатий, вместе с тем стать партнерами в святом деле защиты Родины. Однако, как свидетельствуют социальные сети, наша склонность к вражде также никуда не делась. Так что если будем неосторожны и забудем, что каждая чаша гнева норовит переполниться, то рискуем ослабить самое главное условие нашей победы, которую мы ныне одержали, — национальное единство.

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Мы способны победить в этой войне, но должны чувствовать, что эта победа еще не близка, а путь к ней — тяжелый и жертвенный.

Мы должны ясно себе представлять, что будет для нас победой: не захват чужих территорий, не разрушение российских городов, не зеркальное повторение «средств» российской войны, а закрепление навсегда нашей несокрушимой воли сохранить свою независимость и суверенитет. Мы должны победить Россию и этой победой положить начало ее распаду (возможно, в будущем) на ряд новых демократических стран. Но мы не имеем права в этой войне превратиться в еще одну Россию.

Мы обязаны заботиться не только о своих воинах и волонтерах. В нашей заботе нуждаются миллионы незащищенных стариков, матери с детьми, юноши и девушки, которые могут стать заложниками в руках коварного врага, шантажирующего судьбами этих невинных людей армию, гражданское общество и руководство страны. Мы призываем мирных жителей востока и юга Украины как можно скорее эвакуироваться в более безопасные регионы, а власть усилить практическую помощь в такой эвакуации.

Наконец, мы видим, что разрушаются не только дома наших городов, но и предубеждения и стереотипы, которые опутывали нашу страну раньше и не давали нам расправить крылья. Украина приобретает очевидную, хотя и тяжело выстраданную субъектность, а затем получает наконец право распоряжаться своей судьбой. Однако и здесь важно не перейти границу и не дать чувству эйфории себя пленить. Ведь своя минута славы есть у каждого народа, и эта минута никогда не длится вечно.

Итак, радуемся, что даже во время боли и страданий нам выпало счастье, говоря словами Ивана Франко, «ощущать на своем плече руку Господню». И в эту пору, когда сошлись вместе главные праздники наших религиозных традиций — Пасха, Песах и Рамадан, — пожелаем себе, чтобы мы всегда были достойны этой великой помощи Неба!

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