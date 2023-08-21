Черная лебединая песня Российской империи 21 августа, 16:37

О моральном бремени европейской ответственности, которому 55 лет

Пришлось мне вспомнить события российской оккупации Чехословакии 55 лет назад — 21 августа 1968 года. Сегодня бывший чехословацкий коллега написал мне о том, что это время было одним из древнейших воспоминаний его жизни с российскими танками на улицах, которым противостояли толпы безоружных людей… Дальше было 23 года российской оккупации, жизни поколений, потерянных в лицемерии и социально-экономической деградации.

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Мой западный коллега искренне радуется, что возвращение России к военной агрессии и оккупации встретило решительное сопротивление, и убеждает, что они, чехи, хоть и в меру их скромных возможностей, будут делать все, чтобы российское вторжение в Украину вошло в историю как черная лебединая песня Российской империи.

Вам легко представлять ужасы убийств и российского насилия на украинской земле?

Впрочем, лучше всего о моральной стороне сегодняшнего возвращения российской оккупации, сказал когда-то его земляк Милан Кундера:

«Представить такое ужасно. В мире вечного возвращения на любом поступке лежит груз невыносимой ответственности…» Это ответственность при переживании сочувствия, когда ты не способен ничего изменить, только извне, из заграницы, наблюдать насилие. Это «бремя, которого он не знал до того… Все тона российских танков не шли с этим в сравнение… Шел седьмой день оккупации».

Кундера стал признанным европейским и мировым автором. Его «Невыносимая легкость бытия», следовательно опыт советской оккупации, кстати, направила талант замечательного украинского автора.

Но моральный вопрос для наших европейских коллег остается без конечного ответа. Это простой вопрос: Насколько вам легко представлять ужасы убийств и российского насилия на украинской земле? Насколько тяжелым является для вас моральное бремя возвращения кровавой оккупации и преступлений войны России уже против Украины?

Надеюсь, что оно окажется наконец и на самом деле невыносимым. Иначе Кундера зря учил вас и нас тяжести бытия.

Иначе, и европейский мир также останется обреченным на вечное повторение ужаса русского мира, подтверждая правоту немецкого критика бессильной морали.

Текст публикуется с разрешения автора

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