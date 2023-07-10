500 дней. 10 уникальных фактов о нашей освободительной войне 10 июля, 13:30

Силы обороны Украины: армия бесстрашных феноменов и беспрецедентных парадоксов

10 уникальных фактов о нашей освободительной войне:

1. 500 дней + 8 лет реального боевого опыта: ни одна современная армия мира не была задействована в войне такой высокой интенсивности. Война, которую развязала Россия в Украине, стала самым масштабным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

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2. Эту войну можно уверенно считать «первой войной беспилотников». Насыщенность боевых подразделений ВСУ беспилотными летательными аппаратами не имеет аналогов в мире. Беспилотные воздушные, наземные и водные аппараты интегрированы в каждый этап боевых действий. Мы первыми в мире начали широко применять ударные квадрокоптеры и FPV-дроны.

3. Противовоздушная оборона Украины впервые в мире объединила и эффективно использует новейшие западные и советские системы, истребительную авиацию и мобильные группы с ПЗРК.

4. Наступательные действия ВСУ опровергли один из фундаментальных постулатов военной науки о необходимости численного (в 3−5 раз) преимущества в живой силе и вооружении во время наступления. Украинская армия наступает и освобождает земли в условиях полного превосходства противника — как в вооружении, так и в количестве личного состава.

5. 5000 женщин на линии огня из более 42 тысяч женщин в ВСУ.

Наступательные действия ВСУ опровергли один из фундаментальных постулатов военной науки

6. Создана уникальная система оказания помощи раненым, которой нет нигде в мире, — единое медицинское пространство. Это объединение военных и гражданских медицинских учреждений и специально разработанная система логистики, которая охватывает всю территорию государства и использует все виды транспорта. Результат — до 82% раненых украинских военных после восстановления возвращаются в строй.



— 80% раненых в течение так называемого золотого часа получают надлежащую помощь.

— Смертность военных на этапе эвакуации максимально уменьшилась.

7. Профессиональное и тщательное планирование наступательных операций нашим командованием имеет следствием уникальный факт — наступающая сторона несет значительно меньшие потери, чем та, что находится в обороне.

8. Украинские военные впервые сбили гиперзвуковую российскую ракету Кинжал. Вражеская цель была уничтожена с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

9. «Пехота выигрывает битвы, логистика выигрывает войны», — генерал армии США времен Первой мировой Джон Першинг. Наш фронт, несмотря на огромную протяженность и увеличение армии на сотни тысяч человек, стабильно пополняется продовольствием, горючим, техникой, оружием и боеприпасами. Логистика грамотно оптимизирована с учетом угроз авиационных и ракетных ударов.

10. «Цифра-оружие». В течение 500 дней войны внедрены ІТ-решения для управления боем, операцией и их всесторонним обеспечением: боевая система управления тактического звена «Крапива»; платформа по ситуационной осведомленности Delta; сервис поддержки логистических операций НАТО «LOGFAS»; проект «Очи».

Текст опубликован с разрешения автора

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