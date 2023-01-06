Давайте очень честно. Это изменило ход всей войны 6 января, 07:13 Эксклюзив NV

Решил пару дней отдохнуть, но получил многочисленные просьбы подвести итоги «первого года российского вторжения в Украину» или «первых 10 месяцев». Осторожно: много сарказма

«Раскочегарить» мой мозг после нескольких дней «ничегонеделания» не так-то просто, к тому же сложно обобщить массу впечатлений в несколько предложений. Но самое главное, зачастую я просто не могу сдержать внутренний сарказм.

Видео дня

Например, не могу не начать с наблюдения, что наши славные политики и СМИ до сих пор упорно ленивы и потому ведут себя так, как будто изобрели подогрев воды, как минимум, лет сорок назад. Только один пример приходит мне на ум, потому что вчера вечером я читал рецензию на одну из своих книг: еще в 1980-х годах ирано-иракская война называлась «войной в Персидском заливе». Всего несколько лет спустя, когда Ирак вторгся в Кувейт, война для Кувейта стала «войной в Персидском заливе». Могу показать десятки титульных страниц различных современных газет со всего мира, если сомневаетесь. Однако, если — как военный историк — я сейчас говорю о «Первой» и «Второй войне в Персидском заливе», то «никто не может понять, о чем я веду речь…».

Если у кого-то одного куриная память, то это не значит, что у всех. Так, когда вы говорите Путин вторгся в Украину, — «10 месяцев назад»?

Напомню, что Путин вторгся в Украину еще в феврале 2014 года. Следовательно, речь фактически идет о восьми годах его вторжения. Прописью — восемь полных лет. А не о «первых десяти месяцах».

Предполагаю, что сейчас и при каждом удобном случае Путин бьется лбом о стенку — всякий раз, когда думает о «том» вопросе: почему он не дошел до Киева еще тогда, завернул свои войска? По крайней мере, он упражняется в дзюдо, разбивая кирпичи головой, потому что, положа руку на сердце, таки да: Запад пожал бы плечами на его вторжение и продолжил бы вести с ним дела, как ни в чем не бывало, точно так же, как большую часть из этих последних восьми лет. А вы, дорогие 40 млн человек из той чужой страны, там, на Востоке: ну вы русские или вроде как русские, так какая разница…

Путин бьется лбом о стенку: почему он не дошел до Киева еще в 2014-м

Что-то я отвлекся.

Хорошо, «события» последних 10 месяцев. Так что… демонстрируя чистую сущность и истинную природу своего «демократического» режима, система Путина — гораздо лучше организованная, чем любая «организованная преступность» — просчиталась и бросила свои сверхнекомпетентные вооруженные силы, возглавляемые глубоко коррумпированными и некомпетентными генералами-фаворитами на Украину. Страну, прежде всего, «известную» своей «эндемической коррупцией». По крайней мере, на Западе… значительная часть которого настолько коррумпирована, что и Путину, и украинцам есть чему у них поучиться.

И все это с намерением не только завоевать всю Украину, но и уничтожить ее как государство, потому что, знаете ли, нет ни Украины, ни украинцев: только несколько дезинформированных и сбитых с толку русских, подчиненных контролируемому НАТО нацистскому режиму. А если нет, то те, кто называет себя украинцами, не имеют права на существование.

Кстати, помните об этом, когда думаете об этом конфликте, поскольку, как ясно показали захваченные российские военные документы, то, что Путин планировал сделать в Украине, очень напоминало то, что нацистская Германия делала там чуть более 70 лет назад.

И учтите: западные ожидания того, что Россия легко захватит Украину, в значительной степени повлияли на решение Путина о вторжении.

Но я снова отвлекся… Дело в том, что не только к удивлению Путина или к удивлению многих в Киеве, Харькове, Одессе, но особенно к удивлению коллективного Запада, украинцы подняли очередное «гражданское низовое восстание», взяли в руки оружие и яростно сопротивлялись. Украинцы, обычные граждане. Не их политики (ну, за редким исключением), и не их генералы: сочетание российских кибератак и радиоэлектронной борьбы отрезало последних от связи с войсками на передовой в течение первых четырех дней войны. Оставленные на произвол судьбы, не только военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ), но и десятки тысяч украинских мирных жителей организовались и воевали самостоятельно.

Попробуйте обратить внимание: сегодня об этом факте почти никто не упоминает.

Хотя это стало решающим, потому что они — украинский народ — остановили, а затем разгромили Вооруженные Силы Российской Федерации (ВСРФ) в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Николаеве: страшной ценой нанесли им убийственные потери и, в конце концов, вынудили их отступить.

Это был не кто-то другой, и это произошло не благодаря каким-то Javelin, или NLAW и НАТО, ЦРУ или МИ-6: это были украинцы.

Еще один момент, когда не могу сдержать сарказм: единственным районом, где ВС РФ продвинулись, как и планировалось, была южная Украина. Там русские взяли Херсон и встретили серьезное сопротивление только на подступах к Николаеву, а затем наступали на Вознесенск, чтобы выйти к Одессе. Хуже всего: они взяли Мелитополь, а потом — и быстро — окружили Мариуполь, и дошли до подступов к Запорожью и Угледару.

Вполне возможно, что я пропустил соответствующие публикации, но зуд в мизинце на ноге говорит мне, что ничего я не пропустил. Поэтому удивительно, как Киев по сей день хранит молчание о причинах всего этого. Послушайте: две российские армии заняли 10% украинской территории за 5−6 дней, но нет, «давайте разберемся уже после войны» — и то потому, что чертовски очевидно, — это была крупная катастрофа.

…что кто-то из высокопоставленных командиров ВСУ, как минимум, облажался, если не намеренно дал возможность русским наступить.

А теперь заметьте: тот же кто-то несет совместную ответственность не только за зверские пытки и смерть десятков тысяч украинских мирных жителей, за депортацию тысяч украинских детей, массовые грабежи только в этой части страны, но и за разрушение города Мариуполя и всей Херсонской области. Рассматриваемый персонаж несет ответственность за то, что не смог защитить эту часть страны (что-то, чего я не могу понять до сих пор), и за огромные потери нескольких частей ВСУ, которые либо были полностью захвачены, либо были вынуждены бежать обратно в Днепр или в сторону Запорожья в первые несколько дней войны…

Положа руку на сердце: хотелось бы хотя бы услышать имя этого персонажа… или той группы персонажей (потому что я не могу представить, что это был один мужчина/женщина), не говоря уже о том, чтобы услышать, где они сейчас и что делают.

Дальше и в разгар боев, когда коллективный Запад ожидал, что Украина в любой момент снова рухнет, и скорее раньше, чем позже, украинцы отбивались вопреки всему — под Изюмом, под Северодонецком, на юго-восточных подступах к Лисичанску (пример, Попасная). При этом они понесли сокрушительные потери — часто вопреки приказам сверху и уж точно вопреки совету Запада, без сомнения: потеряли все три города. Но учтите: за все это время ВСУ не просто собрались и убежали. Более того, они не отошли от своих передовых позиций на Донбассе, а держались там. Еще держат Ню-Йорк, еще держат Авдеевку, потеряли Пески, но прочно держат Первомайское, еще держатся в Красногоровке, по крайней мере, в западной части Марьинки…

Лучше всего то, что, продержавшись на юго-востоке Харьковской области и западнее Луганска, остановив попытки России окружить их оборону на Донбассе, украинцы растерзали ВС РФ до такой степени, что они перестали существовать как современная вооруженная сила с серьезным наступательным потенциалом. Тут уж у Путина и его приспешников нет другого выхода, кроме как превратить ВСРФ в мешанину из частных ополченцев и покупать боеприпасы в Иране и Северной Корее только для того, чтобы продолжать свою войну ради сохранения себя у власти.

Наконец, не могу не упомянуть украинские контрнаступления в августе и сентябре. Без сомнения, большая часть этой операции стала возможной благодаря притоку западного оружия и боеприпасов. И, несомненно, то, что было в Херсоне, не сработало так, как планировалось, и часть потерь ВСУ понесла там…

Но сработало в целом: вынудило Путина и его некомпетентных генералов перебросить в этот район массу остатков своих «элитных» войск, что, в свою очередь, открыло путь для контрнаступления на юго-востоке Харькова. И когда украинцы освободили эту часть своей страны, тогда отличному стратегу Владимиру Путину пришлось отвести свои войска — только для того, чтобы, в конце концов, прийти к выводу, что он не может удержать Херсон. Место, официально провозглашенное не кем иным, как им, Путиным — «Россия здесь навсегда», со всей мыслимой помпой и пышностью… а затем объявить «мобилизацию», которая, как он неоднократно подчеркивал, не нужна, потому что идет всего лишь какая-то «спецоперация», а не война…

Особенно забавляет реакция Путина на это и последующие события: во всем виноваты генералы и войска ВС РФ, а не 22+ года его правления, превратившие Россию в третьесортную банановую республику, не его микроменеджмент этой войной, и даже не его решение начать эту агрессию.

Уже не могу дождаться, когда Медведев продолжит излагать свои конспирологические пьяные теории, а Путин объявит, что вся Россия и русские больше не заслуживают на существование, потому что все они его подвели.

Вот что приходит мне на ум — или вот, чего я не могу забыть — в отношении «первых 10 месяцев» этой войны.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV