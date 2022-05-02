Наиболее угрожающее направление. Чего ждать Украине накануне 9 мая 2 мая, 17:07 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Эта неделя для нас на Донбассе очень тяжелая

Напрямок Херсон-Миколаїв і Херсон-Кривий Ріг — зараз активізовані. Особливо напрям Кривого Рогу. Росіяни не припиняють спроб атакувати наші позиції, але не просуваються далі — я не беру 1−2 км, коли ми міняємо позиції, і вони можуть десь переміститися, але наступальний темп там відсутній. Ми тримаємо оборону, і, фактично, повністю зупинили наступальні дії з боку РФ на напрямку Кривого Рогу. Що стосується напрямку Миколаєва, там ще гірша ситуація у росіян. Ми там їх давно вже зупинили, і вони не встигають там накопичувати війська, бо від узбережжя ми їх постійно піджимаємо і намагаємося завдавати якомога більше вогневої поразки. Це для росіян на сьогоднішній день стає дуже великою проблемою. Ось така ситуація на сьогодні на цих двох напрямках.

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Харківський напрямок зараз у нас найліпший. Ми потроху намагаємося відтісняти російські війська від Харкова. І там у наших військ є успіх.

Із загрозливих — у нас один напрямок — ізюмський. Від Ізюму російська армія намагається просуватися в бік Сєверодонецька та Краматорська. І тут зосереджені найбільші зусилля російської армії. Приїзд туди начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про це красномовно свідчить. Він намагався з’ясувати, чому немає просування або відкоригувати саму операцію на місці, розібравшись із обстановкою. Ми допомогли йому — поранили, і він швидко втік. Вже у російських джерелах є публікації навіть з подробицями, що поранення осколкове у верхню третину гомілки, кістка не зламана. Осколок вже видалили, і Герасимов терміново відбув до Москви.

І ми не просто злякали Герасимова, ми штаб розгромили. Якщо і були якісь наміри скоригувати операцію, то ці наміри вже не відбулися. І війська не отримають скоригованих завдань, що для нас дуже важливо. А поки вони відновлять систему управління військами, то на це потрібен буде час. Ми ж не стоятимемо на місці. Ми продовжуватимемо завдавати їм вогневих уражень. Тому для нас це новина хороша при тому, що ситуація на ізюмському напрямку дуже серйозна і напружена. І для нас вона, я сказав би, надважка.

Від Ізюму російська армія намагається просуватися в бік Сєверодонецька

Я так розумію, що росіяни хотіли собі якийсь подаруночок під 9 травня. Але ми навіть поламали план Путіна щодо завдання поразки у Маріуполі. Думаю, що вони просто розбомбили б Маріуполь до 9 травня, використовуючи надважкі бомби та стратегічні бомбардувальники. А ми зараз тим, що через Генсека ООН продавили російське командування, і вони були змушені погодитися на евакуацію цивільних із заводу Азовсталь. Зараз же завод не бомблять і не ведуть активних бойових дій. Для наших хлопців це дуже важливий перепочинок. І вони можуть перегрупуватися, зібратися з силами. І чим довше ми це затягуємо, тим менше шансів, що росіяни встигнуть до 9 травня добити цей завод разом із нашими захисниками.

Ми навіть у цьому перебуваємо у більш виграшній ситуації. Як би це не звучало прикро, але чим повільніше відбувається евакуація, тим нам вигідніше, тим більше ми відтягуємо час початку активних бойових дій з боку РФ проти наших хлопців на заводі Азовсталь.

Зараз говорять про те, що Путін оголосить та ще й на 9 травня загальну мобілізацію. Думаю, що її не буде. По-перше, що їм робити із загальною мобілізацією. Так, Росія може, за різними оцінками, до 18 млн мобілізаційного резерву призвати. Але, що робити із такою кількістю людей у війську? Де стільки взяти озброєння? Їх треба одягнути, нагодувати, озброїти і так далі. Тому, я думаю, що загальної мобілізації в Росії не буде. У воєнному плані це не має сенсу, а в економічному плані це буде дуже важко для самої Росії.

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А ось часткову мобілізацію вони оголосять. Але будуть її оголошувати приховано, без помпи і без розповсюдження по ЗМІ. Щоб не спричинити паніку в країні. І часткова мобілізація можлива з прикордонних із Україною областей. До речі, вони там і проводять її, не так активно, а потроху проводять операцію під чужим прапором, фактично, дегуманізують Україну, і показують, начебто це ми робимо у них там теракти. До речі, сьогодні уже у російських ЗМІ пишуть, що очікують запровадження червоного рівня терористичної загрози. А наступний рівень — це воєнна загроза і, фактично, оце і буде оголошенням загальної мобілізації у цих прикордонних з Україною областях. Ось як вони будуть цю мобілізацію оформлювати, якщо вирішили, що на сьогоднішній день це необхідно.

Так, цей тиждень напередодні 9 травня для нас на Донбасі дуже важкий. Бо там точаться запеклі бої. Росіяни ходять в атаку по 7−10 разів на день, намагаючись прорвати нашу оборону, або завдати нам хоч якогось ураження, щоб просунутися уперед. Тому, поки вони не видохлися, для нас це буде величезна проблема. Їх там гонять просто на забій. Якщо вже є випадки, що російські офіцери розстрілюють власних солдат, щоб утримати дисципліну і змусити людей іти у наступ, то це говорить саме за себе.

Ситуація у російському війську не така вже й гарна. Сьогодні офіцер застрелить солдат, завтра солдати почнуть розстрілювати офіцерів і розбігатимуться, казати — офіцера вбили, ми не знаємо, що далі робити, тому й побігли. Практика — історія воєн говорить про це — спочатку жорстокість з боку офіцерів, потім ця жорстокість обертається проти самих офіцерів. Для того, щоб втекти з позиції — хто заважає? Офіцер заважає. Вбили офіцера і побігли. А потім, як їх зупинили. розповідають — зв’язок втрачено зі старшим командиром, нас б’ють постійно, ми не знаємо, що робити. Це — наступний крок, який можемо очікувати найближчим часом.

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