Зеленский нашел нового генпрокурора 27 июля, 18:24

Чем жила страна 27 июля 2022 года

● Зеленский нашел нового генпрокурора. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении народного депутата от Слуги народа Андрея Костина, главу комитета ВР по вопросам правовой политики, новым генпрокурором. И ВР оперативно — через несколько часов — поддержала идею главы государства: «за» Костина проголосовали 299 депутатов.

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● «На самом деле, интриги по назначению Костина на должность нет, — написал еще до голосования представитель Голоса Ярослав Железняк. — Голосов более чем достаточно, даже от Голоса будет поддержка. Поэтому остается только ждать, кто будет следующим главой правового Комитета ВРУ».

● О том, что именно Костин может стать новым генпрокурором, ранее сообщали источники НВ в окружении президента. В одном из интервью Андрей Ермак, глава ОП, признался, что именно он в свое время привел Костина в Слугу народа. Теперь этот депутат считается «буфером» между Банковой и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

● Костин принимал участие в конкурсе на вакантный пост главы САП, но проиграл — международные эксперты решили, что он не соответствует критериям добропорядочности.

● Михаил Жернаков, глава правления фонда DEJURE, который занимается реформированием системы правосудия, писал, что Костин, будучи главой правового комитета Рады, блокировал судебную реформу. Так, он за полтора года не поставил в распорядок дня комитета неотложный президентский проект о ликвидации скандального Окружного админсуда Киева (ОАСК).

● ОП он нравится. Владимир Зеленский выбрал кандидатуру Андрея Костина на должность нового генпрокурора, так как тот сможет оптимизировать работу ведомства и у него «нет намека на токсичность». Такое объяснение выдал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● «Господин Костин оказался оптимальным кандидатом, который в достаточно сложном положении действительно сможет оптимизировать работу прокуратуры. Как законодатель и глава профильного комитета, он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция — профессионализм — присутствует», — пояснил Подоляк. И добавил, что у Костина «нет намека на объемную токсичность».

● По словам советника главы ОП, о Костине хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу, но и представители стран-партнеров.

● Очередь за САП? Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас поприветствовал назначение Андрея Костина на должность генпрокурора. Он подчеркнул, что делегация Евросоюза в Украине тесно сотрудничала с этим депутатом по вопросам реформы правосудия. Маасикас убежден, что в дальнейшем продолжит сотрудничать с новым генпрокурором при расследованиях военных преступлений России.

● «С нетерпением ждем скорого назначения главы САП», — добавил Маасикас.

Команда Зеленского провела работу не только в Офисе генпрокурора:

● Банковая берет под контроль КСУ. Верховная Рада назначила Ольгу Совгирю, депутата фракции СН и своего постоянного представителя в Конституционном суде (КСУ), на должность судьи КСУ. Ее кандидатуру поддержали 293 народных избранника.

До этого Совгиря была замом своего коллеги по президентской фракции Андрея Костина в правовом комитете Рады.

● В июне КСУ так и не смог избрать себе нового председателя, поскольку ни один из кандидатов на указанный пост не сумел набрать необходимое количество голосов. Предыдущего его главу Александра Тупицкого, назначенного при президенте Януковиче, Владимир Зеленский снял своим указом в марте 2021-го. И сейчас тот скрывается от украинского правосудия за границей.

● Обрывают пуповину врага. В оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту (через Днепр) в оккупированном Херсоне. Объект не разрушен, но движение по нему невозможно, несмотря на заявление оккупантов, что их ПВО «перехватило все ракеты». Мост — одна из основных магистралей подвоза боеприпасов, техники и личного состава для группировки врага на правом берегу Днепра. Он является одной из трех доступных россиянам переправ через реку: рядом есть железнодорожный мост, а восточнее — дамба Каховской ГЭС.

● Наталья Гуменюк, начальник пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, подчеркнула, что украинские силы держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов. «Работа нашей артиллерии настолько деликатная и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию войска», — сказала она.

● Последнее украинское предупреждение. В Офисе президента предупредили российских оккупантов, что, если они не покинут Херсон в ближайшее время, другого шанса у них может уже не быть. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП, комментируя новый удар ВСУ по Антоновскому мосту.

● ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге. Украинские военные готовятся к контрнаступлению в Николаевской области, заявил глава местной ОВА Виталий Ким. «Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение. Это все мы видим по попаданиям по Антоновскому мосту», — сказал он.

● Безуспешные попытки вражеского наступления. Российские войска в очередной раз провели безуспешный штурм в районе Богородичного (20 км к северо-западу от Славянска) и продолжают попытки подступиться к Бахмуту — вероятно, планируя атаковать город с линии Берестово-Соледар. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

● В Херсонской области российские войска, по оценкам ISW, по-прежнему концентрируют усилия на обороне занятых позиций и предприняли ограниченную безуспешную попытку штурма на северо-западе области — вероятно, пытаясь оттеснить украинские позиции на восточном берегу реки Ингулец. Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов и скоплениям живой силы в Херсонской области, что, вероятно, усложняет логистику армии РФ в регионе.

● Луганщина держится. В Луганской области украинские военные остановили шесть штурмовых попыток российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты вынуждены были отойти, в частности, в районе Верхнекаменского.

● Рубикон в 40 тыс. трупов врага. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 070 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1738 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 3971 (+12), артсистемы — 883 (+3), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 258 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 222 (+0), вертолеты — 190 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 726 (+4) и многое другое.

● На деле потери РФ еще больше. Огромные потери российской армии в Украине усугубляются тем, что соотношение раненых и убитых в ее войсках остается на уровне худших показателей Второй мировой войны. Это означает, что с начала вторжения из рядов оккупантов могли выбыть совокупно до 100−125 тыс. человек — львиная доля сил, которые РФ изначально стянула к границам Украины. Такую оценку озвучил журнал Economist, который попытался оценить относительные потери российской армии в Украине в сравнении с другими крупными войнами.

● Следующий шаг Путина закончится подножкой. «Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины», — отметили в посольстве США в Украине. Там добавили, что в случае реализации планов аннексии, ответ США и союзников будет быстрым и строгим.

● Берлин даст сотню самоходных гаубиц, но не сразу. Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 155 мм самоходных гусеничных гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщил немецкий Spiegel со ссылкой на собственные источники. Еще 13 июля министерство экономики Германии выдало немецкому производителю оружия Krauss-Maffei Wegmann лицензию на их производство.

● В комментарии Spiegel представитель Krauss-Maffei Wegmann подтвердил, что компания получила разрешение на производство гаубиц от немецкого правительства. Представитель назвал бюджет на 100 гаубиц в 1,7 млрд. евро.

● Производство САУ должно начаться немедленно, но пока неясно, когда первые гаубицы поступят в Украину, отмечает Spiegel. Процесс создания всех PzH 2000 рассчитан на несколько лет.

И еще:

● Германия даст и ПВО. Берлин сможет передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T в конце августа или сентябре, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В интервью Радио Свобода она объяснила, что сперва эта система предназначалась для другой страны, однако все же Германия решила передать ее Украине.

● «И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т», — добавила Бербок.

● А министр иностранных дел Словении Таня Файон сообщила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.

● Украинцы уступки агрессору не приемлют. 84% украинцев против территориальных уступок в обмен на прекращение полномасштабного вторжения РФ и считают такое решение недопустимым. Таковы результаты опроса КМИС (6−20 июля, 2 тыс. респондентов). И этот показатель вырос: в мае тех, кто придерживается этого мнения, было 82%.

● Ныне лишь 10% респондентов опроса КМИС полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

● Кириллу указали на место. Главе РПЦ Кириллу, соратнику российского диктатора Владимира Путина, запрещен въезд в Литву. Формулировка — «за сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдание и поддержку агрессивных действий Российской Федерации».

● Путин душит Европу газом. Прокачка газа по российской магистрали Северный поток с началом 27 июля, как и грозил Газпром, сократилась до 31 млн кубометров в суточном исчислении. Это, по словам россиян, связано с «выбытием из эксплуатации еще одного газоперекачивающего агрегата» — одной из турбин (вторую отремонтировали в Канаде, аннулировав на время санкции вернули в Германию, но Газпром отказался ее принимать, требуя от ЕС полной отмены ограничений). Накануне через Северный поток прокачали 65 млн кубов газа, а его плановая мощность — 167 млн кубов в сутки.

● Спотовые цены на газ в Европе взлетели выше $2,3 тыс. за тысячу кубометров (26 июля не дотягивали и до $2,1 тыс). На данный момент резервы в европейских ПХГ составляют 67,11%. Прирост за последние отчетные сутки (25 июля) составил 0,39 процентных пункта.

● Вчера страны Евросоюза утвердили чрезвычайный план по сдерживанию спроса на газ на 15% - с августа 2022 года по март 2023-го — на фоне подготовке к дальнейшему сокращению Россией поставок голубого топлива.

● Русская нефть упрется в потолок. Страны G7 рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря — когда в полную силу вступят санкции ЕС против морского импорта нефти из РФ. К коалиции могут присоединиться и некоторые азиатские страны. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Большой семерки.

● Речь может идти о «потолке» в $50−60 за баррель.

● Зерно получило точку старта. В Стамбуле официально открыли Совместный координационный центр по безопасному вывозу зерна из Украины. На церемонии открытия присутствовал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Мы считаем, что эта работа внесет значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, затронувшего весь мир, особенно в вопросе снижения цен», — сказал он.

● После дефолта. НАК Нафтогаз Украины предложит держателям его еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат. Днем ранее контролируемая государством компания допустила дефолт по двум из трех выпусков еврооблигаций.

«Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям», — говорится в заявлении компании.

● Тем временем премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина предлагает инвесторам отсрочить минимум на два года выплату долгов по ценным бумагам госкомпаний Укравтодор и Укрэнерго.

● «Правительство приняло документы, которыми предлагает владельцам облигаций Укравтодора на сумму $700 млн отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года, — написал Шмыгаль. — Также предложено владельцам ценных бумаг Укрэнерго на сумму $825 млн отсрочить выплаты на 2 года».

● Надежда на деньги МВФ. До конца этого года Украина хочет заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму $15−20 млрд с выплатой в течение 2−3 лет. Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал Reuters.

● По словам руководителя Нацбанка, новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

● Также глава НБУ заявил, что надеется договориться о своп-линии с Банком Англии «в течение нескольких недель», хотя и не уточнил сумму. У НБУ уже есть кредитная линия на $1 млрд с центральным банком Польши.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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