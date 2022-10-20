Зеленский наконец-то сделал то, что должен был еще 8 месяцев назад 20 октября, 19:34

Чем жила страна 20 октября 2022 года

● Зеленский наконец-то сделал то, что должен был еще 8 месяцев назад (если не раньше). Президент Владимир Зеленский утвердил масштабные санкции СНБО против физ- и юрлиц РФ, среди которых есть российские олигархи и родственники диктатора Путина. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.

Видео дня

Санкции вводятся в отношении 2507 физических и 1374 юридических лиц, большинство из них — граждане России и российские резиденты.

● Первым из этих двух указов введены санкции против юрлиц, политиков, общественных деятелей, и военнослужащих. В списке, в частности, оказались: обе официальные дочери Путина — Мария Воронцова-Фаассен и Екатерина Тихонова, путинская любовница Алина Кабаева, двоюродный брат диктатора Игорь Путин, младший сын главы российского совбеза Николая Патрушева Андрей, сын главы Роснефти Игоря Сечина Иван, дочь Сергея Лаврова и многие представители кремлевских семей.

● Вторым указом Зеленский наказал санкциями 256 олигархов из РФ. В частности, санкции вводятся против Романа Абрамовича, Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко и Юрия Ковальчука.

● Кремль готовит побег и большой теракт в районе Херсона? Решение Путина ввести военное положение на оккупированных территориях Украины является «юридическим театром» и призвано узаконить фактически любые меры российских властей. Тогда как заявления командующего оккупационной группировкой генерала Сергея Суровикина и коллаборантов, вероятно, готовят почву для отступления из Херсонской области. Но также они могут быть знаком подготовки к удару по Каховской ГЭС, в котором РФ обвинит Украину. Об этом в сводке по итогам 19 октября написал американский Институт изучения войны (ISW).

● Озвученные Суровикиным обвинения в адрес Украины — в частности, ложь о якобы губительных для мирного населения планах ВСУ и затоплении Херсона — могут быть подготовкой к российскому удару по Каховской ГЭС, которая станет «операцией под фальшивым флагом». «Российские военные могут полагать, что прорыв дамбы может прикрыть их отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку», — считают в ISW. В таком случае армия РФ может повредить плотину и возложить на Украину ответственность за ущерб и гибель людей — и одновременно притушить эффект от новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной части Херсонщины.

● Подрыв вполне вероятен. РФ, вероятно, может прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Но это навредит прежде всего ей, потому что водоснабжение оккупированного Крыма будет остановлено.

● Спастись из Херсона будет трудно. По данным британской разведки, российское командование, вероятно, решило оставить захваченные территории Херсонской области на западном берегу Днепра. В сводке в Twitter ведомство указало, что 18 октября новоназначенный командующий оккупационными войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил СМИ РФ, что в районе Херсона «возникла сложная ситуация». Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

Разведка отмечает, что в случае решения России отступать ключевым вызовом для них будет перебрасывание войск и техники в хорошем состоянии через Днепр на левый берег. «Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах», — добавили в ведомстве.

● И вот еще: Херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав с правого на левый берег Днепра, опасаясь наступления украинской армии. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные в совместном материале программы Схем и российской службы Радио Свобода. Так, ВС РФ прекратили отправку какого-либо оборудования на правый берег в районе поселка Казацкое еще в начале месяца. С тех пор паром ходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку (на левый берег) уже с полной загрузкой.

Побег намечается и на восточном берегу Днепра:

● Оккупанты понемногу покидают Энергодар? 19 октября и ночью 20 октября российские оккупанты начали бежать из захваченного Энергодара Запорожской области (город-спутник ЗАЭС) с награбленным имуществом, сообщил Telegram-канал Энергодар. По его данным, из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество.

Впрочем, у нашего Генштаба иное видение ситуации в районе Херсона:

● Кремль играет на удержание. «Данные разведки свидетельствуют, что на ближайшую перспективу задачей № 1 для вооруженных сил России определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении», — рассказал Алексей Громов, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Решить эту задачу, по словам Громова, ВС РФ планируют за счет первой волны мобилизованных россиян, которых намерены перебрасывать на правый берег Днепра, несмотря на серьезные логистические ограничения, возникшие из-за уничтожения ВСУ ключевых переправ.

К слову:

● 200 тыс. «мобиков». Россия мобилизовала на войну против Украины около 200 тыс. человек. Такие данные по состоянию на середину октября озвучила замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, РФ удалось мобилизовать около 66% от заявленного плана.

● Другие выводы ISW за минувшие сутки: российские войска продолжают проводить ограниченные атаки в попытке вернуть утраченные территории на северо-востоке Харьковской области; российские и украинские силы продолжают сражения за район Кременная-Сватово на Луганщине; российские паблики утверждают, что украинские войска провели очередную наступательную операцию на северо-западе Херсонской области.

● Минус 370. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 66 650 своих военных, за минувшие сутки — 370. Такие данные на утро 20 октября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2567 (+13 за сутки), боевые бронированные машины — 5255 (+20), артсистемы — 1646 (+9), реактивные системы залпового огня — 372 (+0), средства ПВО — 189 (+0), самолеты — 269 (+0), вертолеты — 243 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1211(+25).

● ПВО работает. Украинская система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) работают благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров, написал в ТГ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!», — добавил он.

● Иран заплатит за дроны-камикадзе. Совет ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку им РФ дронов-камикадзе, которые затем используются для войны против Украины. Как сообщили в Twitter Председательства Чехии в Совете ЕС, санкции утверждены по письменной процедуре в рекордные сроки — за три дня. Ограничения вводятся в отношении трех физических лиц и компании, которая ответственна за поставку дронов.

● Германия подготовит бригаду ВСУ. В рамках учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine Германия планирует обучить для ВСУ несколько тысяч солдат. «Германия хочет к весне подготовить полноценную украинскую бригаду численностью до 5 тыс. человек», — рассказал канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

● Шольц также добавил, что, помимо гуманитарной и военной поддержки, Украине было выделено $20,7 млрд, а всего за 2022 год Киев должен получить финансовую поддержку на сумму в $33,3 млрд.

● А еще Шольц назвал массированные удары РФ ракетами и дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Украины «тактикой выжженной земли» и заявил, что та не поможет Кремлю выиграть войну.

И для финала:

● Даунинг-Стрит штормит. Премьер Великобритании Лиз Трасс («наследница» Бориса Джонсона) подает в отставку всего лишь через 45 дней нахождения на посту. Во время выступления на Даунинг-стрит Трасс сказала, что вступила в должность «во времена большой экономической и международной нестабильности» и «не может выполнить мандат, на основе которого была избрана Консервативной партией, учитывая сложившуюся ситуацию». По словам премьера, она сообщила о своем решении королю Чарльзу.

Трасс останется премьером, пока не будет избран ее преемник. Выборы состоятся на следующей неделе.

●Данные опроса YouGov показали, что нынешнее правительство консерваторов не одобряют 77% британцев (одобряют только 7%), что, по словам компании, является «самым высоким показателем за 11 лет мониторинга».

●Бывшую министра иностранных дел Трасс избрали премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности. Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.

● Для Украины Трасс важна тем, что обещала придерживаться политики своего предшественника Бориса Джонсона.

● Борис вернется? Так вот, позитив предыдущей новости в том, что Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на пост главы правительства Британии, чтобы заменить Трасс, сообщил редактор Times Стивен Суинфорд.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.