Волонтеры или государство: кто скорее приблизит победу и отстроит страну 27 апреля, 23:01 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Государству Украины в самое тяжелое, самое кровавое в его новейшей истории время не дают упасть волонтеры с одной стороны, западные доноры — с другой

У моїй Facebook-стрічці щодня знайомі й незнайомі збирають на щось гроші. Уточню: це почалося не 24 лютого 2022-го, а ще в квітні 2014-го. Коли добровольчі батальйони фактично замінили собою боєздатну армію на багатьох ділянках тоді ще новоствореного фронту на Донбасі. Відтоді волонтерський рух то виснажувався, то знову активізувався. На підконтрольну Україні територію й на тодішню лінію розмежування знайомі й незнайомі возили купу всього. Збираючи кошти на потреби захисників та цивільного населення, особливо дітей через соцмережі.

Видео дня

Навряд ви дізналися з попереднього абзацу щось принципово нове. І це не дуже тішить. Адже повномасштабне вторгнення агресора мала би зупиняти держава. Вона ж, якщо я правильно розумію її функції, повинна забезпечувати армію зброєю, вояків — засобами захисту, амуніцією, належним харчуванням. Військових медиків та лікарні в тилу — потрібними медикаментами. Цивільне населення, яке потерпіло від агресора, людей, котрі втратили все — гуманітарною допомогою й умовами для життя, хай тимчасовими, але з цивілізованими. Нарешті, повоєнна відбудова — теж частина державної політики, державний клопіт та, звісно ж, потужна стаття державного бюджету.

Що ж маємо в реальному житті? Вже не вперше і не в десяте чую і бачу, як мобілізованого на службу в ЗСУ громадянина збирає на війну родина. Часто — не без волонтерської допомоги. В якійсь момент збори почали нагадувати прочитане в історичних романах про середньовічних лицарів. Або — українських козаків, котрі їхали на Січ із своїм, на своїх же конях. А лицарів теж ніхто централізовано не екіпірував та не озброював. У тому сенсі, що не видавали мечі, списи й обладунки на збірних пунктах, аналогах сучасних військкоматів.

Ветерани — добровольці згадують про подібні практики спокійно. Зрештою, вони самоорганізовувалися. Зброю добували в бою й сприймали поставлену задачу як норму. Гаразд, особовий склад ЗСУ озброюють, видають пайки, сформовані за стандартами НАТО, сам бачив зразки в соцмережах. Але волонтери постійно збирають гроші на броньовані й звичайні автомобілі, бронежилети, плити, плитоноски, фліски, турнікети, тактичні рукавички, комплектують аптечки. Перелік можна продовжити, та все це визначається одним словом — недержавне забезпечення тих, хто нас захищає.

На жаль, це свідчить про слабкі інституції

Колега — письменник Андрій Любка нещодавно поставив знак рівняння між активністю волонтерів, яка, без перебільшення, є унікальним українським явищем, та державою як інституцією. Адже держава — це громадяни. Волонтери — небайдужі громадяни держави. Отже держава — це ми. Звучить як відоме «кожен із нас президент», та про це якось іншим разом. Важливо, що шанований колега свого часу висловив думку, співзвучну з моєю: чому на лікування тяжко хворих, передусім — дітей, батьки збирають сотні тисяч доларів усім миром, через соцмережі й соціальні телеролики, а держава самоусунулася.

Як на мене, перекладати свої функції під час війни на волонтерів, чиї фінансові й людські ресурси витратні, виснажливі та не безкінечні - те саме, що в умовно мирний час ігнорувати потреби хворих дітей та дорослих із обмеженими можливостями.

Звісно, волонтерів ніхто не змушує. Без пафосу — я захоплююся кожним. Сам долучаюся по можливості, дружина активно волонтерить від березня. Проте ефективність кожної волонтерської ініціативи прямо залежить від своєчасного й регулярного фінансування, здебільшого — приватного, найчастіше — шапка по колу. І також — технічних можливостей та логістики.

Наприклад, я знаю про потреби певного військового підрозділу чи батальйону територіальної оброни. Докладено певних зусиль, аби роздобути мінімальні кошти й докласти власні, теж не з чарівного гаманця. Треба доставити в потрібне місце. Без автомобіля це неможливо, хіба викличеш таксі. Але ж і в таксі все не влізе, треба вантажний бус.

Тож індивідуальне волонтерство має благі наміри, проте — мінімальну ефективність. Систематизоване, поставлене на стабільні відпрацьовані логістичні рейки, ефективніше — але так само до певної міри. Яку, повторюся, визначає фінансова спроможність благодійників. Якщо врахувати, що сотні тисяч гривень активний відомий волонтер може зібрати за два-три дні, вдячно звітуючи в Facebook, і таких звітів щонайменше десятки — виглядає, громадяни справді здатні замінити собою державні інституції.

І тут згадується відомий старшому поколінню монолог письменника-сатирика, одесита Михайла Жванецького про танк, куплений коштом артиста. На цьому танку можна їздити до чиновників. Та наводити порядки на місцях.

До чого ця згадка? До того, що в часи війни волонтери з їхніми ініціативами й результативною діяльністю все ж таки мали би бути на других ролях. А державні інституції, навпаки, задавати тон і брати на себе всю повноту відповідальності.

Так, українські волонтери здатні купити танк. Один. Всі разом. Або — один БТР, одну БМД, одну гармату. Але чи в змозі волонтерський рух озброїти хай не всю армію, то хоча б частину? Чи в змозі навіть найактивніші забезпечити міста й важливі об`єкти системами ППО, які захищають небо? Добровольці їдуть на Київщину, відгукнувшись на заклик розбирати завали — та навряд ті самі добровольці здатні волонтерським коштом відбудувати хоча б одне зруйноване росіянами село.

Україні що далі, то активніше допомагають із сучасним озброєнням. Було б добре, аби не було так погано від розуміння: держава не подбала про те, аби подібне озброєння було в нас бодай у якійсь кількості. «Стугна» й «Нептун» — швидше винятки, ніж правила.

Державі Україна в найважчий, найкривавіший в її новітній історії час не дають упасти волонтери з одного боку, західні донори — з іншого.

На жаль, це свідчить про слабкі інституції. А також — про неготовність або, скажімо так, не дуже добру підготованість державних мужів до критичних ситуації. Незалежно від партії влади й прізвищ керманичів — держава в нас здебільшого слабша за наших громадян. Хочеться мати надію, що разом із людьми, котрі міцнішають із кожним днем війни й наближають перемогу, міцнішатиме також і держава.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.