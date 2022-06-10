Кадыров, Медведев или Кириенко? Кто может стать преемником Путина 10 июня, 12:42 Цей матеріал також доступний українською

Наверное, под преемниками в этом смысле надо понимать, кто окажется «ближе к флажку», как после смерти Сталина

Говорят, что якобы появились даже какие-то кандидаты на преемников Путина. Но любой разумный человек понимает, что никакого преемника у Путина быть не может. Это было понятно еще до войны, но теперь уже окончательно очевидно, что не будет такой ситуации, в которой Путин скажет «все, я ухожу, а теперь вместо меня будет кто-то». Как он это сказал в 2007 году. Такая ситуация больше не повторится никогда. Это понимают все. Наверное, под преемниками в этом смысле надо понимать, кто окажется «ближе к флажку», как после смерти Сталина. Рассуждать о преемниках, как о преемниках Сталина, наверное, теоретически сейчас возможно.

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Называют несколько фамилий разных, в том числе экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Наблюдается его активность в телеграм-канале, где он всех называет ублюдками. Говорят о первом заместителе администрации президента Сергее Кириенко, которому сейчас отдали шефство над оккупированными территориями. Я же вижу только один понятный совершенно тренд. Будь это Кириенко, который, как бы, разговаривает таким человеческим языком, хотя говорит вещи такие же нечеловеческие. Но, по крайней мере, не матерится, не орет, как это делает Дмитрий Медведев. Но оба они делают одно и то же. Они повторяют то, что хочет от них услышать Путин.

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