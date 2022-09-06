РФ ждет очень холодная зима. И весна. И так далее 6 сентября, 18:16

Чем жила страна 6 сентября 2022 года

● РФ ждет очень холодная зима. И весна. И так далее. Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере усиления влияния санкций США и Европы. Самой большой удар придется по отраслям, на которые годами опиралась экономика РФ.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад, подготовленный для закрытого заседания руководства РФ 30 августа. Лица, знакомые с его обсуждением, подтвердили подлинность документа.

Как отмечает агентство, тот стал результатом многомесячной работы чиновников и экспертов, — и он рисует куда более «мрачную картину», чем официальные заявления.

Два из трех сценариев в отчете показывают, что падение экономики РФ ускорится в 2023 году, а к довоенному уровню она вернется только в конце десятилетия или даже позднее.

«Инерционный» сценарий прогнозирует падение экономики РФ в 2023-м на 8,3% по сравнению с 2021-м, и на 6% в 2024-м.

«Стрессовый» сценарий предполагает падение ВВП на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м.

Все сценарии предполагают усиление давления санкций, к которым, вероятно, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа ударит и по способности Кремля обеспечивать внутренний рынок.

Помимо санкций, которые уже охватывают около четверти российского импорта и экспорта, в отчете подробно описано, как Россия сталкивается с «блокадой», которая «затронула практически все виды транспорта».

Давление на экономику РФ усиливают технологические и финансовые ограничение. По оценкам отчета, до 200 тыс. IT-специалистов могут покинуть страну к 2025 году.

В течение следующих года-двух РФ ожидает «снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов»: от нефти и газа до металлургической, химической продукции и экспорта древесины. «Эти сектора перестанут быть драйверами экономики», — сказано в отчете.

Полное прекращение поставок газа в Европу (главный экспортный рынок России), может обойтись в $6,6 млрд в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные рынки новыми экспортными направлениями не удастся даже в среднесрочной перспективе, сказано в отчете.

● При этом Кремль продолжает бравировать: и, перекрыв газопровод Северный поток, запустил на третьесортных Youtube — и других каналах ролик, пугающий ЕС «большой зимой».

● Москва в отчаянии. По данным разведки США, Россия покупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой дальности» в Северной Корее. Это может свидетельствовать как об ударе западных санкций по военно-промышленному комплексу РФ, так и о ее неспособности производить достаточное количество даже простейшего оружия для войны с Украиной. Об этом написала The New York Times, анализируя новую порцию рассекреченной информации, которую разведсообщество США решило предать гласности.

«После некоторого затишья в раскрытии [разведданных] американское правительство снова начало рассекречивать информацию, чтобы привлечь внимание к проблемам российской армии, включая недавние разведданные о покупке иранских беспилотников и проблемах российской армии с набором солдат», — напоминает американское издание.

По мнению чиновников США, решение России обратиться к странам-изгоям — Ирану, а теперь и КНДР — является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Штатами и Европой, мешают Москве полноценно обеспечивать свою армию необходимой техникой и боеприпасами.

● Дожать Путина. «Думаю, что вполне осуществимо для украинской армии уже в этот осенне-зимний период оттеснить российские войска до границы 23 февраля, — заявил в интервью НВ генерал Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе. — Если Запад останется верен Украине, будет и далее держать санкции, оказывать военную и экономическую помощь Украине, Россия не выдержит. Если мы отступим, это сразу же удорожит войну в Украине для всего мира и превратит ее в многолетнюю и изматывающую».

● Осторожно, россияне, — двери перед вами прикрываются. Еврокомиссия (ЕК) предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Теперь решение должен принять Совет ЕС.

В ЕК пояснили, что подобная мера станет ответом на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и стран-членов из-за военной агрессии России.

● Значит, хороший человек. «Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными», — так спикер Кремля Песков отозвался на избрание Лиз Трасс новым британским премьером. Он добавил, что «исходя из этого можно предположить», что между агрессором и Великобританией «особо ничего не поменяется в обозримой перспективе».

● А Борис Джонсон, выступая на Даунинг-стрит с последней своей премьерской речью, поблагодарил министров за работу по Brexit, за оперативное развертывание кампании по COVID-вакцинации, а также за эффективное противостояние российскому диктатору Путину. Он добавил, что поставки британского оружия в Украину, за которые он выступал изначально, вполне могли изменить ход войны.

● Потери оккупантов превысили 50 тыс. человек и 2 тыс. танков. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 50 150 своих военных, из них 350 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2077 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 4484 (+25), артсистемы — 1179 (+22), реактивные системы залпового огня — 296 (+2), средства ПВО — 156 (+0), самолеты — 236 (+0), вертолеты — 207 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 876 (+9) и многое другое.

● Наступление ВСУ рушит надежды Путина. Действия ВСУ в ходе контрнаступления ощутимо ослабляют не только логистические, но и административные возможности России на оккупированных территориях юга Украины — что влияет и на планы проведения оккупантами незаконных «референдумов». Об этом в своей сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW напоминают, что украинские войска стремятся подорвать тыловые ресурсы армии РФ на юге, «нанося точечные удары по скоплениям живой силы и техники, командным центрам и логистическим узлам» — что украинская сторона подтверждает официально.

● В ходе контрнаступления на южном направлении украинские военные выбили российских захватчиков из села Ольгино Бериславского района Херсонской области (вдобавок к Высокополью). Такое заявление сделал Алексей Арестович, советник ОП.

● Украинские силы нанесли удары по двум понтонным переправам российских оккупантов в Херсонской области — в районах Дарьевки и Голой Пристани. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Юг.

● Коллаборанты продолжают взрываться. В оккупированном Бердянске (Запорожская область) прогремел взрыв возле захваченного ВС РФ здания горадминистрации. По данным российских СМИ, сработало взрывное устройство, установленное в припаркованном возле здания автомобиле, который принадлежал так называемому «коменданту города» Артему Бардину.

● За минувшие сутки украинским войскам удалось продвинуться и занять новые позиции в Луганской области, заявил глава местной ОВА Сергей Гайдай. «Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки, и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники», — рассказал он.

● Байден не хочет признавать РФ спонсором терроризма. Президент США Джо Байден не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма. Так он ответил на соответствующий вопрос от представителей СМИ.

● Еще 28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп объявить РФ государством-спонсором терроризма. В ответ в Москве заявили: если подобное признание случится, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

● «Государство — спонсор терроризма» — термин Госдепа, обозначающий страны, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором» принимает госсекретарь США. По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входили четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

В тему:

● Утром россияне обстреляли жилые кварталы и центр Харькова. Также враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу, — сильный пожар возник на местной нефтебазе.

● ВСУ сбили пять из шести ракет, которые РФ утром 6 сентября выпустила по Украине, заявил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

● Ядерный шантаж прикрывают мирным населением. Украина требует создать гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей с территории, прилегающей к захваченной врагом Запорожской АЭС (которую оккупанты периодически обстреливают). «Люди массово обращаются к нам за помощью — они пытаются покинуть опасную территорию, — рассказала вице-премьер Ирина Верещук. — Мы еще раз обращаемся к РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей». Но Россия, по ее словам, официально отказывается предоставлять такие коридоры.

Вице-премьер добавила, что Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места.

● Тем временем в оккупированном Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) произошел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram: «Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение».

● ЗАЭС надо срочно обезопасить. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало 52-страничный отчет по итогам визита своей миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС. В выводах сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство готово начать консультации для срочного создания такой зоны.

В МАГАТЭ также подчеркнули, что это первый случай «военного конфликта» на ядерном объекте и что авария может иметь серьезные последствия как в Украине, так и за ее пределами.

● Шольц продолжает тормозить поставки оружия Украине? Канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать ВСУ танки Leopard 2 в ответ на соответствующую просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля. Об этом написала немецкая Welt.

При этом, по данным издания, оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann, производитель танков, была готова поставить Украине 100 единиц техники, в том числе запчасти и учебные модули для солдат на общую сумму 1,55 млрд евро. Но немецкое правительство запретило поставки.

Кроме того, в апреле Украина получила предложения от Rheinmetall по поводу покупки 100 БМП Marder и 88 основных боевых танков Leopard 1 на 268 млн евро. Соответствующие заявки на экспорт были поданы немедленно, но за пять месяцев администрация Шольца тоже никак на них не отреагировала.

● Послы G7 предупреждают Банковую. Разворачивается неприятная для Украины история с НАБУ. Сейчас пост директора Бюро вакантен, но уже начала работу комиссия по отбору кандидатов. При этом накануне комитет ВР по организации госвласти и региональному развитию (но не профильный антикоррупционный комитет) поддержал изменения в закон о НАБУ. Если завтра Рада одобрит эти новации, то снизит требования к политической независимости будущего директора Бюро.

Сейчас кандидаты, которые в последние два года руководили партиями, не имеют право подаваться на конкурс, но по новым нормам им будет достаточно выйти из партии на момент подачи заявки.

Автор нововведений — глава «госвластного» комитета и депутат СН Андрей Клочко, фигурант расследования проекта BihusInfo про недвижимость его матери на 14 млн грн. И хотя некоторые другие «слуги народа» против таких изменений, похоже, что ОП продавливает их.

Так вот: послы G7, внимательно следящие за ситуацией, считают, что законопроект от Клочко «создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководителей ключевых антикоррупционных институтов». Пожалуй, с самого начала полномасштабного вторжения представители Большой семерки не делали подобных негативных заявлений в адрес украинских властей.

И для финала:

● Крым готов к деоккупации. В крупных городах оккупированного РФ Крыма начали появляться проукраинские листовки с призывами готовиться к деоккупации полуострова и эвакуироваться. Как сообщили в Telegram движения сопротивления Желтая лента, их разработали и расклеили активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя и других городов полуострова.

На листовках есть и напоминание о том, что Крым — это Украина.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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