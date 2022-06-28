Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Клеймо убийц для всех россиян

28 июня, 19:15

Чем жила страна 28 июня 2022 года

● Клеймо убийц для всех россиян. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать России государством-спонсором терроризма из-за многочисленных ракетных ударов ее армии по объектам украинской гражданской инфраструктуры.

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«Это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары оккупантов. Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор», — написал он в своем Telegram.

Зеленский добавил, что бить ракетами по гражданским объектам могут только «совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле».

● Теракт государственного уровня. Тем временем, число жертв вчерашнего ракетного удара русских по ТРЦ Амстор в Кременчуге достигло 20 человек. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести. Поиски на месте трагедии продолжаются.

Ракетный удар по Кременчугу может быть рассмотрен в Международном уголовном суде в Гааге, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, международные эксперты уже прибыли в Украину и приступили к сбору доказательств против кремлевского режима.

Кремль ответит за все. Президент США Джо Байден назвал «жестоким» ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге. «Нападение России на мирных жителей в торговом центре жестоко. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины», — заявил он.

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США расширили ограничения против России и внесли в санкционный список 70 организаций, многие из которых связаны с оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора (среди них Ростех, КАМАЗ и Туполев), а также 29 физических лиц.

США ввели запрет на новый импорт российского золота.

● Большая поддержка. Лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем. Коммюнике G7 опубликовано на сайте Еврокомиссии 28 июня.

Чиновник из Пентагона сообщил, что в Украину уже вскоре будут поставлены новые реактивные системы залпового огня HIMARS.

Абсолютный ужас. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео последствий ракетного удара по Кременчугу. И призвал россиян взглянуть на последствия действий кремлевского режима. «Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге — это абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев от такого позорища. Русский народ должен увидеть правду», — сообщил Макрон.

ВСУ уже проходят обучение работе с передовой норвежской зенитно-ракетной системой ПВО NASAMS, сообщает Politico cо ссылкой на неназванного советника украинского правительства.

● Дуда возмущен. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответом на обстрел Россией ТРЦ в Кременчуге должно быть усиление военной поддержки Украины. «В преддверии саммита НАТО в Мадриде Россия совершила очередное военное преступление против мирного населения. В этот раз в Кременчуге, Украина», — написал он в Twitter.

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, с начала войны активно поддерживающий Украину, отреагировал в Twitter на трагедию в Кременчуге: «Российские удары по украинским гражданским объектам — это настоящие террористические атаки. Слава Украине!».

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Всех преступников найдут. Правоохранители установили имена некоторых российских летчиков, причастных к ракетным ударам по ТРЦ в Кременчуге, рассказал глава МВД Денис Монастырский. «Аналитики СБУ и Нацполиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. И уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на ТУ 22, совершивший фатальные выстрелы», — сказал он.

По словам министра, по ТРЦ Амстор была выпущена ракета весом в 900 кг. Пока не установлено, кто именно запустил ее, — этот факт будет расследоваться.

Кроме того, начато расследование в отношении должностных лиц, не обеспечивших эвакуацию из ТРЦ во время воздушной тревоги.

Массированные обстрелы мирных объектов за последние сутки случились в Харькове, Лисичанске и Очакове.

Войска РФ атаковали ракетами СТО Автодизель в Днепре, сообщил мэр города Борис Филатов. Он подчеркнул, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники, а под завалами находятся мирные люди.

Самые горячие точки фронта. На сегодня наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей, пояснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей», — написал он в Facebook.

По словам Залужного, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тыс. боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиаудара.

«Ситуация очень сложная, но контролируемая. На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей», — пояснил главнокомандующий.

● На юге расцветает партизанское движение. Пентагон сообщил о растущих признаках сопротивления российской оккупации неподалеку от Херсона. «За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников», — сказал официальный представитель американского оборонного ведомства. Также он отметил, что ВСУ удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона.

В Пентагоне высоко оценили действия ВСУ при обороне Северодонецка. «С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, — это то, что мы все будем изучать в будущем», — заявил высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства.

● Враг истощается. Российские оккупационные силы в Украине все больше истощаются, уверены в Минобороны Великобритании. Об этом свидетельствуют характер и результаты применения Россией боевых соединений под Северодонецком, а также недавняя серия ударов по городам Украины. Во время последних с высокой вероятностью применялись старые советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные из воздушного пространства России и Беларуси.

«Это оружие предназначено для поражения целей стратегической важности, однако Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического преимущества. Так же, россияне собрали вместе основные элементы шести разных армий, но смогли добиться лишь тактического успеха под Северодонецком. Вооруженные силы РФ все больше истощаются», — считают британцы.

● 250 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 250 своих военных, из них 250 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1567 (+15 за сутки), боевые бронированные машины — 3704 (+17), артсистемы — 778 (+7), реактивные системы залпового огня — 243 (+0), средства ПВО — 102 (+1), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 185 (+1) и многое другое.

Байрактаров будет много. У Украины масштабные планы касательно приобретения байрактаров, заявил министр обороны Алексей Резников. «Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни „самолетиков“. Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле», — написал он в Facebook.

По словам министра, турки также получили новый запрос от командования ВСУ и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

Народные беспилотники. Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали деньги волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков.

В своем Telegram-канале Притула поблагодарил Baykar и написал, что собранным украинцами средствам найдут самое лучшее применение в тесном сотрудничестве с ВСУ.

И для финала:

● Трудный день Конституции. В Украине отметили День Конституции принятой Верховной Радой в 1996 году. По случаю праздника президент Владимир Зеленский записал видеообращение к народу.

В своей речи глава государства совершил экскурс в историю, напомнив о непреодолимом стремлении украинцев к созданию собственного государства, и подчеркнул право Украины на свободу, самоопределение и собственный путь, который не будет зависеть от прихотей ее врагов, даже если речь идет о таких огромных и агрессивных странах как РФ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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