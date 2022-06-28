Клеймо убийц для всех россиян 28 июня, 19:15

Чем жила страна 28 июня 2022 года

● Клеймо убийц для всех россиян. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать России государством-спонсором терроризма из-за многочисленных ракетных ударов ее армии по объектам украинской гражданской инфраструктуры.

Видео дня

● «Это не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это просчитанные удары оккупантов. Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор», — написал он в своем Telegram.

● Зеленский добавил, что бить ракетами по гражданским объектам могут только «совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле».

● Теракт государственного уровня. Тем временем, число жертв вчерашнего ракетного удара русских по ТРЦ Амстор в Кременчуге достигло 20 человек. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести. Поиски на месте трагедии продолжаются.

● Ракетный удар по Кременчугу может быть рассмотрен в Международном уголовном суде в Гааге, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, международные эксперты уже прибыли в Украину и приступили к сбору доказательств против кремлевского режима.

● Кремль ответит за все. Президент США Джо Байден назвал «жестоким» ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге. «Нападение России на мирных жителей в торговом центре жестоко. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины», — заявил он.

● США расширили ограничения против России и внесли в санкционный список 70 организаций, многие из которых связаны с оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора (среди них Ростех, КАМАЗ и Туполев), а также 29 физических лиц.

● США ввели запрет на новый импорт российского золота.

● Большая поддержка. Лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем. Коммюнике G7 опубликовано на сайте Еврокомиссии 28 июня.

● Чиновник из Пентагона сообщил, что в Украину уже вскоре будут поставлены новые реактивные системы залпового огня HIMARS.

● Абсолютный ужас. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео последствий ракетного удара по Кременчугу. И призвал россиян взглянуть на последствия действий кремлевского режима. «Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге — это абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев от такого позорища. Русский народ должен увидеть правду», — сообщил Макрон.

● ВСУ уже проходят обучение работе с передовой норвежской зенитно-ракетной системой ПВО NASAMS, сообщает Politico cо ссылкой на неназванного советника украинского правительства.

● Дуда возмущен. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответом на обстрел Россией ТРЦ в Кременчуге должно быть усиление военной поддержки Украины. «В преддверии саммита НАТО в Мадриде Россия совершила очередное военное преступление против мирного населения. В этот раз в Кременчуге, Украина», — написал он в Twitter.

● Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, с начала войны активно поддерживающий Украину, отреагировал в Twitter на трагедию в Кременчуге: «Российские удары по украинским гражданским объектам — это настоящие террористические атаки. Слава Украине!».

Читайте также: Владимир Огрызко Сложная осень для Путина

● Всех преступников найдут. Правоохранители установили имена некоторых российских летчиков, причастных к ракетным ударам по ТРЦ в Кременчуге, рассказал глава МВД Денис Монастырский. «Аналитики СБУ и Нацполиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. И уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на ТУ 22, совершивший фатальные выстрелы», — сказал он.

● По словам министра, по ТРЦ Амстор была выпущена ракета весом в 900 кг. Пока не установлено, кто именно запустил ее, — этот факт будет расследоваться.

● Кроме того, начато расследование в отношении должностных лиц, не обеспечивших эвакуацию из ТРЦ во время воздушной тревоги.

● Массированные обстрелы мирных объектов за последние сутки случились в Харькове, Лисичанске и Очакове.

● Войска РФ атаковали ракетами СТО Автодизель в Днепре, сообщил мэр города Борис Филатов. Он подчеркнул, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники, а под завалами находятся мирные люди.

● Самые горячие точки фронта. На сегодня наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей, пояснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей», — написал он в Facebook.

● По словам Залужного, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тыс. боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиаудара.

● «Ситуация очень сложная, но контролируемая. На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей», — пояснил главнокомандующий.

● На юге расцветает партизанское движение. Пентагон сообщил о растущих признаках сопротивления российской оккупации неподалеку от Херсона. «За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников», — сказал официальный представитель американского оборонного ведомства. Также он отметил, что ВСУ удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона.

● В Пентагоне высоко оценили действия ВСУ при обороне Северодонецка. «С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, — это то, что мы все будем изучать в будущем», — заявил высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства.

● Враг истощается. Российские оккупационные силы в Украине все больше истощаются, уверены в Минобороны Великобритании. Об этом свидетельствуют характер и результаты применения Россией боевых соединений под Северодонецком, а также недавняя серия ударов по городам Украины. Во время последних с высокой вероятностью применялись старые советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные из воздушного пространства России и Беларуси.

● «Это оружие предназначено для поражения целей стратегической важности, однако Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического преимущества. Так же, россияне собрали вместе основные элементы шести разных армий, но смогли добиться лишь тактического успеха под Северодонецком. Вооруженные силы РФ все больше истощаются», — считают британцы.

● 250 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 250 своих военных, из них 250 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1567 (+15 за сутки), боевые бронированные машины — 3704 (+17), артсистемы — 778 (+7), реактивные системы залпового огня — 243 (+0), средства ПВО — 102 (+1), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 185 (+1) и многое другое.

● Байрактаров будет много. У Украины масштабные планы касательно приобретения байрактаров, заявил министр обороны Алексей Резников. «Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни „самолетиков“. Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле», — написал он в Facebook.

● По словам министра, турки также получили новый запрос от командования ВСУ и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

● Народные беспилотники. Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали деньги волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков.

● В своем Telegram-канале Притула поблагодарил Baykar и написал, что собранным украинцами средствам найдут самое лучшее применение в тесном сотрудничестве с ВСУ.

И для финала:

● Трудный день Конституции. В Украине отметили День Конституции принятой Верховной Радой в 1996 году. По случаю праздника президент Владимир Зеленский записал видеообращение к народу.

● В своей речи глава государства совершил экскурс в историю, напомнив о непреодолимом стремлении украинцев к созданию собственного государства, и подчеркнул право Украины на свободу, самоопределение и собственный путь, который не будет зависеть от прихотей ее врагов, даже если речь идет о таких огромных и агрессивных странах как РФ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.