Зеленский попросил G7 о двух серьезных вещах 27 июня, 19:03

Чем жила страна 27 июня 2022 года

● G7 будет с Украиной до конца Путина. Лидеры стран Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения РФ. Об этом сказано в проекте совместной резолюции к саммиту G7, который стартовал 26 июня в Баварии: «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Члены альянса «обеспокоены затягивающейся войной», а Германия и Франция намекали, что могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.

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● Также лидеры G7 рассматривают возможность использования тарифной выручки в поддержку Украины.

● Великобритания, США, Канада и Япония запрещают импорт российского золота. Этот шаг поддержала и Франция. Ожидается, что официально об этом объявят 28 июня.

● Что Зеленский попросил у G7, — первое. Президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите G7, попросил у лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО, усилить санкции против страны-агрессора и представить гарантии безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, также украинский лидер попросил помощи с экспортом зерна из Украины и в восстановлении после войны.

● Правительство Японии, в частности, уже вводит новые санкции в отношении России. В том числе речь идет о запрете импорта российского золота.

● Что Зеленский попросил у G7, — второе. Президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7 сделать все возможное, чтобы завершить полномасштабное вторжение РФ до конца текущего года. Об этом он сказал во время закрытого обращения к мировым лидерам на саммите G7, написала французская Le Monde. По словам Зеленского, война, затянувшаяся до зимы, рискует продолжаться и дальше.

● Вашингтон, по словам Джейка Салливана, советника президента США, действительно планирует передать Украине средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

● Россия получит новые санкции. Страны G7 намерены ввести новые санкции, чтобы усилить давление на Россию и диктатора Путина. «Наши меры будут и впредь истощать критически важные компоненты путинского военно-промышленного комплекса, не давать золотовалютным резервам центрального банка поддерживать больную экономику и лишать Путина ресурсов, необходимых ему для ведения войны», — заявили по этому поводу в Белом доме. Там подчеркнули, что эффективность санкций со временем будет только возрастать и еще больше изолирует РФ от мировой экономики.

● Лидеры G7 согласуют и расширят адресные санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа страны-агрессора к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, особенно к поддерживающим военно-промышленную базу и технологический сектор РФ. США намерены «агрессивно атаковать» российские цепочки поставок продукции оборонного назначения. Вашингтон будет ограничивать способность России заменить военную технику, которую она уже потерял во время войны с Украиной.

● Кроме того, США наложат визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или подавление инакомыслия в России.

● США также намерены повысить пошлины более чем на 570 групп товаров из России стоимостью около $2,3 млрд.

● НАТО начинает готовиться к войне с РФ. Страны НАТО в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. И добавил, что члены НАТО увеличат количество сил быстрого реагирования с 40 тыс. до более чем 300 тыс. «Мы также повысим нашу способность к усилению в условиях кризиса и конфликта», — пояснил генсек.

● Железные деньги для Украины. Великобритания намерена выделить до 10 млн фунтов (около $12,28 млн) на ремонт украинских железных дорог, чтобы облегчить вывоз зерна из страны. Об этом сообщил офис британского премьера Бориса Джонсона.

● Кремль уверенно шел к этому: в России — дефолт. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией западных санкций, лишивших страну-агрессора возможности совершения платежей зарубежным кредиторам. По данным Bloomberg, в ночь на 27 июня у РФ истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн, подлежащий выплате 27 мая, что считается событием дефолта.

● По оценке агентства, «это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя», поскольку «валютные резервы центрального банка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы».

● Учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам РФ, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы.

● Страны, не выполняющие обязательства, обычно не могут больше занимать деньги, но Россия и так уже фактически лишена такой возможности из-за санкций.

● Москва в дефолт не верит. Естественно, пресс-секретарь российского диктатора Песков «не согласен» с информацией Bloomberg о том, что в России произошел дефолт по валютным долговым обязательствам. Мол, еще «в мае в валюте необходимый платеж был совершен». «Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей — это уже не наши проблемы», — добавил Песков.

● «Дефолт приводит к тому, что вернуться на цивилизованный финансовый рынок даже после войны им будет очень тяжело, особенно учитывая, что мировые инвестиционные банки, рейтинговые агентства и аудиторские компании Большой четверки тоже ушли с их рынка и не скоро вернутся», — пояснил в своей колонке для НВ Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ.

● Ахметов подал в суд на РФ, цена дела — миллиарды. Богатейший украинец Ринат Ахметов, основатель и акционер SCM, подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ о компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

«Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною — с помощью лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск — одно из первых международных юридических действий против России, цель которой — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов», — заявил Ахметов.

● В дополнение к этой жалобе миллиардер подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM. «Ахметов просит Суд четко дать России понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы», — сообщили в SCM.

● Учитывая безотлагательность и серьезность ситуации Ахметов попросил предоставить делу приоритетный статус. Также он просит суд применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку коренная причина нарушений прав Ахметова — российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности — имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине.

● «Грабеж украинских экспортных товаров — в частности зерна и стали — уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее», — заявил Ахметов.

● Бизнесмена в этом деле представляет международная юрфирма Covington & Burling LLP. «Хотя точная сумма компенсации еще не может быть определена из-за продолжающейся войны, предполагается, что Россия должна выплатить господину Ахметову миллиарды долларов за нарушение его прав человека», — резюмировали в SCM.

● А путинский пресс-секретарь Песков заявил, что Россия вышла из Совета Европы и отказалась исполнять решения ЕСПЧ, — потому иск Ахметова, мол, бесперспективен.

● Удары по Киеву шокировали канцлера. Канцлер Австрии Карл Негаммер, комментируя российские ракетные удары по Киеву, написал: «Эти фотографии [последствий обстрелов Киева] поступили к нам из офиса Виталия Кличко, они проверены и настоящие. Жестокие ракетные обстрелы мирных жителей ужасны».

Негаммер не понимает, как могут быть совершены подобные преступления. «Кровопролитие должно наконец прекратиться», — добавил он.

● Утром 26 июня РФ нанесла несколько ракетных ударов по украинской столице, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Беду принесли стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 и Ту-160, выпустившие ракеты по Киеву из акватории Каспийского моря. Одна из ракет попала в детский сад. В результате обстрела пострадали шесть человек, один мужчина погиб.

● Мирный Кременчуг русские превратили в ад. Российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу на Полтавщине, а в самой Полтаве раздались взрывы.

● «Прилеты» по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях", — написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram. Позже он сообщил, что оккупанты ударили по гражданскому объекту, есть пострадавшие.

● Затем депутат ВР Алексей Гончаренко сообщил, что в Кременчуге «прилет в очень людное место» и вспыхнул пожар. «Вся надежда на спасателей и врачей. Очень много погибших», — написал он в Facebook.

● Позже выяснилось, что ракета ударила по кременчуцкому ТРЦ Амстор, в котором в момент атаки находилось около тысячи человек. По состоянию на 18−00 было известно о двух погибших и 20 раненых.

● Прошли по воде. Вывод украинских войск из Северодонецка, который завершился на выходных, проходил сложно, — части переправлялись через реку на подручных средствах, так как не осталось ни одного целого моста. Об этом рассказал Александр Стрюк, глава Северодонецкой ВГА. При этом «почти все подразделения украинской армии вышли из Северодонецка и максимально вывели с собой те средства, которые у них были», добавил он.

● На Харьковском направлении российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, но успеха не имели. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Переключились на Лисичанск. На Донецком направлении российские оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск (находится западнее Северодонецка) с юга. А на Славянском направлении (это еще западнее) оккупационные войска сосредоточили усилия в направлении населенного пункта Долина.

● На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей. Они, по данным Генштаба ВСУ, ведут разведку, усовершенствуют инженерное оборудование позиций. А вот украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям российских оккупантов.

● ВСУ медленно, но неумолимо возвращают юг. На юге ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов, которые вынуждены обустраивать запасные рубежи. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг.

● Но некоторые публичные заявления существенно навредили продвижению ВСУ в Херсонской области. «Я напомню, что операция происходит на открытой местности. Степная местность — очень тяжелая для ведения открытых боев», — пояснила Гуменюк.

● Уже 35 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 тыс. своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1552 (+20 за сутки), боевые бронированные машины — 3687 (+28), артсистемы — 771 (+7), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 243 (+0), средства ПВО — 101 (+2), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 184 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 636 (+6) и многое другое.

● Москва собирает «пушечное мясо». РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию и принимать новые законы для пополнения резервов, сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, Кремль «манипулирует», чтобы не объявлять полную мобилизацию в РФ. Так, 28 июня Госдума рассмотрит поправку к закону о военной службе, благодаря чему военные контракты будут предлагать сразу после окончания средней школы или после достижения «совершеннолетия».

● Также в ISW считают, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ генерал-полковник Геннадий Жидко теперь полностью руководит военными действиями в Украине.

И для финала:

● Супер-диверсанты из ВСУ. Подразделение украинских сил спецопераций (ССО) выполняет диверсионные задачи на территории РФ в глубоком тылу вражеской армии. О нем рассказала британская The Times, которая пообщалась с неназванным представителем украинской военной разведки и бойцами с позывными «Красавчик» и «Двадцать второй».

● Точные цели бойцов засекречены, но факт существования таких рейдов объясняет саботаж на российских нефтеперерабатывающих заводах, складах боеприпасов и коммуникационных сетях.

● По данным журналистов, речь идет о батальоне Шаман, — 10-м отряде спецназа, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки. В него принимают тех, кто проходит изнурительные испытания. Бойцы имеют навыки в дайвинге, прыжках с парашютом и альпинизме. Миссия батальона — уничтожение инфраструктуры, жизненно важной для боевых действий Кремля. Для этого было сделано несколько тайных рейдов на территорию России.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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