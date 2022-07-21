У Зеленского обещают «сюрпризы» врагу и сделали сюрприз Коломойскому 21 июля, 18:53

Чем жила страна 21 июля 2022 года

● У Зеленского обещают «сюрпризы», которые переломят ход войны. В Офисе президента Владимира Зеленского анонсировали «сюрпризы», которые помогут переломить ход войны с РФ. Об этом написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак после состоявшейся накануне встречи министров обороны стран-союзниц Украины — Рамштайн-4.

Видео дня

● По словам Ермака, в ближайшее время Украина получит от США еще четыре реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, стороны обсуждают, как ускорить поставки тяжелого вооружения, а также новый пакет военной помощи.

● «Мы знаем, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта… Важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — пообещал Ермак.

● Эмоциональная просьба первой леди. Мировые СМИ обсуждают состоявшийся накануне первый самостоятельный официальный визит Елены Зеленской в США, в заключение которого она выступила с эмоциональной речью в Конгрессе.

● Зеленская побывала в Белом доме, где встретилась с Джо и Джилл Байденами, а также вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом.

● «Встреча с американской президентской четой и выступление перед обеими палатами Конгресса США — самое высокое проявление уважения к иностранному государству со стороны Соединенных Штатов, — подчеркнул значимость визита Зеленской глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — Впервые в истории США оказали такую честь первой леди».

● В своей 12-минутной речи перед Конгрессом Зеленская призвала США предоставить Украине системы ПВО для защиты украинских семей и, демонстрируя фото, рассказала о судьбах тех из них, которым пришлось пережить зверства российской армии. «Это такие „Голодные игры“ России — охота на мирных людей в мирных городах Украины. В своих новостях они этого не покажут. Поэтому показываю я», — заявила Зеленская, приведя среди примеров таких историй: гибель 4-летней Лизы и тяжелые ранения ее матери в день ракетного удара по центру Винницы; гибель 5-летней Евы и ее бабушки после обстрела Очакова Николаевской области; гибель десятков сотрудников и посетителей ТЦ Амстор в Кременчуге; судьбу 3-летнего Андрея из Коростеня Житомирской области, который получил тяжелые травмы из-за ракетного удара РФ и теперь вынужден привыкать к протезам в Германии; судьбу полицейского Олега Федько, который потерял всю семью (отца, мать, жену, 6-летнюю дочь и 1,5-месячного сына) — оккупанты расстреляли их при попытке эвакуации из Новой Каховки; судьбу девочки-подростка Софии из Бучи, которая потеряла руку и чья мать была убита за время оккупации россиянами Киевской области; гибель старосты Мотыжина Ольги Сухенко, которую оккупанты расстреляли вместе с мужем и сыном.

● Эмоциональная просьба Зеленской предоставить Украине больше оружия, включая системы ПВО, спровоцировала овацию в Конгрессе — 30 секунд конгрессмены аплодировали супруге президента Украины стоя. Кроме того, в знак поддержки некоторые из лидеров Конгресса обменялись рукопожатием с Зеленской, а демократ Билл Паскрелл набросил на плечи украинский флаг.

● Конгресс готов объявить РФ государством-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма (что означает значительные ограничения для РФ), — иначе это сделает Конгресс. Об этом написало Politico со ссылкой на источники, знакомые с разговором. Представители Госдепа и офиса Пелоси отказались от комментариев.

● Конгресс предоставил госсекретарю полномочия признать другую страну государством-спонсором терроризма. Однако, по информации журналистов, в Конгрессе говорят, что законодатели могли бы принять закон, чтобы признать РФ спонсором терроризма без Госдепа, тем самым оказывая давление на диктатора Путина самостоятельно.

● Михаил Подоляк, советник главы ОП, назвал требование Нэнси Пелоси признать Россию государством-спонсором терроризма «блестящей позицией».

● 3 мая Верховная Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США признать Россию государством-спонсором терроризма.

● Кремль осуществляет геноцид. Двухпартийная группа американских сенаторов внесла проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа. Соавторами резолюции стали республиканские сенаторы Джим Риш и Линдси Грэм и их коллеги-демократы Джин Шахин и Бен Кардин.

● «Нет никаких сомнений в том, что действия России в Украине являются геноцидом. Если бы вы прошли по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как это сделал я в прошлом месяце, и выслушали рассказы о том, что делали российские солдаты, то вы бы поняли, что это геноцид. Международное сообщество документирует многочисленные российские злоупотребления, которые являются военными преступлениями, по всей Украине. Пришло время, когда США и мир должны признать их таковыми», — сказал Риш.

● Западные истребители все ближе. Генерал Чарльз Браун, начальник штаба Военно-воздушных сил США, намекнул, что Штаты или один из их союзников могут вскоре отправить истребители в Украину. Об этом сообщило Politico. «Есть американские [истребители], есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Таким образом, есть ряд различных платформ, которые могут быть отправлены в Украину», — сказал генерал.

● По словам Брауна, передать Украине истребители МиГ проблематично, поскольку будет трудно получить запчасти из России.

В тему:

● Нужны полгода обучения. Украинские пилоты могут освоить американские истребители F-15 и F-16 где-то за полгода. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Эта техника предназначена для того, чтобы воевать качественно», — рассказал он.

● По словам Игната, россияне на сегодняшний день имеют достаточно современное вооружение, поэтому, чтобы противостоять им, Украине нужна западная техника, «которая имеет радары и ракеты, способные уничтожать оккупантов на больших расстояниях».

● Деньги на обучение украинских пилотов американцами уже предусмотрены.

● И еще: в письме сенатора от штата Аляска Дэна Салливана к главе Пентагона Ллойду Остину и главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли двухпартийная группа из шести сенаторов призвала министерство обороны «рассмотреть вопрос об истребителях четвертого поколения и необходимой летной подготовке».

● HIMARS живы и здоровы. На сегодняшний день ни один HIMARS не был уничтожен российскими военными, сообщил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. «И я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное. И они [ВСУ] очень эффективно их используют, применяя высокоточное оружие против целей», — сказал он.

● По словам Милли, один только HIMARS не изменит, не выиграет и не проиграет битву. «Но это интеграция ряда возможностей, которые мы предоставили и планируем предоставить в будущем», — уточнил он.

● Также группа американских сенаторов призвала Пентагон ускорить развертывание оборонной помощи для Украины в пределах утвержденного ранее пакета на $20 млрд. В документе говорится, что средства ПВО средней и большой дальности и РСЗО HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня и 8 июля, являются «хорошим началом».

● А Великобритания отправит в Украину десятки артиллерийских орудий и более 1600 противотанковых средств, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

● COVID у Байдена. 79-летний президент США Джо Байден сдал позитивный тест на коронавирус, сообщили в Белом доме. Он был вакцинирован против COVID-19, а также получил две бустерные дозы.

● В Белом доме уточнили, что на данный момент Байден находится на изоляции. Американский президент продолжит выполнять свои обязанности, как это было и раньше, уточнили в ведомстве. Говоря о симптомах, в Белом доме подчеркнули, что они легкие.

● Войска врага зашли в Донецкий тупик. Российское наступление на Донбассе, вероятно, достигнет своей кульминации в ближайшие недели, однако вряд ли продвинется значительно дальше густонаселенных зон региона, таких как Славянск и Бахмут. Такой прогноз дает американский Институт изучения войны (ISW).

● Аналитики ISW напоминают, что за последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов ни в направлении Славянска, ни вдоль линии Северск-Бахмут «и продолжают истощать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области».

● Еще сотня «белых жигулей». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 850 своих военных, из них 100 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

● Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1704 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3912 (+7), артсистемы — 859 (+3), реактивные системы залпового огня — 251 (+1), средства ПВО — 113 (+0), самолеты — 221 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 710 (+7) и многое другое.

● Из-за масштабных потерь в Украине у РФ появился острый запрос на современные вооружения, удовлетворить который ее оборонно-промышленный комплекс неспособен. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, именно это стало причиной поездки главы Кремля Владимира Путина в Иран, где он пытался договориться (неудачно) о закупке дронов для своей армии.

● Недоумки или террористы? Военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока захваченной ими Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе государственного оператора Энергоатом.

● «Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора», — отметили в компании. Там добавили, что военная техника российских оккупантов сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к энергоблоку № 1. Из-за этого риск пожара существенно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным.

● «Если пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС», — пояснили в Энергоатоме.

● Русскому золоту сделают «стоп». Европейский Союз согласовал новый пакет санкций, направленных против РФ. «Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля», — написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уверена, что это посылает мощный сигнал Москве о том, что ЕС будет поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется.

● В итоге ЕС принял седьмой пакет санкций против России, введя запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности. Также Евросоюз расширяет список подсанкционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

● При этом ЕС ослабил санкции в области перевозок сельскохозяйственных продуктов и поставок нефти в третьи страны. В сообщении говорится, что совет принял такое решение «во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».

● Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter отметил, что под санкции также попали российский Сбербанк и близкий к Путину мотоклуб Ночные волки.

● Северный поток оказался временно нужен. США поддерживают восстановление Россией поставок газа по Северному потоку (случилось сегодня, после того, как канадцы вернули с техобслуживания турбины для этого российского газопровода). Там считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

● По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу, до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от РФ.

При этом:

● Русскую нефть ограничат сверху. Ограничение мировых цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря, — тогда же, когда ЕС введет ограничения на ее страхование. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

● Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт российской сырой и очищенной нефти. США и их союзники хотят принудительно ограничить цены на российскую нефть на уровне $40−60 за баррель.

● Официальный доллар подорожал сразу на 25%. Нацбанк скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару на 25% - до 36,5686 грн/$. На такой шаг НБУ пошел ради сбалансирования денежного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны.

● В НБУ отметили, что фиксация курса с первых часов полномасштабной войны на уровне 29,25 грн/$ помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Однако, учитывая существенные изменения экономик Украины и мира, произошедшие за пять месяцев, уровень фиксированного курса требовал корректировки.

● В НБУ отметили, что коррекция официального курса гривни будет иметь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен. И в то же время позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в ​​Украине.

● Условия установления курса продаж и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными: продажа и покупка валюты банками под заявки клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального; курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка по-прежнему будет определяться спросом и предложением на нем.

И для финала:

● Коломойский больше не гражданин Украины? Вчера издание УП, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ОП и в партии Слуга народа сообщили, что президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

● Среди тех, кого глава государства готов лишить паспорта оказались миллиардер Игорь Коломойский (которого долго считали чуть ли не «политическим отцом» Зеленского), соглава запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и некогда связанный с владельцем Привата Геннадий Корбан, ныне возглавляющий тероборону Днепропетровщины. Подтвердить эту информацию УП не смогла.

● Но сегодня депутат от Батькивщины Сергей Власенко выложил в ФБ скан соответствующего указа президента, датированного 18 июля: с Коломойским, Рабиновичем и Корбаном.

● Уточню: подобные документы на сайте главы государства не публикуются. И остается достаточно высокая вероятность того, что указ еще не подписан, хотя, судя по всему, действительно существует.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.