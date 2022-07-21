Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

У Зеленского обещают «сюрпризы» врагу и сделали сюрприз Коломойскому

21 июля, 18:53

Чем жила страна 21 июля 2022 года

● У Зеленского обещают «сюрпризы», которые переломят ход войны. В Офисе президента Владимира Зеленского анонсировали «сюрпризы», которые помогут переломить ход войны с РФ. Об этом написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак после состоявшейся накануне встречи министров обороны стран-союзниц Украины — Рамштайн-4.

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По словам Ермака, в ближайшее время Украина получит от США еще четыре реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, стороны обсуждают, как ускорить поставки тяжелого вооружения, а также новый пакет военной помощи.

«Мы знаем, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта… Важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — пообещал Ермак.

● Эмоциональная просьба первой леди. Мировые СМИ обсуждают состоявшийся накануне первый самостоятельный официальный визит Елены Зеленской в США, в заключение которого она выступила с эмоциональной речью в Конгрессе.

Зеленская побывала в Белом доме, где встретилась с Джо и Джилл Байденами, а также вице-президентом США Камалой Харрис и ее супругом.

«Встреча с американской президентской четой и выступление перед обеими палатами Конгресса США — самое высокое проявление уважения к иностранному государству со стороны Соединенных Штатов, — подчеркнул значимость визита Зеленской глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — Впервые в истории США оказали такую честь первой леди».

В своей 12-минутной речи перед Конгрессом Зеленская призвала США предоставить Украине системы ПВО для защиты украинских семей и, демонстрируя фото, рассказала о судьбах тех из них, которым пришлось пережить зверства российской армии. «Это такие „Голодные игры“ России — охота на мирных людей в мирных городах Украины. В своих новостях они этого не покажут. Поэтому показываю я», — заявила Зеленская, приведя среди примеров таких историй: гибель 4-летней Лизы и тяжелые ранения ее матери в день ракетного удара по центру Винницы; гибель 5-летней Евы и ее бабушки после обстрела Очакова Николаевской области; гибель десятков сотрудников и посетителей ТЦ Амстор в Кременчуге; судьбу 3-летнего Андрея из Коростеня Житомирской области, который получил тяжелые травмы из-за ракетного удара РФ и теперь вынужден привыкать к протезам в Германии; судьбу полицейского Олега Федько, который потерял всю семью (отца, мать, жену, 6-летнюю дочь и 1,5-месячного сына) — оккупанты расстреляли их при попытке эвакуации из Новой Каховки; судьбу девочки-подростка Софии из Бучи, которая потеряла руку и чья мать была убита за время оккупации россиянами Киевской области; гибель старосты Мотыжина Ольги Сухенко, которую оккупанты расстреляли вместе с мужем и сыном.

Эмоциональная просьба Зеленской предоставить Украине больше оружия, включая системы ПВО, спровоцировала овацию в Конгрессе — 30 секунд конгрессмены аплодировали супруге президента Украины стоя. Кроме того, в знак поддержки некоторые из лидеров Конгресса обменялись рукопожатием с Зеленской, а демократ Билл Паскрелл набросил на плечи украинский флаг.

● Конгресс готов объявить РФ государством-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма (что означает значительные ограничения для РФ), — иначе это сделает Конгресс. Об этом написало Politico со ссылкой на источники, знакомые с разговором. Представители Госдепа и офиса Пелоси отказались от комментариев.

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Конгресс предоставил госсекретарю полномочия признать другую страну государством-спонсором терроризма. Однако, по информации журналистов, в Конгрессе говорят, что законодатели могли бы принять закон, чтобы признать РФ спонсором терроризма без Госдепа, тем самым оказывая давление на диктатора Путина самостоятельно.

Михаил Подоляк, советник главы ОП, назвал требование Нэнси Пелоси признать Россию государством-спонсором терроризма «блестящей позицией».

3 мая Верховная Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США признать Россию государством-спонсором терроризма.

Кремль осуществляет геноцид. Двухпартийная группа американских сенаторов внесла проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа. Соавторами резолюции стали республиканские сенаторы Джим Риш и Линдси Грэм и их коллеги-демократы Джин Шахин и Бен Кардин.

«Нет никаких сомнений в том, что действия России в Украине являются геноцидом. Если бы вы прошли по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как это сделал я в прошлом месяце, и выслушали рассказы о том, что делали российские солдаты, то вы бы поняли, что это геноцид. Международное сообщество документирует многочисленные российские злоупотребления, которые являются военными преступлениями, по всей Украине. Пришло время, когда США и мир должны признать их таковыми», — сказал Риш.

● Западные истребители все ближе. Генерал Чарльз Браун, начальник штаба Военно-воздушных сил США, намекнул, что Штаты или один из их союзников могут вскоре отправить истребители в Украину. Об этом сообщило Politico. «Есть американские [истребители], есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Таким образом, есть ряд различных платформ, которые могут быть отправлены в Украину», — сказал генерал.

По словам Брауна, передать Украине истребители МиГ проблематично, поскольку будет трудно получить запчасти из России.

В тему:

Нужны полгода обучения. Украинские пилоты могут освоить американские истребители F-15 и F-16 где-то за полгода. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Эта техника предназначена для того, чтобы воевать качественно», — рассказал он.

По словам Игната, россияне на сегодняшний день имеют достаточно современное вооружение, поэтому, чтобы противостоять им, Украине нужна западная техника, «которая имеет радары и ракеты, способные уничтожать оккупантов на больших расстояниях».

Деньги на обучение украинских пилотов американцами уже предусмотрены.

И еще: в письме сенатора от штата Аляска Дэна Салливана к главе Пентагона Ллойду Остину и главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли двухпартийная группа из шести сенаторов призвала министерство обороны «рассмотреть вопрос об истребителях четвертого поколения и необходимой летной подготовке».

HIMARS живы и здоровы. На сегодняшний день ни один HIMARS не был уничтожен российскими военными, сообщил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. «И я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное. И они [ВСУ] очень эффективно их используют, применяя высокоточное оружие против целей», — сказал он.

По словам Милли, один только HIMARS не изменит, не выиграет и не проиграет битву. «Но это интеграция ряда возможностей, которые мы предоставили и планируем предоставить в будущем», — уточнил он.

Также группа американских сенаторов призвала Пентагон ускорить развертывание оборонной помощи для Украины в пределах утвержденного ранее пакета на $20 млрд. В документе говорится, что средства ПВО средней и большой дальности и РСЗО HIMARS, включенные в пакеты помощи от 27 июня и 8 июля, являются «хорошим началом».

А Великобритания отправит в Украину десятки артиллерийских орудий и более 1600 противотанковых средств, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

COVID у Байдена. 79-летний президент США Джо Байден сдал позитивный тест на коронавирус, сообщили в Белом доме. Он был вакцинирован против COVID-19, а также получил две бустерные дозы.

В Белом доме уточнили, что на данный момент Байден находится на изоляции. Американский президент продолжит выполнять свои обязанности, как это было и раньше, уточнили в ведомстве. Говоря о симптомах, в Белом доме подчеркнули, что они легкие.

Войска врага зашли в Донецкий тупик. Российское наступление на Донбассе, вероятно, достигнет своей кульминации в ближайшие недели, однако вряд ли продвинется значительно дальше густонаселенных зон региона, таких как Славянск и Бахмут. Такой прогноз дает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW напоминают, что за последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов ни в направлении Славянска, ни вдоль линии Северск-Бахмут «и продолжают истощать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области».

Еще сотня «белых жигулей». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 850 своих военных, из них 100 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1704 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3912 (+7), артсистемы — 859 (+3), реактивные системы залпового огня — 251 (+1), средства ПВО — 113 (+0), самолеты — 221 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 710 (+7) и многое другое.

Из-за масштабных потерь в Украине у РФ появился острый запрос на современные вооружения, удовлетворить который ее оборонно-промышленный комплекс неспособен. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, именно это стало причиной поездки главы Кремля Владимира Путина в Иран, где он пытался договориться (неудачно) о закупке дронов для своей армии.

● Недоумки или террористы? Военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока захваченной ими Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе государственного оператора Энергоатом.

«Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора», — отметили в компании. Там добавили, что военная техника российских оккупантов сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к энергоблоку № 1. Из-за этого риск пожара существенно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным.

«Если пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС», — пояснили в Энергоатоме.

● Русскому золоту сделают «стоп». Европейский Союз согласовал новый пакет санкций, направленных против РФ. «Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля», — написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уверена, что это посылает мощный сигнал Москве о том, что ЕС будет поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется.

В итоге ЕС принял седьмой пакет санкций против России, введя запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности. Также Евросоюз расширяет список подсанкционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

При этом ЕС ослабил санкции в области перевозок сельскохозяйственных продуктов и поставок нефти в третьи страны. В сообщении говорится, что совет принял такое решение «во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter отметил, что под санкции также попали российский Сбербанк и близкий к Путину мотоклуб Ночные волки.

● Северный поток оказался временно нужен. США поддерживают восстановление Россией поставок газа по Северному потоку (случилось сегодня, после того, как канадцы вернули с техобслуживания турбины для этого российского газопровода). Там считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу, до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от РФ.

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При этом:

Русскую нефть ограничат сверху. Ограничение мировых цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря, — тогда же, когда ЕС введет ограничения на ее страхование. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт российской сырой и очищенной нефти. США и их союзники хотят принудительно ограничить цены на российскую нефть на уровне $40−60 за баррель.

● Официальный доллар подорожал сразу на 25%. Нацбанк скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару на 25% - до 36,5686 грн/$. На такой шаг НБУ пошел ради сбалансирования денежного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны.

В НБУ отметили, что фиксация курса с первых часов полномасштабной войны на уровне 29,25 грн/$ помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Однако, учитывая существенные изменения экономик Украины и мира, произошедшие за пять месяцев, уровень фиксированного курса требовал корректировки.

В НБУ отметили, что коррекция официального курса гривни будет иметь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен. И в то же время позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в ​​Украине.

Условия установления курса продаж и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными: продажа и покупка валюты банками под заявки клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального; курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка по-прежнему будет определяться спросом и предложением на нем.

И для финала:

Коломойский больше не гражданин Украины? Вчера издание УП, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ОП и в партии Слуга народа сообщили, что президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

Среди тех, кого глава государства готов лишить паспорта оказались миллиардер Игорь Коломойский (которого долго считали чуть ли не «политическим отцом» Зеленского), соглава запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и некогда связанный с владельцем Привата Геннадий Корбан, ныне возглавляющий тероборону Днепропетровщины. Подтвердить эту информацию УП не смогла.

Но сегодня депутат от Батькивщины Сергей Власенко выложил в ФБ скан соответствующего указа президента, датированного 18 июля: с Коломойским, Рабиновичем и Корбаном.

Уточню: подобные документы на сайте главы государства не публикуются. И остается достаточно высокая вероятность того, что указ еще не подписан, хотя, судя по всему, действительно существует.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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