Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Россия в шаге от того, чтобы стать настоящим изгоем

28 июля, 18:29

Чем жила страна 28 июля 2022 года

● Россия в шаге от того, чтобы стать настоящим изгоем. Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. Сенаторы призывают пойти на такой шаг за действия РФ в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели «к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей».

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«Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные массовые казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине», — говорится в резолюции Сената.

Аналогичная мера была одобрена в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия.

Право назначать государство спонсором терроризма принадлежит Госдепу. Сейчас в список таких стран входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

● Ракеты вновь добрались до Киевщины. В результате утренних вражеских ракетных обстрелов Киевской области (из акватории Черного моря) пострадали 15 человек. Об этом в Telegram сообщил глава Нацполиции Киевщины: «15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий». Под удар попала воинская часть в Лютеже.

Кроме того, более 20 ракет враг выпустил с белорусского аэродрома в Зябровке по северу Черниговской области, главной целью стали позиции ВСУ в поселке Гончаровское. В Генштабе сообщили, что есть «потери в личном составе».

● Кропивницкий попал под удар. Пять человек погибли и еще 25 получили травмы в результате ракетного удара РФ по Кропивницкому днем 28 июля. Об этом сообщил глава местной ОВА Андрей Райкович. Среди пострадавших оказались 12 военнослужащих и 13 гражданских.

● Московская истерика. Комментируя утренние ракетные удары страны-агрессора России по Украине, Михаил Подоляк, советник главы ОП, заявил, что Москва была болотом и остается им. «Сегодня Украина отмечает День Государственности и День Крещения Киевской Руси. Сегодня же по нашим городам было выпущено два десятка ракет. Ru-истерика?», — написал он в Twitter.

● Контрнаступление на юге набирает обороты. По информации Министерства обороны Великобритании, контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты. В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские силы, скорее всего, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, а также используют дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, которые армия РФ использует для снабжения.

В британском Минобороны напомнили, что на прошлой неделе был поврежден Антоновский мост под Херсоном. Украина снова нанесла по нему удар 27 июля и, весьма вероятно, он сейчас непригоден.

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● Луганский тупик оккупантов. В Луганской области российские оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако ВСУ уже несколько недель держат их почти на одном месте. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что армия РФ все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию для выполнения задач.

● Кладбище размером в 24 футбольных поля. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 230 своих военных, из них 160 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

Как сообщило Минобороны Украины в Twitter, для того, чтобы похоронить всех уничтоженных военных РФ, потребуется участок земли размером с 24 футбольных поля.

Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1742 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3979 (+8), артсистемы — 894 (+11), реактивные системы залпового огня — 258 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 222 (+0), вертолеты — 190 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 729 (+3) и многое другое.

Мститель-герой. 19-летнему срочнику Нацгвардии, который из ПЗРК Игла сбил уже семь российских воздушных целей — шесть самолетов и одну крылатую ракету, присвоили звание Героя Украины. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Нацгвардии Алексей Надточий.

Bayraktar из Польши будет бесплатным. Компания Baykar бесплатно предоставит Украине Bayraktar, на который собирали средства в Польше, сообщил инициатор сбора средств, журналист Славомир Сераковский. «В условиях акции мы бесплатно пожертвуем беспилотник Bayraktar TB2 украинцам, чтобы они могли защитить родину наилучшим образом», — говорится в письме компании, которое он опубликовал в Facebook.

Журналист рассказал, что собранные на Baykar 22 млн. злотых (около $5 млн) можно будет выделить на гуманитарную помощь пострадавшим.

24 июля в Польше завершили сбор средств на покупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины. Взносы сделали более 200 тыс. человек.

К слову:

Поляки получили особый статус. Верховная Рада приняла в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши.

Теперь польские граждане, их супруги и дети смогут на законных основаниях находиться в Украине в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы: трудоустройство без разрешения на использование труда иностранцев, хозяйственная деятельность, соцвыплаты, образование на уровне с гражданами Украины, медобслуживание и так далее.

Литва поможет. Прибывший сегодня с визитом в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.

«Я так же не с пустыми руками приехал, — заявил Науседа на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции. — Сегодня новый пакет — это амуниция (боеприпасы) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы». И заверил, что его страна не позволит никому забыть о войне или устать от нее. «Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления из России, чтобы они были наказаны», — подчеркнул Науседа.

● И Латвия еще поможет. Правительство Латвии на закрытом заседании поддержало предложение Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, не раскрыв деталей.

● ЧАЭС сдали агенты? Войскам РФ удалось захватить Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день полномасштабного вторжения в рамках давней операции Кремля по внедрению секретных агентов, сообщило агентство Reuters.

Пять человек, знакомых с подготовкой Кремля ко вторжению, сказали, что военные специалисты из окружения Путина полагали, что с помощью этих агентов РФ потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы вынудить ОП Владимира Зеленского бежать или капитулировать.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, на момент вторжения у России были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах. Он отказался назвать имена, но сказал, что таких предателей необходимо «нейтрализовать» любой ценой.

Госбюро расследований разбирается с тем, насколько Нацгвардия действовала законно, сложив оружие при атаке на ЧАЭС, сообщил Reuters украинский чиновник.

Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно данным многочисленных источников, во многих случаях установленные Москвой спящие агенты не справлялись со своей работой.

Политики должны отчитаться о втором гражданстве. Политики должны публично сообщать о наличии у них другого гражданства, кроме украинского, написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Украину будут и «в дальнейшем упорно очищать страну от агентов влияния России, предателей и коллаборантов».

Президент не видит проблемы. Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал тему лишения бизнесмена и главы штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана гражданства. Глава государства назвал соответствующее решение законным.

А еще Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина новым генпрокурором.

У САП наконец-то появился руководитель. Александра Клименко, детектива НАБУ, наконец-то — по прошествии многих месяцев — назначили руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этого уже давно требовал от Банковой Евросоюз.

«Сегодня был назначен руководитель САП. Им стал Александр Клименко, объявленный Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения», — написал по этому поводу Андрей Ермак, глава ОП.

Гривню поддержат продажей долларов. Нацбанк усилил меры по стабилизации ситуации на наличном валютном рынке, решив продавать валюту и в этом сегменте, а не только на межбанке. Об этом написало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пост директора департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина.

По словам Лупина, результаты этого решения будут видны на рынке в четверг-пятницу. «Надо развезти наличные деньги по отделениям, купить ее (если нет) и т. д. Система инерционна», — отметил представитель центробанка.

21 июля Нацбанк Украины резко повысил курс доллара до 36,5686 грн/$.

И для финала:

Первый День государственности. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю празднования первого в истории страны Дня украинской государственности.

В этот день Россия продолжила свой ракетный террор, атаковав Киевскую, Черниговскую и ряд других областей Украины. В ответ на это Зеленский заявил, что украинцы не сдадутся и не опустят руки.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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