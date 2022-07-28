Россия в шаге от того, чтобы стать настоящим изгоем 28 июля, 18:29

Чем жила страна 28 июля 2022 года

● Россия в шаге от того, чтобы стать настоящим изгоем. Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. Сенаторы призывают пойти на такой шаг за действия РФ в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели «к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей».

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● «Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные массовые казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине», — говорится в резолюции Сената.

● Аналогичная мера была одобрена в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия.

● Право назначать государство спонсором терроризма принадлежит Госдепу. Сейчас в список таких стран входят Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

● Ракеты вновь добрались до Киевщины. В результате утренних вражеских ракетных обстрелов Киевской области (из акватории Черного моря) пострадали 15 человек. Об этом в Telegram сообщил глава Нацполиции Киевщины: «15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий». Под удар попала воинская часть в Лютеже.

● Кроме того, более 20 ракет враг выпустил с белорусского аэродрома в Зябровке по северу Черниговской области, главной целью стали позиции ВСУ в поселке Гончаровское. В Генштабе сообщили, что есть «потери в личном составе».

● Кропивницкий попал под удар. Пять человек погибли и еще 25 получили травмы в результате ракетного удара РФ по Кропивницкому днем 28 июля. Об этом сообщил глава местной ОВА Андрей Райкович. Среди пострадавших оказались 12 военнослужащих и 13 гражданских.

● Московская истерика. Комментируя утренние ракетные удары страны-агрессора России по Украине, Михаил Подоляк, советник главы ОП, заявил, что Москва была болотом и остается им. «Сегодня Украина отмечает День Государственности и День Крещения Киевской Руси. Сегодня же по нашим городам было выпущено два десятка ракет. Ru-истерика?», — написал он в Twitter.

● Контрнаступление на юге набирает обороты. По информации Министерства обороны Великобритании, контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты. В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские силы, скорее всего, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, а также используют дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, которые армия РФ использует для снабжения.

● В британском Минобороны напомнили, что на прошлой неделе был поврежден Антоновский мост под Херсоном. Украина снова нанесла по нему удар 27 июля и, весьма вероятно, он сейчас непригоден.

● Луганский тупик оккупантов. В Луганской области российские оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако ВСУ уже несколько недель держат их почти на одном месте. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● Гайдай отметил, что армия РФ все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию для выполнения задач.

● Кладбище размером в 24 футбольных поля. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 230 своих военных, из них 160 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

● Как сообщило Минобороны Украины в Twitter, для того, чтобы похоронить всех уничтоженных военных РФ, потребуется участок земли размером с 24 футбольных поля.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1742 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3979 (+8), артсистемы — 894 (+11), реактивные системы залпового огня — 258 (+0), средства ПВО — 117 (+0), самолеты — 222 (+0), вертолеты — 190 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 729 (+3) и многое другое.

● Мститель-герой. 19-летнему срочнику Нацгвардии, который из ПЗРК Игла сбил уже семь российских воздушных целей — шесть самолетов и одну крылатую ракету, присвоили звание Героя Украины. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Нацгвардии Алексей Надточий.

● Bayraktar из Польши будет бесплатным. Компания Baykar бесплатно предоставит Украине Bayraktar, на который собирали средства в Польше, сообщил инициатор сбора средств, журналист Славомир Сераковский. «В условиях акции мы бесплатно пожертвуем беспилотник Bayraktar TB2 украинцам, чтобы они могли защитить родину наилучшим образом», — говорится в письме компании, которое он опубликовал в Facebook.

● Журналист рассказал, что собранные на Baykar 22 млн. злотых (около $5 млн) можно будет выделить на гуманитарную помощь пострадавшим.

● 24 июля в Польше завершили сбор средств на покупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины. Взносы сделали более 200 тыс. человек.

К слову:

● Поляки получили особый статус. Верховная Рада приняла в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши.

● Теперь польские граждане, их супруги и дети смогут на законных основаниях находиться в Украине в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы: трудоустройство без разрешения на использование труда иностранцев, хозяйственная деятельность, соцвыплаты, образование на уровне с гражданами Украины, медобслуживание и так далее.

● Литва поможет. Прибывший сегодня с визитом в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.

● «Я так же не с пустыми руками приехал, — заявил Науседа на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции. — Сегодня новый пакет — это амуниция (боеприпасы) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы». И заверил, что его страна не позволит никому забыть о войне или устать от нее. «Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления из России, чтобы они были наказаны», — подчеркнул Науседа.

● И Латвия еще поможет. Правительство Латвии на закрытом заседании поддержало предложение Минобороны страны о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, не раскрыв деталей.

● ЧАЭС сдали агенты? Войскам РФ удалось захватить Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день полномасштабного вторжения в рамках давней операции Кремля по внедрению секретных агентов, сообщило агентство Reuters.

● Пять человек, знакомых с подготовкой Кремля ко вторжению, сказали, что военные специалисты из окружения Путина полагали, что с помощью этих агентов РФ потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы вынудить ОП Владимира Зеленского бежать или капитулировать.

● Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, на момент вторжения у России были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах. Он отказался назвать имена, но сказал, что таких предателей необходимо «нейтрализовать» любой ценой.

● Госбюро расследований разбирается с тем, насколько Нацгвардия действовала законно, сложив оружие при атаке на ЧАЭС, сообщил Reuters украинский чиновник.

● Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно данным многочисленных источников, во многих случаях установленные Москвой спящие агенты не справлялись со своей работой.

● Политики должны отчитаться о втором гражданстве. Политики должны публично сообщать о наличии у них другого гражданства, кроме украинского, написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Украину будут и «в дальнейшем упорно очищать страну от агентов влияния России, предателей и коллаборантов».

● Президент не видит проблемы. Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал тему лишения бизнесмена и главы штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана гражданства. Глава государства назвал соответствующее решение законным.

● А еще Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина новым генпрокурором.

● У САП наконец-то появился руководитель. Александра Клименко, детектива НАБУ, наконец-то — по прошествии многих месяцев — назначили руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этого уже давно требовал от Банковой Евросоюз.

● «Сегодня был назначен руководитель САП. Им стал Александр Клименко, объявленный Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения», — написал по этому поводу Андрей Ермак, глава ОП.

● Гривню поддержат продажей долларов. Нацбанк усилил меры по стабилизации ситуации на наличном валютном рынке, решив продавать валюту и в этом сегменте, а не только на межбанке. Об этом написало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пост директора департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина.

● По словам Лупина, результаты этого решения будут видны на рынке в четверг-пятницу. «Надо развезти наличные деньги по отделениям, купить ее (если нет) и т. д. Система инерционна», — отметил представитель центробанка.

● 21 июля Нацбанк Украины резко повысил курс доллара до 36,5686 грн/$.

И для финала:

● Первый День государственности. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю празднования первого в истории страны Дня украинской государственности.

● В этот день Россия продолжила свой ракетный террор, атаковав Киевскую, Черниговскую и ряд других областей Украины. В ответ на это Зеленский заявил, что украинцы не сдадутся и не опустят руки.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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