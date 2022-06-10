Кремль попытается заморозить войну 10 июня, 19:54 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 10 июня 2022 года

● Кремль попытается заморозить войну. Экономические ресурсы России позволят стране-агрессору вести полномасштабную войну против Украины такими темпами в течение года, и Кремль может попытаться заморозить войну. Об этом заявил The Guardian Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны. «Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но потом продолжить агрессию. Их цель — вся Украина и не только», — подчеркнул он.

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● Уоллес видит, что Украина способна освободить Донбасс. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. «Война — это большое проявление того, кто наши настоящие друзья. Друзья и партнеры. Поэтому, я считаю, что это именно Великобритания», — отметил украинский лидер. А Уоллес на встрече заявил, что видит способность Украины вытеснить российских оккупантов из Донбасса.

● «Я вижу много общего в нашей истории. Во-первых, гораздо более многочисленная армия противника, фашистский режим. Действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим тот, о котором я уже сказал, он на пределы коллапса, по крайней мере, что касается военной мощи. Они сейчас на грани истощения», — сказал Уоллес.

● Уоллес пообещал усилить поддержку Украины.

● Россия нарушила около 400 международных договоров с 2014 года, после начала войны против Украины, сообщил Владимир Зеленский.

● Северодонецк держится. ВСУ держат оборону Северодонецк, а также укрепляют Лисичанск в ожидании штурма российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник. «Относительно „дороги жизни“ [трасса Лисичанск-Бахмут], она, к сожалению, простреливается и не является абсолютно безопасной, но я хочу подчеркнуть, что ВСУ находят все возможные пути, чтобы усилить наши подразделения», — отметил он.

● Российские оккупанты уже в третий раз изменили дату «захвата» Северодонецка, написал в ФБ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Теперь это 22 июня.

● Враг упорствует. Российские оккупанты не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец на востоке Украины, заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. «Они ищут слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить», — рассказал он.

● Ранее американский Институт по изучению войны сообщил, что Северский Донец, вероятно, мешает попыткам российских оккупантов продвинуться к Славянску, а форсирование реки связано со сложными «тактическими задачами».

● Вчера глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что из-за жары в Северском Донце упал уровень воды, и враг вновь попытается форсировать реку. При предыдущих попытках сделать это в районе Белогоровки оккупанты понесли значительные потери.

● Идет такая война, что нужна артиллерия. Сейчас идет артиллерийская война и все зависит от того, какое оружие даст Украине Запад. Об этом The Guardian заявил Вадим Скибицкий, замглавы украинской военной разведки. По его словам, теперь будущее будет решаться на передовой, «а мы проигрываем в артиллерии»: «Все теперь зависит от того, что даст нам Запад».

● Скибицкий пояснил, что на каждую украинскую артустановку приходится 10−15 российских. «Наши западные партнеры дали нам около 10% от того, что у них есть», — добавил он. А еще Украина, по его словам, использует от 5 до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день.

● Макрон может привезти немного гаубиц? Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность визита в Украину. Как сообщает Europe 1, в ходе поездки он может объявить о дополнительных поставках самоходных 155 мм гаубиц Caesar.

● По данным радиостанции, перспектива поездки Макрона в Украину внимательно изучается окружением французского президента. Это будет его первый визит в страну с начала войны.

● Пока Франция предоставила шесть САУ Caesar, которые прибыли в Украину в конце апреля. По информации Europe 1, рассматривается поставка еще шести орудий Caesar до конца месяца.

● Еще минус двести россиян. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 31,9 тыс. своих военных. Из них 200 — только за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери враг понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 9,4 тыс единиц техники, среди которой: танков — 1409 (+11), боевых бронированных машин — 3450 (+12), артсистем — 712 (+1), реактивных систем залпового огня — 222 (+9), средств ПВО — 97 (+1), самолетов — 212 (+0), вертолетов — 178 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня — 572 (+10) и многое другое.

● Пушилина отправят в «расход»? В Донецке произошел взрыв возле офиса главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко. «Подробностей пока нет», — добавил он.

● Андрюшенко напомнил, что уже три дня Россия меняет руководство на временно захваченных территориях, где местных коллаборантов меняют на россиян.

● Кирилла вернут под санкции. Главу РПЦ Кирилла исключили из санкционного пакета ЕС на «финальном этапе», но Литва будет добиваться повторного внесения его имени. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Габриэлюс Ландсбергис.

● «Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был привлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств», — заявил министр.

● Политтехнолог Медведчука пойдет вслед Медведчуку. СБУ объявила некоему «политтехнологу Виктора Медведчука» подозрение в госизмене. Как уточнил источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Погребинском.

Согласно заключению судебной психолого-лингвистической экспертизы, высказывания и деятельность подозреваемого были направлены против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

● Соратник Медведчука часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и, возглавляя группу «политических экспертов», систематически: готовил аналитические записки относительно общественно-политической обстановки в Украине; предоставлял предложения по усилению российского влияния в украинском обществе.

● Кроме того, Погребинский был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые действовали под дипломатическим прикрытием.

● Выйти из тени. Президент Владимир Зеленский заявил, что ввиду постоянной военной угрозы со стороны России в украинской экономике не может быть «теневого» компонента. «Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни», — сказал он.

● Президент добавил, что в условиях военного времени сейчас любая экономическая активность — официальная или неофициальная — есть вопрос просто выживания.

● Станок заработал. Нацбанк выкупил военные ОВГЗ на 70 млрд грн. Их доходность привязана к учетной ставке.

● В НБУ объяснили, что рост объема финансирования бюджета Нацбанком в июне связан с сохранением значительных потребностей казны из-за уменьшения налоговых поступлений, а также незначительных объемов рыночных долговых привлечений и замедления поступления официального финансирования. Международная поддержка Украины продолжается, однако организационные процедуры для выделения нового финансирования требуют времени.

И для финала:

● Скандал в Нафтогазе. Олег Диденко, советник главы правления НАК Нафтогаз Украины, уволен из госкомпании. «Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников», — сообщили в Нафтогазе.

За несколько часов до этого Алексей Кучеренко, народный депутат от Батькивщина, сообщил в ФБ, что Диденко купил автомобиль Bentley за $500 тыс. «В разгар войны покупает новый Бентли за $0,5 млн, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил Мерседес „кубик“ за $300 тыс., оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным», — написал Кучеренко. Политик также выложил сканы документов, подтверждающих его заявление.

● Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко лично пригласил Диденко (тот ранее работал в НАК) стать своим советником.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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