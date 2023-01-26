Чтобы люди возвращались. Когда и как восстанавливать украинские города 26 января, 17:54

Война принесла колоссальные вызовы украинским городам. К сожалению, в мирное время к ним никто не был готов

Сьогодні Маріуполь, Буча, Кременчук, Ізюм, Бахмута, Миколаїв та сотні інших українських міст стали відомими у всьому світі. На жаль, відомі вони не через інновації, досягнення в боротьбі з кліматичними змінами чи ефективне реформування. Світ дізнався про них через війну московії, яка триває вже майже рік.

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Основна причина, чому не зарано говорити про відбудову — це люди, які продовжують жити у містах та громадах України.

Важливо, аби для міжнародної спільноти назви українських міст не були лише впізнаваними топонімами. Світ має знати, що Миколаїв — портове місто з великими компаніями, зокрема аграрними, Львів — культурна столиця України, а Житомир, наприклад, мав чудові досягнення в реформуванні водопостачання. Саме тому очільники українських міст мають говорити до світу, а Український дім у Давосі став для цього важливим майданчиком. Ми усі погоджуємося, що відбудовуватися треба краще, екологічніше, відповідно до стандартів та найголовніше — орієнтуватися на людей. Але коли і як це вдасться?

Війна принесла колосальні виклики для українських міст. На жаль, у мирний час до них ніхто не був готовий. Заступник міністра інфраструктури та розвитку регіонів України Мустафа Найєм каже, що за рік війни інфраструктура зазнала величезних збитків. Зокрема. понад 25 тис. км доріг пошкоджено, зруйновано понад 6 тис. км залізничних колій та майже 50% енергетичної системи, знищено 1,5 тис. шкіл. Вже зараз відомо, що план відновлення України оцінюється $750 млрд. Але цифра росте щодня, з кожним новим «прильотом».

"Відновлення вже розпочалося там, де це можливо, де це критично необхідно зараз. Адже інфраструктура є ключовим для доставки основних товарів і вантажів на лінію фронту. Зараз наша ключова мета — перейти до побудови ефективної та логічної системи управління з відновлення", — каже Наєм.

Сьогодні збитки для Миколаєва оцінюють у близько 900 млн євро

Від (роз)будова вимагає якісної координації та співдії між центральною та місцевою владою. Про це свідчать і результати недавнього соціологічного опитування. За словами Мустафи, зараз міста активно взаємодіють з центральною владою і у вирішенні поточних проблем, і у плануванні подальших кроків. Уряд вже створив «Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України», яке буде відповідати за реалізацію проєктів з відбудови. У Брюсселі є координаційна платформа донорів, яка буде контролювати фінансові потоки.

Міста зі свого боку проявляють зацікавленість у ще тіснішій співпраці. Вони роками виробили досвід роботи з міжнародними організаціями і вважають, що якраз їхні вимоги і будуть запорукою прозорості та ефективності використання коштів, які ми всі просимо на різних рівнях. Міста, громади уже сьогодні працюють над проектами, які потребують підтримки і держави, і донорів.

Нині мерії практично під обстрілами намагаються розв’язувати нагальні проблеми містян. Приміром, Миколаїв від 24 лютого до 11 листопада, коли було звільнено Херсон, не обстрілювали лише 46 днів сумарно. Місто зазнало сильних руйнувань різними типами ракет та снарядів. Втім, одним з найбільших викликів стала зруйнована система водопостачання, адже у квітні окупанти знищили водогін з окупованої Херсонщини. Втім, спільними зусиллями влади, бізнесу та міжнародних партнерів вдалося побудувати новий трубопровід. Проте вода солона, а тому не дуже придатна для вживання.

Сьогодні збитки для Миколаєва оцінюють у близько 900 млн євро. Спільно з урядом Данії місцева влада розробляє майбутній план міста. «Для Миколаєва війна — це також шанс змінитись. Ми не хочемо просто відбудовувати всі школи, які були зруйновані ракетами. Ми повинні переосмислити ситуацію і побудувати одну сучасну школу замість трьох зруйнованих», — каже міський голова Олександр Сєнкевич.

Вирішити термінові завдання і спланувати довгостроковий розвиток у час війни — нелегке завдання. З одного боку, людям треба пережити зиму, тому генератори, які ввозили рекордними кількостями, стали тимчасовим (неекологічним) рішенням. Водночас, на усіх конференціях високого рівня щодо енергетичних питань, українцям нагадують про важливість так званої зеленої відбудови. Відтак, примирення потреб виживання та сталого розвитку лягає на плечі міських очільників, в той час, як Росія нищить не лише інфраструктуру, а й природу.

Джон Керрі, спеціальний представник президента США з питань клімату, під час Українського сніданку у Давосі зазначив, що те, що відбувається на планеті буде лише погіршуватися. Я лише додам, що якщо у майбутньому Україна прагне бути світовим гравцем, то тема екології, зміни клімату, альтернативних джерел енергії вже зараз має бути у планах розвитку міст та громад. Приклади деяких зрушень вже є. Житомир ще до війни розпочав велику програму з заміщення газу та енергетичного балансу міста, а спільно з європейськими партнерами місто побудувало котельню, що працює на деревині. Житомир вже отримав Європейську енергетичну відзнаку за скорочення викидів СО2.

«Ми не повинні оновлювати, реставрувати щось старе чи відновлювати електростанцію, яка була побудована 20 чи 30 років тому. Сьогодні розробляємо програми та бізнес, який буде переходити на відновлювані джерела енергії. Такий бізнес буде підтримуватися компенсацією з бюджету міста — до 20% від вартості проєкту. Також запустимо сміттєпереробний завод і також будемо використовувати цю переробку сміття для виробництва електроенергії для міста», — ділиться планами міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Кілька місяців, ми як мантру повторювали «відбудувати краще», але в Давосі я почула визначення «відбудувати на майбутнє» (build forward). Процес потребує глибокого економічного аналізу, підкріпленого соціологічними дослідженнями. І вочевидь критерієм повернення та самої відбудови стане не так житло, як економічні можливості. Робота з інвесторами в майбутньому вдасться тим, хто має проекти та бачення. Більше того, вимоги до міста зміняться і у самих мешканців після їхнього навіть кілька місячного перебування в європейських містах.

Львів завжди вважався культурною столицею, проте війна продиктувала новий напрям розвитку місту — медичний. На базі одного з медичних об'єднань міста розгорнули масштабний проект Незламні (Unbroken) для реабілітації та протезування поранених, а також програми ментального здоров’я. Тут планують запустити виробництво біонічних протезів. Навесні також відкриють Superhumans Center — ультрасучасний центр з реабілітації та протезування постраждалих від війни. Водночас, Український Католицький Університет вже має магістерську програму підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, відтак місто може отримати ще один кластер.

До війни в Україні налічувалося 2,7 млн. людей з інвалідністю, але за цей рік кількість скалічених людей зростає мало не щодня. Доступність українських міст була дуже слабкою, проте усі без винятку мають стати інклюзивними, зруйновані ракетами і тих, яких не зачепило.

Після повномасштабного вторгнення московії, населення Варшави виросло на 17%, а Гданська на 33%. Сьогодні населення Львова зросло на 150 000 мешканців. Сам очільник Львова не називає їх переселенцями, каже, то все українці, всі наші. Водночас, великою залишається ймовірність неповернення українців у рідні міста, принаймні у короткотерміновій перспективі. Міста конкуруватимуть за таланти як між собою, так і з закордонними колегами. У людей має бути потужній стимул повернутися до Миколаєва чи Житомира зі Львова, а тим більше з-за кордону. І закордонні працедавці будуть намагатися втримати наших громадян.

Мустафа Найєм каже, що при цьому важливо не лише відновити зруйноване житло, а створити інфраструктуру безпеки, охорони здоров’я, навчання та нові робочі місця для того, щоб більше українців захотіли повернутися назад. Очільник Житомира постав собі за завдання побудувати на місці зруйнованого 25-ого ліцей новий освітній заклад, що буде конкурентним принаймні на 10−20 років наперед. Каже, що навіть відмовився від $5 000 000, які готові були надати донори, аби спочатку детально пропрацювати, яким має бути новий заклад, а не просто звести сучасні гарні стіни.

Можливість долучитися до творення нового може стати додатковою мотивацією людей повертатися. Важливо напрацювати механізми їх залучення до проектів національного рівня та дати їм можливість інтегруватися в бізнес-середовище регіону. Відтак потрібно планувати відновлення в областях з урахуванням створення робочих місць та інвестиційної привабливості регіонів.

Сьогодні українські міста опинились на передовій, бо потрібно не лише долати воєнні виклики, а також забезпечувати розвиток та якість життя для мешканців. Війна показала, що лише в співпраці та за участі громади можна і боротися з ворогом, і досягти результатів у відбудові. Війна дала нам такі можливості - важливо їх не втратити.

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