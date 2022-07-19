ВСУ готовятся уничтожать Черноморский флот врага 19 июля, 19:49

Чем жила страна 19 июля 2022 года

● ВСУ готовятся уничтожать Черноморский флот РФ. Украина ждет получения оружия большей дальности от западных партнеров, прежде чем атаковать Черноморский флот (ЧФ) РФ. Об этом британской The Times заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. По его словам, ВСУ начали очистку Черного моря с острова Змеиный, и ЧФ неизбежно подвергнется нападению, потому что это необходимо для обеспечения безопасности украинцев.

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● «Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым — территория Украины, поэтому для нас любая цель там легитимна», — сказал Гаврилов во время визита в Великобританию, где он наблюдает за обучением украинских военных.

● Замминистра отметил, что, если Украина получит необходимый военный потенциал, украинские войска готовы атаковать российские военные корабли по всему Черному морю.

● Гаврилов подчеркнул, что Украина твердо намерена вернуть оккупированный Крым. И РФ должна отказаться от Крыма, если хочет продолжить существовать как государство.

● Остро не хватает людей. Российские силы вторжения столкнулись с острой нехваткой личного состава в Украине. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter говорится, что РФ использует шесть отдельных армий для наступления на Донбассе. В полном составе перед вторжением эти формирования насчитывали примерно 150 тыс. человек личного состава.

● РФ изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала вторжения, и эта проблема, вероятно, становится все более острой, отметили в британском Минобороны.

● Кроме серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

● Минус сотня. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 550 своих военных, из них 100 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

● Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1691 (+4 за сутки), боевые бронированные машины — 3892 (+6), артсистемы — 851 (+2), реактивные системы залпового огня — 248 (+0), средства ПВО — 113 (+0), самолеты — 220 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 693 (+3) и многое другое.

● Нацменьшинства стали в РФ расходным материалом. Российское командование бросает военных неславянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за чего среди представителей нацменьшинств растет недовольство. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Также Генштаб отметил, что в связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

● На Славянском направлении войска врага пытаются создать условия для наступления, но не имеют успехов. А на южном фронта, как и на Харьковщине, оккупанты укрепляют оборону.

● Русские занимались ядерным терроризмом. СБУ собрала доказательства того, что оккупанты во время временного захвата Чернобыльской АЭС (с 24 февраля до 31 марта) совершили акт ядерного терроризма. Хотя реакторы на ЧАЭС не работают, там расположены три хранилища отработанного топлива и площадки с радиоактивными отходами. Россияне, превратив станцию в свою временную военную базу, грубо нарушили Женевскую конвенцию, запрещающую атаковать ядерные объекты в условиях вооруженных конфликтов.

● Кроме того, оккупанты повредили помещения, заминировали территорию и вызвали пожары, чем запустили неконтролируемые процессы; сделали невозможным регулярные внешний мониторинг радиации и поставку запчастей, топлива и расходных материалов; удерживали персонал станции в стрессовых условиях.

● Также враг оборудовал пять огневых точек на территории хранилища, где проходят работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239. Из-за действий россиян 9 марта предприятие почти полностью обесточили, отключилась система охлаждения отработанного ядерного топлива. Враги разграбили и фактически уничтожили уникальную лабораторию Экоцентр, на оборудование которой Еврокомиссия выделила 6 млн евро. Также россияне украли 21 источник ионизирующего излучения активностью почти 7 млн Бк.

Перейду к внутренней политике:

● Двойное увольнение: минус Баканов. Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ. Об этом в Telegram сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк: «за» соответствующее решение проголосовало 265 народных депутатов.

● «В зале его не было. Рассмотрение было достаточно формальным», — написал Железняк. По его словам, вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

● А на прощанье он сказал. «Обычно, когда глава Службы безопасности Украины уходит с должности, принято громко отчитываться о профессиональных достижениях. Я тоже мог бы прибегнуть к такой практике — результаты есть и их немало», — пояснил в опубликованном на сайте СБУ прощальном заявлении Иван Баканов. Однако, по его словам, с самого первого дня в Службе он «исповедовал другой принцип — реальные дела не нуждаются в словесной помощи». «Потому что результат — самодостаточная величина, не зависящая от каких-либо субъективных оценок. Политических интриг и других предпосылок. Тем более в такой сверхчувствительной сфере как государственная безопасность», — уточнил он.

● Баканов заявил, что СБУ — не политическая структура, а ее глава — не политик. «Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало знает о достижениях Службы за последние 3 года», — отметил он.

● Тем временем Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Руслана Григоренко и назначил вместо него Эдуарда Федорова. Также он уволил начальника управления СБУ в Днепропетровской области Владимира Краснянского и назначил вместо него Сергея Лысака. Глава государства переместил Евгения Борзилова из управления СБУ в Полтавской области в управление СБУ в Закарпатской области. А управление СБУ в Полтавской области возглавил Иван Рудницкий, до этого возглавлявший именно управление спецслужбы в Закарпатской области. Начальником же управления СБУ в Харьковской области стал Александр Куц.

● Двойное увольнение: минус Венедиктова. Верховная Рада поддержала отставку Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора (по представлению Владимира Зеленского). Об этом в Telegram сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк: «за» соответствующее решение проголосовали 264 депутата. «Она присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением. Как и на комитете, громких заявлений или обвинений не последовало», — написал парламентарий.

● Сама же Венедиктова во время своего выступления перед правоохранительным комитетом Рады дала советы его членам по поводу реформирования системы. «Я достойно пришла на эту должность, и достойно ухожу. Относительно меня ни у кого нет ничего», — процитировал ее Железняк.

● По словам Железняка, вопрос назначения нового генпрокурора сегодня не выносился.

● Генпрокурор станет дипломатом? Бывший генпрокурор Ирина Венедиктова может заняться дипломатией, заявил Давид Арахамия, глава парламентской фракции Слуга народа. «Мы ожидаем уже через несколько дней, возможно через неделю, ее новое назначение на дипломатическом фронте», — рассказал он.

● Верховная Рада поддержала назначение Оксаны Жолнович новым министром соцполитики. Она сменила Марину Лазебную и ранее работала в Офисе президента.

● САП может получить главу? Конкурсная комиссия решила подать на рассмотрение генпрокурору представление о назначении Александра Клименко на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

● Клименко — детектив НАБУ, известный расследованием дела замглавы Офиса президента Олега Татарова.

● Конкурс по избранию руководителя не завершился, Клименко пока не назначен главой САП, подчеркнул председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

● 21 августа 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя САП. С тех пор САП временно возглавляет Максим Грищук.

● Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с МВФ предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Но несмотря на проведенный конкурс провластная комиссия долгое время отказывалась принять его результат.

● Зеленская выехала в США. Первая леди Елена Зеленская впервые с начала полномасштабной войны России против Украины выехала за границу. Супруга президента отправилась с официальным визитом в США по приглашению первой леди Джилл Байден.

● На своей странице в Instagram Зеленская призналась, что испытала странные ощущения, оказавшись в стране, где мирно летают пассажирские самолеты.

● В рамках визита Зеленская провела встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном и посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932−1933 годов в Украине в центре Вашингтона.

● Отрицательный баланс войны. С начала вторжения России объем уплаченных правительством Украины средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 21,89 млрд грн. превысил объем привлеченных средств на аукционах по продаже ОВГЗ. Об этом сообщил Нацбанк.

● «С 24 февраля по 18 июля 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 90,456 млрд грн, $1,539 млрд и 168 млн евро. В то же время привлечено от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке около 85,83 млрд грн, $826,6 млн и 283,4 млн евро», — говорится в сообщении НБУ.

● Ахметов жалуется. Ринат Ахметов, богатейший украинец, назвал дискриминационным закон об олигархах. Об этом он рассказал итальянской газете Corriere della Sera: «Я уверен, что если бы подобный закон существовал в Италии или любой другой стране свободного мира, то суды были бы завалены абсолютно справедливыми исками и жалобами на положения закона».

● «Еврокомиссия дала понять, что закон об олигархах должен применяться юридически обоснованно с учетом предстоящего заключения Венецианской комиссии по соответствующему законодательству. В прошлом году Украина обратилась в Венецианскую комиссию за рекомендацией, но все же утвердила закон, не дожидаясь окончательных выводов», — добавил Ахметов.

● Свое решение отказаться от медиабизнеса миллиардер также объяснил принятием антиолигархического закона.

И для финала:

● Перепись — раз в десять лет. Верховная Рада поддержала законопроект о сроках проведения переписи населения в стране. Согласно пояснительной записке, подобное мероприятие будет проходить не реже одного раза в десять лет. Дату и сроки проведения будет устанавливать Кабмин.

● Получать данные для переписи предлагается современными методами. В частности, заполнением респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.

● 9 декабря 2020 года Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. На ее подготовку планировали выделить более 80 млн грн.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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