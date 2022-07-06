Путин не оставил попыток расколоть Запад. Что он будет делать? 6 июля, 19:13 Эксклюзив НВ

Запад должен сам себя зачистить от России

Путину не удалось расколоть евроатлантический мир. Но для этого очень классно поработали американцы, и сплочение проходило вокруг США. Так что наличие лидера очень важно.

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Но я уверен, что Путин не оставил попыток расколоть Запад. Он прекрасно понимает, что будет осень, придет зима, будут расти цены на энергоносители, на еду. Путин и дальше начнет шантажировать, где-нибудь «под столом» попытается понятийно договориться с частью Запада. Будет стараться продвигать разные сценарии расчленения Украины.

Нам всем очень важно заявить: люди, остановитесь, неужели Россия вас еще не научила? Вы же увидели, что на голову украинцам ничего надеть нельзя. Если будут понятийные договоренности, начнется новый этап Третьей мировой войны, который охватит гораздо больше стран. Эти угрозы нужно всем прямо на пальцах показывать. Потому что эта война Украины как государства, но это также война украинского общества. И в этом смысле это уникальная война. Это война уже 21 века.

Но Путин 100% не оставил своих попыток. Он сейчас будет пытаться ждать американских выборов в ноябре, маневрировать. Затем пытаться играть на раскол демократов и республиканцев накануне грядущих президентских выборов. К сожалению, в эти игры в Кремле играть умеют. И здесь нам нужна общая стратегия. Так же, как и общая стратегия противодействия российским попыткам остановить или притормозить нашу евроинтеграцию.

Запад уже проснулся, но еще одна чашка крепкого кофе не помешает

Запад уже проснулся. Но еще одна чашка крепкого кофе ему не помешает. Есть на Западе политики (кстати, в политике это ощущается больше, чем в бизнесе, потому что бизнес уже махнул рукой на эту россию, не весь, но значительная часть), особенно в Европе, думают, «а что нам делать с этой россией»? И это верная логика. Вопрос только в том, чтобы не думать в категориях каких-либо уступок и понятийных договоренностей. Точно Путин будет их предлагать, — особые условия по газу, по каким-либо другим ресурсам, поставкам зерна в регионы важны с точки зрения миграционных рисков для Европы.

И все видят — ни для кого не секрет — какая безумная активность российской разведки сейчас и в Европе, и в США. Что только они не делают. А в Болгарии, когда выдворили российских дипломатов. Там же всех покупают. Раньше хоть пытались как-то под столом, а теперь пытаются на зарплату поставить часть западного общества. И то, что это происходит спустя 4 месяца после начала войны, свидетельствует о том, что на Западе московитского влияния предостаточно.

Да, Запад просыпается. Но он должен начать зачистку россии. Сам должен зачистить себя от россии. Избавиться от этого безумного кремлевского влияния. Это же словно спрут, врастающий в тело Запада. От всего этого необходимо избавиться. Это не только ограничить потребление энергоносителей российских. Это — главная задача Запада. Если он этого не сделает, то россия снова будет убаюкивать и предлагать взятки, льготные условия. Только зачистка. Иначе никак.

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