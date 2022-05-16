Сердце народа и страны 16 мая, 17:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Почему мы зачарованно смотрим на Киев и Чернигов, Ирпень и Харьков, Волноваху, Херсон и Мариуполь? Почему? Потому что мы видим сердце народа и страны

Отрывок из речи владыки Бориса Гудзяка на выпускных торжествах в Университете Нотр-Дам

Быть аутентичным человеком, жить хорошо — это не теория. Для этого необходима практика. Это нелегко, это затрагивет до глубины сердца. Именно о сердце я хотел бы сейчас поговорить с вами: от сердца к сердцу.

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Из Божьей благодати в центре нашего бытия — именно его часто называют сердцем — мы получили способность любить, быть чуткими к другим, испытывать чары и дар отношений. Все, что действительно важно, настояще, вечно, происходит в отношении И (иного). Мы, христиане, верим в Бога в трех Лицах, пребывающих в отношениях любви. Мы созданы по Божьему образу и подобию. Мы личные. Человеку нужно находиться в отношениях. Именно так мы расцветаем. В одиночестве мы чувствуем себя одинокими, грустными и бессильными. Сосредотачиваясь на себе, становимся изолированными и идиотическими. Это резкое слово происходит от греческого ἴδιος (ídios, «собственный, личный») +‎-ώτης. На самом деле слово «идиот» не имеет ничего общего с интеллектуальной оценкой — это тот, кто поглощен собой, замкнут в себе.

В прямом смысле сердце — это только один из наших анатомических органов. А все же его избиение рассказывает так много о нашей жизни, свидетельствует о самой. Это символ. Это таинство. Мы делимся этим таинством с Богом, а Бог делится с нами. Мы используем слово " сердце", чтобы описать место наших радостей и страданий, тревоги и гармонии, печали и развлечения. Там, в сердце, мы соединяемся друг с другом. Это общение становится нашим участием в жизни Бога. В сердце Божьем мы обретаем истинный мир и нашу подлинную радость. В этом наше предназначение.

Мы пережили месяцы и даже годы социального дистанцирования и ковидных протоколов. Могу ли я попросить вас сделать паузу и измерить пульс вашего соседа? Именно так! Возьмите своего соседа или соседку за руку и почувствуйте сердцебиение человека рядом. Просто сделайте это! Даже если вы не собираетесь быть медиком, я верю, что вы сможете найти ритм, пульс человека, которого Господь поставил рядом с вами здесь и сейчас, на этом радостном празднике.

Именно в эти часы эти герои сражаются, стоят в поединке со смертью

Затихните и слушайте. Попросите разрешения прикоснуться и почувствуйте. Да, даже людей моего возраста. Пульс все еще есть.

Вот так! Жизнь другого человека. Жизнь, которую нужно уважать, поддерживать, радоваться им и защищать. Представьте себе: 8 миллиардов пульсирующих сердец есть на этой планете. Сердец, полных надежд, чаяний, жизни и любви.

Позвольте перенести вас в еще одно место, где Богородица сегодня так живо присутствует: Мариуполь или «город Марии». В течение двух месяцев город Мариуполь — в заголовках всех ведущих медиа. Окруженный российскими оккупантами, разрушенный, разграбленный. Загнанные в катакомбы металлургического завода, его защитники являются символом непреклонного мужества, стальной воли и глубокой любви. Участники так называемого Мариупольского гарнизона остались защищать город Марии, защищать невинных, бороться за наше достоинство и свободу. Там много таких, как вы, дорогие выпускники. Вашего возраста, с похожими надеждами и мечтами.

Именно в эти часы эти герои сражаются, стоят в поединке со смертью. Но вместе с тем они дают друг другу брачные обеты, как Валерия и Андрей Карпиленко, которые поженились 5 мая, десять дней назад, за три дня до того, как Андрея убили. Можете себе представить, как бились их сердца? Но они не сдаются. Они обменялись обручальными кольцами из фольги.

Армия убийц приближается, а Бог помогает защитникам преодолевать страх. Они говорят с миром отчетливо, спокойно. Их жены пытаются достучаться до сильных мира сего, как Екатерина Прокопенко и Юля Федосюк, которые в прошлую среду были на аудиенции у Папы Франциска. Их сердца бьются в стремлении к добродетелям: справедливости, красоте и правде. Бесстрашие — это начало вечности, это их выпускные торжества. Подумайте об этом, бесстрашие — начало вечности. Когда Иисус явился своим ученикам, первое, что Он сказал, было «Не бойтесь!» Поощряю вас, дорогие выпускники, не бояться. Ваше доверие к Господу есть начало вечной жизни. Это ваш выпускной.

Почему мы очарованно смотрим на Киев и Чернигов, Ирпень и Харьков, Волноваху, Херсон? Почему мы выучили сложные названия этих дальних мест? Почему смелая и эмоционально окрашенная брань сделала остров из травы и камня Змеиный известным во всем мире? Почему американцы и люди доброй воли со всего мира так щедро нас поддерживают? Почему ваш университет во время войны демонстрирует солидарность с украинским католическим университетом? Почему я здесь?

Почему? Потому что мы видим сердце народа и страны; человечность и сила ее лидеров отражают позицию и характер всей страны. Слово «Зеленский» у всех на слуху, и он — символ бесстрашного народа, который сделал его тем, кем он является. Народ тихих героев, отважных патриотов, умеющих по-настоящему любить. Те, кто одолевает свои страхи, смотрит в вечность. Множество украинцев проявляют самую большую любовь, ведь «никто большей любви не имеет над тем, как кто свою душу положил бы за друзей своих» (Иоан., 15:13). Несмотря на опустошения и военные преступления, мародерство и пытки, ложь и страшную жестокость, мы видим их жизнь. У них есть сердце, и мы хотим поделиться своими сердцами.

Украинцы делают Библию живой — Давид противостоит Голиафу, крестный путь имеет стации в Буче и Бородянке, Мариуполе и Сумах, Иисус страдает со своим народом. Мы пережили уникальный Великий Пост и Страстную неделю. Молимся, чтобы этот Крест снова закончился Воскресением, победой жизни над смертью.

Из подземелий «Азовстали» воины, среди которых студенты, недавние выпускники и преподаватели университетов, дают нам важнейший урок — как жить в полной мере, оставаться людьми, детьми Божьими, даже при невозможных обстоятельствах. Как отдавать себя, жертвовать. Во время релятивизма они дают нам урок вечности. Некоторые вещи просто правильны и справедливы, а некоторые — откровенно неправильны и злы. Есть вещи, ради которых следует жить и ради которых можно умереть.

Нотр-Дам дал отважный и исключительный ответ на вторжение России в Украину. Мое присутствие среди вас показывает вашу искреннюю солидарность. Она является красноречивым свидетельством того, что руководство и преподаватели университета умеют искренне любить, принимать страдающих, служить, благословлять и поддерживать.

Вы слышали сердцебиение своего соседа или соседки. Теперь проверьте свое. Вы знаете, где это. Пусть это будет вашей ежедневной практикой. Я имею в виду древнее γνῶθι σεαυτόν (познай себя). Действительно познавайте, кем вы есть и кем вы призваны быть. Потому что у вас есть призвание. Оно вечно.

Полную запись речи можно просмотреть здесь:

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