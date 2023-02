«Мирный» голос Китая. Что нужно Си Цзиньпину 21 февраля, 14:57 Эксклюзив NV

Похоже, что своим планом Китай пытается сплотить вокруг себя так называемый мирный лагерь в противовес лагерю «войны»

В воскресенье, 19 февраля, в Мюнхене завершилась очередная конференция по безопасности. Ни одного официального российского представителя в Мюнхене не было. Зато впервые за последние два года персонально посетил конференцию главный дипломат КНР Ван И. Его делегация прибыла в Мюнхен в рамках крупного европейского турне.

Видео дня

Перед конференцией китайцы уже успели посетить Францию, а затем отправились в Италию и Венгрию. Финальной точкой стала Москва, где китайские дипломаты пообщаются с Путиным.

Во время своей речи в Мюнхене Ван И анонсировал мирный план по урегулированию «украинского кризиса», с которым должен выступить лидер Китая Си Цзиньпин в годовщину российского вторжения. Пока детали не разглашаются, однако лейтмотивом его выступления стала тема мира. Мирное политическое урегулирование и диалог между РФ и Украиной — ключевой подход, по мнению китайцев, который может разрешить «конфликт».

Несмотря на то, что действительно едва ли не впервые из уст представителя китайской дипломатии прозвучало слово «война» на определение российского полномасштабного вторжения в Украину (This warfare must not contiune — сказал Ван И), общая их позиция не изменилась. В общем, китайцы в русле российской пропаганды продолжают озвучивать тезисы о том, что главным виновником этого «кризиса» является внешняя сила — США. Ван И даже сообщил, что после раундов переговоров между украинцами и россиянами в Минске и Стамбуле были достигнуты определенные договоренности, но Запад, и прежде всего США, поставками оружия Украине подливают масла в огонь, в то время как КНР придерживается более благоразумной точки зрения, не держась в стороне, а поддерживая позицию продолжения мирных переговоров.

«Мирная» позиция КНР сильно напоминает начало Холодной войны

Интересно, что «мирный» голос Ван И не был одинок на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Абсолютно идентичны выступления представителей Бразилии, Колумбии и нескольких африканских стран, для которых мирное урегулирование также на первом месте. По их убеждению, деньги, которые западные развитые страны тратят на военную помощь Украине, стоило бы направить на помощь развивающимся странам в преодолении продовольственного кризиса или решении климатических вопросов.

«Мирная» позиция КНР и анонсированный план по урегулированию российско-украинской войны сильно напоминают начало Холодной войны и подмену понятий, которую осуществляла советская пропаганда наружу, позиционируя всему миру конфронтацию с Западом как борьбу между советским «прогрессивным» социалистическим лагерем и «реакционным» лагерем западного империализма. Андрей Жданов, член Центрального комитета, в сентябре 1947 года объявил об образовании Коминформа, зонтичной международной организации, через которую контролировались компартии других стран. Согласно теории советского партийного деятеля, мир тогда разделился на два лагеря: империалистический антидемократический лагерь Запада и антиимпериалистический демократический Советский лагерь. Подмена понятий и игра в «добро» и «зло» очевидна. Такая риторика была направлена на страны третьего мира, которые не ассоциировались ни с одним из лагерей и должны были увидеть в ней преимущества для себя коммунистического пути развития.

Несмотря на то, что Ван И в своем выступлении пытался продемонстрировать позицию, что КНР против «ментальности Холодной войны» и любой конфронтации, их «мирные» инициативы сознательно приводят как раз к разделению и борьбе, особенно в так называемых странах Глобального юга. Тем более что в рамках предыдущих внешнеполитических инициатив Китая — Global Development Initiative (GDI) и Global Security Initiative (GSI), уже сделаны шаги по увеличению влияния в мире.

Похоже, что своим планом Китай пытается сплотить вокруг себя так называемый мирный лагерь в противоположность лагерю «войны». Какими бы ни были пункты китайского мирного предложения, вряд ли оно будет отстаивать украинские национальные интересы, ведь его цель не мирное завершение войны, а усиление собственного глобального влияния и путь дальнейшей конфронтации из США в сочетании с попыткой перехватить мировое лидерство. Тем более что предыдущие «мирные планы» Италии, Турции или Мексики ни к какому конкретному результату не привели.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV