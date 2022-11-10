Пора готовится к тому, какой будет Россия после Путина 10 ноября, 19:27 Эксклюзив НВ

Девять месяцев — достаточный срок, чтобы родить человека, но этого явно недостаточно для того, чтобы Путин осознал все безрассудство своей войны против Украины

Вместо этого становится все более очевидным, что никакое значимое урегулирование невозможно, пока Путин остается у власти. Поэтому международное сообщество должно искать пути к прочному миру с будущей постпутинской Россией.

Видео дня

На протяжении многих десятилетий СССР, а затем и Российская Федерация играли большую роль в продвижении вперед человечества. В отличие от своих предшественников, Владимир Путин сейчас уводит Россию от этого наследия и превращает свою страну в государство-изгоя. Враждебные действия России носят глобальный масштаб и включают в себя все, от ведения войны в Грузии до подрывной деятельности во внутренней политике на всем Западе. С тех пор, как в 2014 году началось неспровоцированное нападение на Украину, путинский режим начал дальнейшее дипломатическое безумие, которое все больше отталкивает от России бывших ближайших друзей и зарубежных партнеров.

Однако всего четыре года назад Россия была участником резолюции Совета Безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, в которой впервые была признана неразрывная связь между голодом и конфликтом. Сейчас Россия ведет себя категорически вопреки этим принципам. В этом году Генеральная Ассамблея ООН четырежды осуждала Россию за ее вторжение в Украину и необоснованные и вопиющие нарушения норм ООН. Россия была исключена из Совета ООН по правам человека и Совета Европы, а также лишилась места в Совете управляющих Международной организации гражданской авиации.

В марте 2022 года Совет ООН по правам человека в Женеве принял резолюцию о создании комиссии для расследования нарушений, совершенных во время вторжения России в Украину. В последующей резолюции рассматривалось ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате вторжения. Это привело к докладу Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, посвященных событиям в конце февраля и марте 2022 года в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

Мировым лидерам пора признать, что смена курса в Москве необходима

Продолжают накапливаться доказательства, свидетельствующие о десятках тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками, действующими в соответствии с приказами командования, в отличие от случайных незаконных элементов. Эти доказательства включают официальные заявления, действия и систематические политические кампании с явными намерениями геноцида, включая широкомасштабные этнические чистки, депортации и неоднократные крупномасштабные ракетные и артиллерийские обстрелы гражданского населения и жизненно важной гражданской инфраструктуры.

Ради сравнительно незначительной территориальной выгоды Путин пожертвовал репутацией России и ее социально-экономическим благополучием. Хуже того, война рикошетом ударила по всему миру, и ее влияние усиливается, создавая продовольственную и энергетическую нестабильность, эскалацию инфляции и повсеместное обнищание. Для такой ужасной сознательной авантюры никогда не будет подходящего времени, но период после пандемии COVID — один из самых худших для ее начала.

Растущая лживость путинского режима сейчас настолько серьезна, что представители элиты не могут доверять даже друг другу, а ключевые фигуры, близкие к Кремлю, публично нападают на руководство российской армии. Поскольку неудачи на поле боя и международная изоляция продолжают подрывать авторитет Путина, вся его модель правления теперь находится под угрозой. Перспективы России сегодня являются самыми туманными со времен Второй мировой войны, поскольку в настоящее время возникает ряд возможных опасностей, включая углубление внутренних разногласий и потенциальный крах страны.

Хотя важно исключить любое вмешательство во внутреннее управление Российской Федерации, Запад может и должен призывать к полному выполнению Россией международных обязательств по защите прав человека и законных чаяний российских граждан. На данном этапе включение российских органов местного самоуправления и муниципалитетов в глобальные усилия по борьбе с изменением климата и преодолению последствий пандемии может открыть путь к деконцентрации или выравниванию власти. Когда президент Трамп вывел США из Парижского соглашения об изменении климата, несколько штатов и муниципалитетов США усилили свою приверженность этому соглашению.

Читайте также: Тимоти Эш Это шанс устранить Путина

Возможно, мы уже наблюдаем ранние признаки деградации российского государства, поскольку санкции и военные поражения берут свое, а такие полевые командиры, как возглавляющий группу Вагнера Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров, открыто ставят под сомнение руководство Путина этой войной. Члены российской элиты должны оценить этот спад и выйти за рамки сегодняшнего ошибочного империализма, чтобы использовать энергию российского общества и основательно реформировать институты страны.

Настоящая Россия глубже и богаче, чем сегодняшние украденные миллиарды активов и утраченные жизни в результате геноцидных войн Путина против соседней страны. Настоящая Россия, включая ее подавленное гражданское общество, может стремиться к оптимизации масштабных результатов, которые возвышают людей России и улучшают их жизнь, восстанавливая международное партнерство и глобальное уважение. Это будет возможно только благодаря открытости, прозрачности и подотчетности избранных лидеров, оторванных от власти денег, СМИ и их мании. Многочисленные сети русских за границей должны объединиться вокруг программы реформ, ориентированной на постпутинскую Россию и открывающей новую эру благожелательного руководства, которое ставит благополучие россиян выше узких хищнических интересов нынешнего клептократического руководства стран

Поэтому международное сообщество должно сосредоточить свое внимание и ресурсы не только на том, чтобы помочь Украине выиграть войну, но и на поощрении процесса объединения различных и часто конфликтующих элементов российской оппозиции как внутри страны, так и в диаспорах. Это не было бы беспрецедентным. Именно объединение сербской оппозиции привело к свержению режима Милошевича.

Признание дилемм и внутренних стрессов, с которыми сталкивается Россия, помимо вреда, причиненного Украине и миру в целом, требует внимания на предстоящем саммите G20. Подавление гражданского общества и инакомыслия лишило народ России законной свободы выражения мнений. Несмотря на то, что различные российские опросы общественного мнения показывают, что большинство поддерживает вторжение в Украину, это не может быть достоверно подтверждено. Одним своим поведением и высказываниями Кремль дисквалифицировал себя в международных отношениях. Мировым лидерам пора признать, что смена курса в Москве необходима.

Чтобы продвигаться к цели мира, международное сообщество должно действовать, чтобы помочь усилить альтернативные голоса в России. Глобальные сети, институты и методы, которые могут обеспечить возможности для посредничества и ведения переговоров в конфликтах по всему миру, являются жизненно важным ресурсом для содействия взаимодействию с российским гражданским обществом, которое в значительной степени замалчивается внутри страны, но не за ее пределами, и к которому также можно обратиться виртуально в любое время на местном уровне.

Привлечение российского гражданского общества к мирным альтернативам и нарративу, отличному от кремлевского, является ключом к деконцентрации политической власти в России и запуску реальных демократических реформ с участием населения. Это также может быть лучшим способом достижения прочного мира.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ