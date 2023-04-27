Очень сложный вопрос. Как увековечить память о героях войны в публичном пространстве 27 апреля, 18:03

У людей, желающих почтить память, должен быть какой-то инструмент, чтобы они могли обратиться в какой-то конкретный орган и знать, что там есть для них решение

В последние дни мне многое пишут по поводу различных инициатив в публичном пространстве. Чтобы сделать мурал, поставить памятник или инсталляцию и почтить память погибших в войне конкретных людей. Это сложный и тонкий вопрос.

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С одной стороны, мы действительно много работаем с искусством в публичном пространстве, поэтому, казалось бы, понимаем, как это сделать. Но мы работаем за пределами Украины. Именно там нужна огласка о войне и об украинской культуре. Внутри страны ситуация совсем другая, поэтому я преимущественно всем отказываю в сотрудничестве. Но люди все равно это сделают, пусть без меня.

Здесь вижу две проблемы.

Первая — в ближайшее время появится много скульптур, малых архитектурных форм и муралов. Все они будут разными на одну и ту же тему — на тему героев войны. Тема очень важная. Нужно почтить память. Это даже не обсуждается. Но как и когда — это вопрос, требующий дискуссии и консолидированного решения. Здесь нельзя торопиться. Должен быть (возможно, уже есть?) комитет независимых (желательно) экспертов, которые в сотрудничестве с государством очерчивают темы, предлагают форму, устраивают конкурс/ы. И дальше уже реализация.

В противном случае мы рискуем оказаться в пространстве, где каждый решает сам, что делать и как делать. И мы окажемся в эклектическом городе (речь преимущественно о Киеве), где образ героя будет размыт. То есть результат будет противоположен цели. Ибо почтят только тех, чьи друзья и родственники нашли возможность этот памятник установить.

Иначе мы окажемся в эклектическом городе, где образ героя будет размыт.

Здесь тоже важно понимать, что люди часто приходят с готовым решением. С пониманием того, что они хотят сделать. Какой именно мурал нарисовать, какой памятник установить. То есть утрачено главное звено, которое превращает общественный запрос в художественное произведение, которое переосмысливает тему и предлагает творческое решение, — исключен сам художник.

Второй нюанс — это время. В смысле, что война продолжается, и мы не знаем, как она изменит наш «запрос на памятник» и каким он должен стать, чтобы почтить всех, кого нужно.

Мне кажется, сейчас точно время для временных интервенций, потому что публичный акт признания героизма — это также способ людей справиться с потерей, с одной стороны, а с другой — мы должны знать наших героев. Уделить должное внимание тем, кто нас защищает. Должна ли это быть постоянная форма — это вопрос для обсуждения.

Речь не о едином памятнике или о едином проекте. Но у людей, которые хотят почтить память, должен быть какой-то инструмент, чтобы они могли обратиться в какой-то конкретный орган и знать, что там есть для них решение. Что его не нужно придумывать.

Есть много удачных примеров комеморации. Один из них — это библиотека Рэйчл Уайтред ( Памятник Холокосту), посвященная евреям, погибшим в WW2 в Вене. На создание проекта ушла целая декада, а замысел вообще возник только в девяностых. То есть осмысление и исследование темы будет с нами долго. Всегда. И время точно нужно для проекта, который должен напоминать о зверствах войны вечно. Но что мы можем предложить людям прямо сейчас?

Возможно, это должно быть публичное обсуждение, к которому присоединятся художники и город. И в котором смогут принять участие инициативы и люди, желающие что-то создавать прямо сейчас. Возможно, результатом этого обсуждения может стать совместный временный проект, который будет построен экологически, по правилам работы в публичном пространстве. Как пример того, как это должно быть.

Текст публикуется с разрешения автора

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