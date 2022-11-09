Как послевоенный демократический прогресс поможет миру в Украине 9 ноября, 16:53

После войны Украину ждет целая волна выборов

Колонка написана в соавторстве с Гио Кобахидзе, заместителем директора IFES в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину, в последние недели характеризующееся контрнаступлением Украины и атаками беспилотников на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры далеко за линией фронта, является не только преступным нападением на суверенную страну, но и нападением на демократию во всем мире. Хотя российская агрессия и временная оккупация отдельных регионов Украины длится более 8 лет, это не помешало ей приблизиться к европейской семье демократических государств.

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Украина уже давно является примером демократического прогресса в восточноевропейском регионе. Пожалуй, наибольшим страхом Владимира Путина является лишь бы плохо управляемый автократическим лидером народ не заметил консолидации украинской демократии и не стремился к подобным изменениям в самой России. Поскольку Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать украинские территории, очень важно, чтобы военный успех Украины подкреплялся также и непрерывным демократическим прогрессом.

Наследие нынешней войны будет определяться способностью Украины и международного сообщества отдать дань уважения жертве, которую принесли украинцы, погибшие в войне, путем ускорения демократического развития страны. Послевоенный демократический прогресс должен быть многогранным и предусматривать дальнейшие успехи в области децентрализации, политического плюрализма, свободы печати, соблюдения верховенства права, борьбы с коррупцией, защиты прав человека и демократических выборов. Эти усилия будут определяющими для реализации евроатлантических амбиций Украины и стабильности международной поддержки предоставления критической экономической и военной помощи.

В последние годы Украина редко оставалась вне новостей, но заголовки в прессе не всегда указывают, что Украина сделала значительный скачок в демократизации после Революции Достоинства 2014 года. Это был переломный момент — отстранение президента Украины Виктора Януковича от власти за его отказ от европейского, демократического пути Украины.

Украина должна выиграть не только войну, но и мир

Украинская демократия развивалась и в условиях оккупации и агрессии со стороны авторитарного соседа, всегда боявшегося того, что прогресс Украины послужит катализатором для подобных общественных требований внутри России. Владимир Путин видит демократию, права человека, верховенство права и легитимные выборы в пределах своих границ как экзистенциальную угрозу его собственному выживанию. Украина же — олицетворение всех его страхов.

Хотя послевоенное демократическое восстановление и прогресс Украины действительно должны быть многогранны, один аспект потребует особого внимания: послевоенные выборы. Конкурентные и честные выборы являются важнейшим элементом демократии. Для некоторых стран они являются средством перемен, перехода к демократическому строю. Для других они являются сигналом о прочности давних демократических традиций, систем и институтов.

Последние смены власти в Украине, а именно парламентские и президентские выборы в 2019 году и местные выборы в 2020 году, международные наблюдательные миссии отметили как показатель значительного прогресса. Эти выборы, а также предшествовавшие им реформы в сфере избирательного законодательства были положительно оценены как основной показатель прогресса в стране Европейским парламентом, Freedom House и ежегодным Индексом демократии от The Economist. Достижения в сфере политического плюрализма показали: Украина является примером того, что возможно в регионе и за его пределами.

Хотя Украину следует похвалить, важно сохранять постоянную бдительность, чтобы страна смогла сохранить и даже расширить свои успехи в демократическом развитии и после войны. Защита, институционализация и расширение прогресса избирательной реформы в Украине имеют ключевое значение для реализации евроатлантических амбиций Украины и являются ключевым условием всех других демократических реформ. Прогресс в этой сфере сможет укрепить доверие к Украине со стороны международного сообщества и доказать, что ее демократия устойчива даже в военное время и в период послевоенного восстановления.

Украина должна выиграть не только войну, но мир. Мир будет внимательно следить за честным течением послевоенных выборов, обращая внимание на такие показатели эффективности, как своевременное и комплексное продвижение законодателями ранее не запланированных реформ избирательного законодательства. Эти реформы должны предусматривать усовершенствование Избирательного кодекса, принятие нового Закона о политических партиях, а также возобновление финансовой отчетности политических партий — соблюдение этого ключевого условия ранее уже привело к либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Также особое внимание будет уделяться вопросам прозрачности и своевременности перехода власти от военных к гражданским администрациям по всей Украине, а также наработка механизма и четких, объективных критериев, оснований для отмены тех или иных выборов, учитывая риски безопасности. Также крайне важно убедиться, что любые ограничения в отношении отдельных лиц и групп, участвующих в выборах или входящих в состав избирательных комиссий, являются разумными, объективными и своевременными.

После войны Украина должна сохранить прогресс, который был достигнут после Революции Достоинства 2014 года. В частности, необходимо гарантировать стабильность независимых избирательных институтов страны и обеспечить невозможность досрочного прекращения полномочий органа администрирования выборов. Приоритетом в развитии новых избирательных технологий должна быть честность и безопасность, в то же время важно обеспечить избирательные права внутренне и внешне перемещенных граждан Украины.

После войны Украину ждет целая волна выборов. Путь вперед будет трудным, но Украина не должна идти по нему одна. Украина и ее люди напомнили свободному миру, кто мы и во что мы верим. Они также напомнили нам, за что и против чего мы должны бороться. Чтобы укрепить Европу, основанную на верховенстве права, уважении прав человека и демократических ценностях, партнеры Украины должны удвоить поддержку, направленную не только на военные цели Украины, но и на ее демократические амбиции. Эта усиленная поддержка должна осуществляться сейчас, чтобы заложить прочные основы дальнейшего развития демократии в Украине после победы.

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