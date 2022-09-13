«Недопустимо делить украинцев на «мы» и «они»: почему следует воздержаться от распространения информации об определенных признаках 13 сентября, 14:03

Во время действия военного положения в Украине, так же как и в мирное время, журналистам важно соблюдать этику

Недавно многие украинские медиа распространили новость с заголовком «Харьковчанин во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему светит пожизненное». Такие формулировки — общая проблема украинских медиа.

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Вытекает она из переписывания журналистами сообщений правоохранителей о совершении всевозможных преступлений. Часто полиция распространяет данные так называемого «профайлинга» подозреваемых в преступлении. Это может быть информация о поле, возрасте, этнической принадлежности, языке, происхождении, месте проживания, семейном или имущественном положении, религиозной принадлежности.

Что делают медиа? Акцентируют внимание на определенных признаках, вынося их в заголовки. В конкретном примере это может привести к конфликтам в принимающей общине, а затем — к дискриминации внутренне перемещенных лиц.

В истории о нападении на полицейских важно ли нам, что мужчина, бросивший гранату, является харьковчанином? Нет. Это мог быть житель любого города или региона. Это уточнение не дает читателям ничего, кроме формирования ложного представления, что харьковчане, как определенная группа людей, вроде бы могут представлять опасность.

В статье 15 Кодекса этики украинского журналиста отмечено, что «Указывать на соответствующие признаки лица (группы людей) следует лишь в тех случаях, когда эта информация является непременной составляющей материала».

Проверяем, является ли непременной составляющей материала указание места обитания человека. Убираем упоминание о Харькове, формируем название иначе: «Мужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему светит пожизненное». Суть новости не изменилась.

«Жители южных и восточных областей, которые пытались избежать мобилизации»

В марте этого года Комиссия по журналистской этике также рассматривала жалобу на материал онлайн-издания Zaxid.net. Статья была построена на сообщении Государственной пограничной службы Украины о результатах проверки гостиниц Закарпатской области.

В частности, во время проверки в гостиницах было обнаружено 15 мужчин призывного возраста, которым вручили повестки в военкомат. Онлайн-издание сообщило, что «Все — мужчины призывного возраста, жители южных и восточных областей Украины, которые пытались избежать мобилизации и прятались в гостиницах в Ужгородском и Великоберезнянском районах».

В краткой новости дважды отмечалось, что обнаруженные в ходе проверки вероятные нарушители являются выходцами из южных и восточных областей.

Особенно во время войны недопустимо делить украинцев на «мы» и «они»

Тогда Комиссия по журналистской этике в своем решении отмечала, что упоминание о месте жительства мужчин, не вставших на военный учет, неуместно, поскольку нарушение закона о мобилизации не связано с конкретным местом или регионом.

Указание на происхождение лиц, которым вручили повестки в военкомат, является ретрансляцией негативных общественных стереотипов. Такое упоминание формирует у читателя ошибочное впечатление, будто нарушителями закона являются исключительно или преимущественно жители определенных регионов, и способствует предубежденному отношению к этой группе людей.

И тот факт, что в пресс-релизе Госпогранслужбы также упомянуто о происхождении вероятных правонарушителей, не освобождает журналистов от обязанности избегать дискриминации и языка вражды.

В первую очередь — украинцы

Во время действия военного положения в Украине, так же как и в мирное время, журналистам важно соблюдать этику, которая является непременным условием профессионализма. Помните, что преступность не имеет национальности или привязки к определенному региону. Поэтому в публикациях о правонарушениях не следует упоминать признаки, которые это определяют.

Особенно во время войны недопустимо делить украинцев на «мы» и «они». Журналисты и медиа должны формировать в своих материалах беспристрастное и нестереотипное отношение к группам людей.

Разжигание межэтнической, межрегиональной или любой другой розни недопустимо. Это ослабляет нас как народ, ведущий свою борьбу с внешним агрессором Россией.

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