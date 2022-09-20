Так и не ушли из России. Как международные компании поддерживают войну в Украине 20 сентября, 14:03 Эксклюзив НВ

Большинство транснациональных корпораций остаются в России и финансируют вторжение Путина в Украину

В январе 1990 года McDonald’s открыл свой первый ресторан на Пушкинской площади в Москве, потратив годы на преодоление советской бюрократии и недостатков в бизнесе, сельском хозяйстве и маркетинге страны. Присутствие McDonald’s в России в конечном итоге выросло до сети из 847 торговых точек и 62 000 сотрудников, прежде чем брутальное вторжение в Украину в этом году изменило все.

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После вторжения McDonald’s объявил, что закроет все свои офисы в России и выставит бизнес на продажу. В громком заявлении компании поясняется, что «гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и усугубляющаяся непредсказуемая операционная среда привели McDonald’s к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald’s».

Решение, принятое McDonald’s, было редким примером принципиальной и дорогостоящей владельцам позиции высокодоходного мирового бренда. Еще 1000 многонациональных корпораций вскоре добровольно объявили, что последуют их примеру и покинут Россию. Многие получили немалые похвалы за свою позицию. Но печальная реальность такова, что, не считая McDonald’s, три четверти самых прибыльных иностранных транснациональных корпораций остаются в России, согласно исследованию, проведенному группой активистов B4Ukraine, коалицией украинских и международных организаций гражданского общества.

«На сегодняшний день с российского рынка полностью ушли только 106 компаний, а международных осталось более 1149, — заявила основатель WeAreUkraine.info Наталья Попович. — У общественности сложилось впечатление, что большинство крупных международных брендов уже покинули Россию. На самом деле, большинство компаний, которые сокращают масштабы и приостанавливают деятельность, делают это громко, а восемь из десяти компаний, ведущих бизнес в той или иной степени в России, молчат об этом».

8 из 10 компаний, ведущих бизнес в России, молчат об этом

Андрей Оноприенко, заместитель директора по развитию отдела политических исследований Киевской школы экономики, утверждает, что продолжающееся присутствие транснациональных компаний в России позволяет Москве продолжать войну в Украине. «России требуется примерно 1 миллиард долларов в день, чтобы пополнять свои силы вторжения солдатами, техникой и оружием. Продолжая свою деятельность в России, международный бизнес способствует военным усилиям России, — сказал он. — Оставшиеся компании платят российскому правительству корпоративные налоги и налоги с заработной платы, а также заработную плату примерно 690 000 своих сотрудников в России. Они не являются нейтральными участниками агрессивной войны России против Украины».

Украинские организации не только призывают транснациональные корпорации покинуть Россию, но и просят компании, ведущие бизнес в России, проводить собственную проверку соблюдения прав человека. «Анализ цепочки создания стоимости показывает, что значительные инвестиции, совместные предприятия и услуги поддержки транснациональных компаний продолжаются быстрыми темпами, особенно в таких подверженных риску отраслях, как нефть и газ, потребительские товары и банковское дело. Большинство из них — это те же самые компании, которые утверждают, что соблюдают Руководящие принципы ведения бизнеса в аспекте прав человека (UNGP) ООН и ее призыв к должной заботе о правах человека. К сожалению, как раз этой заботы и не хватает», — пояснил Ричард Стазински, исполнительный директор Heartland Initiative.

Процесс ухода из России непрост и может обернуться для некоторых большими затратами, вплоть до возможности превентивной национализации активов российским государством. Одним из примеров этого является многомиллиардный газовый проект на острове Сахалин в Тихом океане. «Россия взяла под свой контроль международный консорциум, стоящий за гигантским нефтегазовым проектом „Сахалин-2“, передав его новому российскому юридическому лицу, которое фактически даст Кремлю право голоса в отношении того, каким иностранным инвесторам будет разрешено сохранить свои доли, — сообщает The Wall Street Journal. — Два крупных японских энергетических инвестора заявили, что стоимость их долей в российском газовом проекте упала более чем вдвое [примерно на $1 млрд] после того, как указ Путина пригрозил лишить их прав».

Такие действия российских властей представляют собой форму «экспроприационного шантажа», написал в июльском отчете основатель Moral Rating Agency Марк Диксон. «Мы ожидаем цунами экспроприаций или шантажируемых концессий в ближайшие пару месяцев».

В глобализированном мире российское вторжение в Украину поставило международные компании в крайне скомпрометированное положение. Их по понятным причинам критикуют за то, что они не уходят с российского рынка, и им грозит наказание со стороны России, если они попытаются уйти. Это может объяснить, почему так много компаний объявили о своём уходе, но затем задержали или отложили его.

Несмотря на эти проблемы, те, кто остается в России, не могут рассчитывать на сочувствие и будут по-прежнему сталкиваться с давлением, чтобы заставить их уйти. Уходя с российского рынка, транснациональные корпорации могут внести важный вклад в сокращение финансирования путинской военной машины. Это рассматривается как жизненно важный элемент в борьбе за прекращение неспровоцированного вторжения Москвы в Украину. Компании, решившие остаться в России, должны взвесить, не превышают ли издержки ухода репутационный ущерб от помощи в финансировании геноцидной войны.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на ж и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

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