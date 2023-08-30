Общественные нормы и изменения. Что происходит сейчас в украинском обществе 30 августа, 16:51

Получила много отзывов на свой текст Как менталитет «ест policy на завтрак». Читатель Николай Типусяк задал ряд интересных вопросов по теме, ответы на которые выношу в отдельную колонку

Наскільки вагомим є вплив медіа на зміну суспільних норм і хто формує напрямок цих змін в тих самих розвинутих країнах? Суспільні норми — це писані й неписані правила поведінки, вкорінені у суспільстві чи його частині, що скеровують та обмежують поведінку без застосування сили чи вимог законодавства. Ми дотримуємося суспільних норм, щоб мати схвалення важливої для нас групи (розмовно — «бульбашки»). Суспільні норми визначаються, «тестуються» та вкорінюються під впливом географічного розташування (ландшафт, сусіди), клімату, доступу до ресурсів, формування території та встановлення кордонів, щільності населення, доступу до ресурсів та наявності загроз (війн, катаклізмів, пандемій). Тому суспільства, системно загроженіші через колонізацію чи часті війни, суворий клімат, перенаселення та брак ресурсів матимуть «щільніші» норми, ніж суспільства менш загрожені та більш стабільні. Має значення не лишень присутність загроз в історії розвитку країни, а сила, регулярність та тяглість їхніх проявів і руйнівний характер наслідків. Простими словами — суспільні норми це стійкі «рефлекси» які напрацьовуються у відповідь на масово притаманні суспільству життєві дилеми і потім «вкорінюються» через стимули та негативні наслідки.

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Наприклад, поскаржитися на сусіда, який некоректно розсортував сміття (після чого його оштрафують) у низці країн Західної Європи — норма і громадянський обов’язок, а в Україні викликало б у того «сортувальника» обурення і стійке вороже ставлення до «стукачів». Або — показовий недавній кейс з поліцейськими та чоловіком і жінкою, що на них напали. 30 років масової недовіри, зокрема, до інституції поліція призвели до часткового виправдання агресивних дій цих громадян, бо «А ми знаємо як та поліція працює», «У всіх людей є емоції». Все це безвідносно того, що говорить закон у таких випадках про права правоохоронців.

Частина колишніх еліт стрімко втрачає релевантність для суспільства

У розвинених країн є певна «фора» у роботі формальних інституцій — вони пройшли розвитковий етап їхнього становлення раніше, ніж ми, та країни, до нас подібні. Наприклад, закон про обов’язковий генплан для будь-якого населеного пункту з 1000+ жителів з’явився у Данії у XIII-XIV сторіччі… А у Києва досі притомного генплану нема.

Тож висновок такий: Медіа не можуть формувати суспільні норми, бо сталі поведінкові патерни неможливо змінити говорінням чи писанням про них — для цього потрібні ґрунтовні інституційні зміни. Бо суспільні норми — це масове явище, відтак, для його зміни потрібні чинники, впливу яких на населення країни практично неможливо уникнути.

Наприклад, щоб українці довіряли судам, правосуддя має стати невибірковим — незалежно від статку і статусу обвинувачуваного. Щоб українці почали довіряти владі, вони мають побачити і відчути користь її діяльності для себе — що сталося в ефективних громадах через децентралізацію. В таких громадах довіра мешканців до місцевої влади виросла, а до центральної — так і залишилася низькою.

Однак медіа можуть роз’яснювати актуальні для зміни суспільних норм дії та рішення, сприяючи цьому процесу, а не блокуючи його. Наприклад, остання соціологія КМІС-2023 показала, що українці не лишень не довіряють людям за межами довіреного кола, а й мають доволі низьку думку про їхню чесність та здатність на ганебні вчинки заради особистої вигоди. Тобто, недовіра до чужих це стала суспільна норма в Україні. Щоб її змінити, мають запрацювати ефективно (без «лубрикації» через знайомства, зв’язки та «подяки») базові формальні інституції. А доки здатність досягати життєвих результатів у нас залежить від «зірковості», «публічності», знайомств та здатності «порішати», що б не писали ЗМІ, не матиме ефекту.

Щоб формальні інституції запрацювали у нас, нам потрібна не лишень політична воля на ці (болючі) зміни. А й ресурс, навички та система організації діалогу, роз’яснення та залучення людей у них. В культурі з таким рівнем суспільної недовіри як у нас щось «спущене зверху», розроблене «вузькою групою невідомо кого» не буде масово сприйнято.

Яку роль відіграє національна еліта у проваджені змін? Адже, якщо еліта не виконує правила, то навряд чи вони будуть впроваджені. «Національна еліта» це (як кажуть у психології) перцептивний конструкт, визначення якого залежить від того, кого певна спільнота вважає елітою. Складність України в тому, що у нас всередині країни співіснує низка «бульбашок» з різним, часто протилежним, уявленням хто такою елітою є або має бути. Варто пам’ятати і нашу гірку історію прицільного і масового знищення інтелектуалів і за радянських часів, і до того — а це носії не лишень знань, а й цінностей, тих самих суспільних норм, які вони мали б передавати з покоління в покоління.

Зараз через війну формується нова національна еліта — з військових та активних людей, дотичних до захисту країни та допомоги війську. Частина колишніх еліт стрімко втрачає релевантність для суспільства. Питання з зірочкою на після перемоги — чи змінимо ми наявні, часто неефективні та застарілі, формальні інституції, щоб впустити цю еліту у політичні та суспільні процеси. Чи сприйме їх масово масове населення, чи буде відторгати. Чи подолаємо ми внутрішні чвари і розколи через упередження «хто правильніше живе».

Ще одне питання з зірочкою — це зміна ставлення до людей, які дурять формальні інституції й отримують з цього вигоду, як до «молодців». Доки той, хто видає себе за іншого для продажу книжок чи бреше про кваліфікацію та освіту для набуття авдиторії, для нас «красава» і «привернув до себе увагу» дивно очікувати що в країні масово запрацюють право і правила, бо суспільного запиту на це не буде. Так само про доброчесність: доки видати чужу роботу за свою (списати, присвоїти презентацію чи цитати, ін.) в нас буде прийнятно і схвально, відмінник це «зубрила», а двієчник це «ловкач» — запиту на «однакові правила гри» в суспільстві не буде.

Отже, висновок: щоб національна еліта була носіями цінностей і прикладом суспільних норм, в країні має відбутися діалог і консенсус — хто це (еліта).

Під впливом яких чинників впливова група ухвалює рішення формувати ті чи інші суспільні норми? Суспільні норми формуються масово і під істотним впливом зовнішніх чинників, а не «окремою впливовою групою». Це хибний висновок, що окремі впливові люди можуть змінити суспільні норми — не можуть. Суспільні норми формуються і змінюються тільки через формальні інституції і — у «коридорі», прокладеному розвитковим шляхом, який країна до того пройшла (це в науці називають path dependencey — стежкозалежність). Але … для ефективності цих змін треба усвідомлювати, які виклики і переконання панують у суспільстві зараз. Бо «натягти» просунуті зміни на суспільство, яке до них не готове, не вдасться — їх просто відторгнуть. Як-от наша недовіра до «чужих» — вона істотно обмежує застосування західних практик без адаптації, бо англо-саксонські культури та «стара Європа» — це країни з середньо-високим рівнем суспільної довіри, а Україна — з низьким.

Наприклад, якщо ми хочемо докорінно реформувати систему освіти, замало скопіпастити кейси з країн, де вона ефективна. Треба розібратися які суспільні норми сприяють цій ефективності. У Великій Британії плагіат — це злочин, за який не лишень виганяють з ВИШу чи школи, а здійснення якого істотно підважує життєві шанси, а в нас плагіат — суспільно унормоване явище. Тож, мало у нас впровадити покарання (що б це не означало) за плагіат, потрібна низка заходів, яка зробить його невигідним, постидним і загрозливим для життєвих перспектив. А це перекваліфікація педагогів, зміна нормативки, модифікація програм у ВИШах, щоб вони були релевантними ринку праці (інакше купівля дипломів, на які роботодавець мало зважає нікуди не зникне) і найскладніше — зміна ставлення в родинах. Мають бути яскраві приклади людей, які добилися успіху своєю роботою, а не мухлюванням, «зрізанням кутів» та «обдурюванням» системи. І тут роль медіа у висвітлюванні цього всього важлива.

Ілюстративним є свіже дослідження про порівняння маркерних цінностей ЄС з цінностями України). А це ставлення до розлучень, LGBTQ, евтаназії, особистої автономії та індивідуальної свободи. По всім цим показникам у нас доволі низькі бали. Але це не означає, що ми «непридатні» увійти у Євросоюз — це підказка нам, де пролягають ціннісні розбіжності, з якими варто працювати, якщо ми хочемо в ЄС, але перш за все — якщо ми хочемо розвиватися, а не стагнувати.

Висновок: Нетолерантність до будь-якої інакшості, яку в нас показують всі дослідження — від соціології української до World Values Survey та European Social Survey — слабосумісна з формуванням мультикультурних команд та партнерств та інтеграцією у глобальну спільноту. Ставлення «Ми найкращі, а вони ____ (підставити країну) повільні, несервісні, тупі» — шлях в нікуди. Так само як blaming & shaming своїх же за інакшість досвідів чи рішень, які стосуються лишень самої людини (і це не про державну зраду чи колаборантство). Зокрема для країни, яка потребує підтримки у реформуванні та розвитку — потребуємо усіх можливих внутрішніх ресурсів та єдності, бо в атомізованому суспільстві формування суспільних норм неможливе — можливі норми бульбашкові, а це шлях до ще більшої поляризації.

Усвідомлюю, що тема суспільних загалом об'ємніша, багато у чому філософська, і в ній немає простих рішень та магічних рецептів. Тут я відповіла на три запитання читачів, і не шукаю згоди чи незгоди — це експлейнер.

Текст опубліковано з дозволу автора

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