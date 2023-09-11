Новый этап борьбы для Украины. В чем опасность совместного заявления G20 11 сентября, 18:06 Заявления стали существенным шагом назад в позиции Двадцатки относительно продолжающейся войны по сравнению с прошлым Саммитом Группы на Бали (Фото:REUTERS)

Последние дни перед саммитом G20 в Нью-Дели 9−10 сентября мир внимательно и с беспокойством наблюдал за дипломатической борьбой вокруг формулировок «украинской части» заключительного совместного заявления

Несколько раз переговорщики приближались к «тупику» и перспективе отказа от одобрения итогового документа в целом, что стало бы признаком провала Саммита и внешнеполитического фиаско председательствующего в Двадцатке Премьер-министра Индии Нарендры Моди. Консультации проходили на всех уровнях, включая собственно и лидеров Группы.

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Достигнутый компромисс удовлетворил всех участников Саммита, но разочаровал украинскую дипломатию, которая небезосновательно увидела появление существенных внешнеполитических рисков и угроз.

Во-первых, компромиссные формулировки по «украинской части» заявления стали существенным шагом назад в позиции Двадцатки по продолжающейся войне по сравнению с прошлым Саммитом Группы на Бали, где осуждалась российская агрессия против нашего государства и содержался призыв к немедленному выводу российских войск с временно оккупированных территорий Украины. Этот текст также подрывает общий консенсус относительно резолюций Генеральной ассамблеи ООН, в которых содержится осуждение российской агрессии и призывы к ее немедленному прекращению. Есть угроза, что «индийский общий знаменатель» Двадцатки станет новым ориентиром для многих членов ООН, прежде всего стран Глобального Юга, и будет активно и эффективно использоваться, в первую очередь российской дипломатией, в работе над выхолащиванием следующих инициатив украинской стороны.

Во-вторых, вызывает значительную обеспокоенность уменьшение потенциала западной дипломатии влиять на позиции стран Глобального Юга по такой острой международной проблеме, как грубое нарушение Россией Устава ООН, в частности принципа территориальной целостности, и совершение многочисленных военных преступлений на территории Украины. Независимо от того, был ли это «жест доброй воли» Запада в пользу Моди, особенно в контексте выборов в Индии в 2024 году, или реальная неспособность западных лидеров убедить своих «южных» визави, «индийский общий знаменатель» маргинализирует вопрос российской агрессии против Украины в повестке дня мировых лидеров.

«Индийский общий знаменатель» маргинализирует вопрос российской агрессии против Украины

В-третьих, очевидно, результаты Саммита G20 не только значительно усложняют задачу украинской дипломатии и президента Украины во время следующей сессии ГА ООН, но и подрывают незыблемость принципа «ничего об Украине без Украины» и дальнейшие усилия по успешному проведению Глобального саммита мира, ставят под сомнение эффективность громко распиаренного формата дипломатических советников. Ведь понятно, что отныне поле для дипломатических маневров значительно сузилось, а советники от стран Глобального Юга неохотно будут выходить за пределы новой консенсусной позиции Двадцатки.

В-четвертых, угрозе «индийскому общему знаменателю» добавляет такое символическое обстоятельство, как незаконные выборы агрессора на временно оккупированных территориях Украины. То, что они происходили именно в дни Саммита Двадцатки в Нью-Дели, бросает дополнительную тень на результаты мероприятия по Украине. И тень эта не только угрожающая, но и опасная. Обстоятельство, которое, казалось бы, должно было объединить мир на еще большее давление против агрессора, таковым не стало и было упущено. Как и потерянными оказались наработки встречи министров иностранных дел Двадцатки в марте этого года, также при индийском председательстве, когда общая речь указывала на тенденцию к постепенному усилению давления на Москву, а не наоборот.

В-пятых, противоречивые итоги Саммита являются определенным сигналом того, что сужается пространство и для внутриполитических ошибок для нашего государства. Любой внутренний, даже малейший просчет будет раздуваться российской пропагандой для подрыва международных позиций Украины.

Надеемся, украинская дипломатия внимательно проанализирует причины и последствия такого неоднозначного решения и откорректирует собственные стратегические и коммуникационные подходы.

Очевидно, мы входим в новый этап борьбы с российским агрессором, когда эмоции уже не возымеют такого мощного эффекта, как в первые дни полномасштабного вторжения. Соответственно, присутствие Лаврова или любого другого эмиссара Кремля не будет вызывать уже такого отвращения, как раньше. Поэтому следует предпринимать усилия для противодействия попыткам российской дипломатии использовать «прецедент Нью-Дели» для дальнейшего разрушения нынешнего уровня изоляции России. Классика международных отношений подсказывает, что с каждым новым днем войны будут звучать все больше «аргументов» о необходимости возвращения России за дипломатический стол. Для этого, например, достаточно посмотреть на пример с сирийским Башаром Асадом и нормализацию отношений с ним, несмотря на позицию США.

Мир меняется, и это надо учитывать, если стремимся достичь такой долгожданной и необходимой для Украины победы.

Текст опубликован с разрешения автора

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