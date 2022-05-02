Харьков — город героев 2 мая, 16:32 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Ночной скоростной поезд Киев — Харьков прибывает по расписанию, в половине седьмого утра

Провідниця каже, що тепер вчасний приїзд — рідкість, доводиться зупинятися через обстріли. Крім мене, у вагоні п’ятеро людей. На вокзалі малолюдно, всі тихі та зосереджені. Перед будівлею вокзалу клумба із тюльпанами, комунальники підмітають вулиці і підстригають траву газонокосаркою.

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Вирішую пройтися, щоб трохи відчути, як живе місто. Гупає і бахкає тут регулярно, але поки немає повітряної тривоги, поодинокі перехожі зовсім не реагують. Хтось поспішає на роботу, хтось навіть на ранковій пробіжці у парку. Доходжу до майдану Свободи — тієї самої найбільшої харківської площі. Здалеку може здатися, що все в порядку, але придивившись бачиш розбите скло і сліди обстрілів, а будівля обладміністрації дуже понівечена після ракетного удару 1 березня. Через розтрощені вікна видно, що в гардеробі на першому поверсі досі висить чийсь верхній одяг. Із бруківки стирчить хвіст ракети.

Щоб зорієнтуватися у місті, дзвоню Ігорю Діденку, він відомий шоумен, а нині ведучий проєкту Харків NOW та волонтер. Здається, що знає у місті всіх і про все. Порожніми вулицями мчимо до одного з волонтерських штабів. Нас зустрічає Дмитро Пріліпко, до війни він був затребуваним адвокатом, а зараз всі свої організаторські навички застосовує, щоб допомагати цивільним і військовим. Каже, спочатку скуповував в аптеках ліки і возив на блокпости, потім воду, їжу по районам Харкова та навколишнім селам, холодильники в лікарню, іграшки дітям у сховища — словом, де що було потрібно. Щодня прокидається о 4−50, щоб вже о шостій їхати кудись у справах. Часто ночує просто в штабі — насправді, в офісі компанії, яка до війни була його клієнтом. Дмитро багато і дуже тепло говорить про клієнтів і колег. Постійно наголошує, вони віддають усе, що потрібно.

Гупає і бахкає тут регулярно

— Відгукнулися багато моїх клієнтів, переводили кошти, на які я закуповував ліки в Дніпрі, у Полтаві. На своїх машинах вивозили людей. Але я не хочу, щоб це називали волонтерством. Я не волонтер, це мій громадянський обов’язок, моя частина нашого спільного фронту. Тільки ж обов’язково перерахуєте усіх, хто мені допомагає?

Обіцянку виконую: команда TechStack, Макс Іщенко і команда dou.ua, команда Plarium, Маріанна, Оля, Олександра, Оля та Наталія Анатоліївна — величезна вам подяка!

Нині Дмитро переключився на запити від військових тут і зараз. Каже, що держава забезпечує потрібним, але не так швидко, як можуть волонтери. Тож на складі у Дмитра — від аспірину до кровоспинних і протигазів. від шкарпеток до бронежилетів і касок. Як новорічним подарункам радіє кожним новим посилкам — ось приміром фільтри для води, щоб можна було її очистити будь-де. Каже, передам тепер нашим розвідникам. Мене після розмови не відпускає, поки хоч печива не з'їм. Нагодувати, напоїти гарячою кавою… Харків — це про турботу.

Я поспішаю до станції метро «Історичний музей». Вже два місяці в харківському метрополітені люди ховаються від обстрілів. Живуть цілими родинами. Хтось приходить тільки на ніч. Багато дітей. Саме для них Микола Коломієць — засновник студії Aza Nizi Maza — разом із колегами влаштували мистецький гурток. Тепер колони на станції прикрашають малюнки. Діти зобразили сучасних супергероїв — медиків, військових, волонтерів. Сама креативна студія цьогоріч мала святкувати 10-ліття, але тепер проєкти продовжили у бомбосховищі.

— Біля нашої студії дві міни прилетіло ще в перші дні, тож ми сховалися у бомбосховище. Коли побачили, що в метро багато дітлахів, то вирішили, що класно було б з ними щось малювати. Обрали те, що робити простіше — зобразити постаті людей. Діти дуже класно включились, невтомно працюють вже кілька тижнів. Зараз от маємо завершити прикрашати станцію до концерту. Ми потоваришували з адміністрацією метрополітену, тож з радістю взялися додати станції краси.

Далі прямую на студію, де знімають Харків NOW. Сьогодні у них в гостях представник місцевої тероборони. Максим у мирному житті бізнесмен і джазовий музикант. Каже, зброю до рук вирішив взяти не одразу, спочатку просто допомагав хлопцям із тероборони. Максим багато розмірковує про майбутнє міста і країни та мріє, коли зможе повернутися до музики. Каже, нині всі з його гурту лишились у Харкові й обороняють місто.

— Спочатку був страх, потім ненависть, а нині прийшло усвідомлення — ми просто маємо зробити свою роботу. Очистити нашу землю від хвороби. А потім повернемося до мирного життя, де буде і новий альбом, і джеми з колегами-музикантами.

У перервах між записами відео для Харків NOW Ігор Діденко не випускає з рук телефон. Вже за мить знайомить мене із ще одним волонтерським центром. Прямую до них. Дмитро Кутовий із сином Михайлом, розповідають про те, як жили в бомбосховищі у їхньому кафе, пекли хліб і розвозили харків'янам в ті райони, що потрапили під обстріли. 19-річний Михайло почав вести «Блог звичайного хлопця» де розповідав про те, чим живе місто.

Що характерно — у кожній розмові з місцевими дуже багато про майбутнє. У Харкові вечоріє, мені вже час поспішати на поїзд, на прощання говоримо з Ігорем про те, за що власне воюємо. Погоджуємось на тому, що за свій спосіб життя, за ось ці клумби з квітами, джазові концерти, охайні будиночки і розмови про культуру. За можливість висловлювати власну думку, за свободу.

— Ми захищаємо свою любов до близьких, а росіяни хочуть нас знищити. Тож у нас немає іншої опції, ніж перемогти.

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