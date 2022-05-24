Как Украина может защититься от «высокоточных» ракет России? 24 мая, 14:17 Цей матеріал також доступний українською

Каков потенциал у РФ обстреливать разные регионы Украины?

Сейчас достаточно много информации для того, чтобы делать оценки если не количественные — сколько в России осталось так называемого высокоточного оружия — то эффективности его применения. Есть достаточно хороший экспертный анализ. Например, могу сказать об этих ракетах, запускаемых с самолетов. Там проблема в том, что сама ракета сконструирована как высокоточная, но проектирование и производство чуть ли не с середины прошлого столетия. Система наведения — но это был хай-тек — но этот кнюппель, которым пилот должен вести ракету по следу с большого расстояния в самолете и одновременно заниматься пилотированием, показывает, что отклонения бывают. Пример — это трагический случай, когда погибла журналистка Радио Свобода в Киеве. Там был промах около 500 метров от цели, куда теоретически эта ракета должна была попасть. Вот такая «точность» ракет. Добавьте сюда то, что около половины этих ракет либо не срабатывают, либо летят не в заданную цель. Но, в любом случае, если ракета не поражает конкретную цель военного или инфраструктурного объекта, для которой она предназначена, то почти всегда совершает разрушения и жертвы.

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Как мы сейчас технически можем противодействовать таким обстрелам?

Как мы сейчас технически можем противодействовать таким обстрелам? Вероятность сбития воздушной цели — будь то бомбардировщик, вертолет, истребитель, не сильно зависит от технического состояния ПВО. Конечно, если это не технология Стелс (комплекс методов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра наблюдения) или самолет оборудован серьезной системой противодействия ПВО. Но также, когда мы говорим о возможностях той или иной противовоздушной системы, есть максимальная дальность. Но эта максимальная дальность — при определенных условиях. То есть, если этот самолет идет на средней высоте (3−5 км) и своевременно его обнаружили, тогда это будет легче. Если же он, например, Су-24 или Су-25, что может идти очень низко, то дальность, на которой его выявят, критически мала для того, чтобы расчет комплекса ПВО мог на это среагировать.

То есть достаточно много факторов. Но ключевое это то, что вот эти дальние бомбардировщики российские — применяемые РФ Ту-22М3 имеют возможность пускать ракеты с очень большого расстояния (не заходя в зону украинской ПВО, даже современной). Как раз в этом случае зенитные ракетные комплексы Patriot это то, чего критически не хватает Украине. Также не хватает истребительной авиации. К тому же у нас нет и, очевидно, не предполагается самолетов типа AWACS. Это самолет, который может долгое время висеть в воздухе и на 600 км видеть не только воздушные, но и наземные цели.

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