Как задокументировать преступление сексуального насилия, связанного с войной? 10 августа, 15:00

Сейчас есть разные варианты бесплатной правовой поддержки для переживших насилие

На горячие линии организаций, помогающих людям, пережившим сексуальное насилие, обращаются люди за разными видами поддержки. Запросы бывают очень разными, подчас информационными, поскольку найти нужную информацию может быть непросто.

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Юридическая помощь и все процессы документирования преступления — это огромное количество информации, поэтому предлагаю разобраться сейчас, как заявить о совершенном преступлении сексуального насилия, связанного с конфликтом, что для этого нужно, как будет происходить расследование после суда и о правах человека, решившего дать показания.

Что такое сексуальное насилие, связанное с конфликтом?

Это военное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

К сексуальному насилию, связанному с конфликтом, относятся:

— изнасилование, в частности вагинальное и анальное, проникновение частью тела или объектом, или оральное проникновение половым органом как нарушителя, так и пострадавшей;

— угрозы и попытки любой формы изнасилования или угрозы и попытки других сексуальных нападений;

— увечья женских гениталий, в частности увечья влагалища, половых губ, клитора, увечья груди и сосков, увечья или отсечение мужских гениталий, или другие типы насилия против половых органов;

— сексуальное рабство, в частности брачное рабство или внебрачное сожительство;

— сексуальная пытка, в частности принуждение смотреть на сексуальное надругательство над партнером или ребенком;

— принудительная проституция;

— принудительная беременность;

— принудительное обнажение.

Сексуальное насилие во время войны — это преступление без срока давности

Человек, переживший сексуальное насилие, как правило, находится в тяжелом психологическом состоянии. Поэтому говорить, а тем более заявить в полицию о случившемся с ним может только через определенный промежуток времени. Сексуальное насилие, совершенное в условиях вооруженного конфликта, — это международное преступление, поэтому на него не распространяются сроки давности привлечения к ответственности. Независимо от того, когда человек заявит о преступлении — виновных можно привлечь к ответственности.

Но важно понимать, что чем быстрее человек заявит о совершенном преступлении, тем легче будет собрать доказательства и установить виновных в его совершении.

Что нужно для документирования преступления в полиции?

Документирование преступления может происходить только по устным свидетельствам человека, пережившего сексуальное насилие. Однако наличие улик может ускорить привлечение к ответственности насильников.

Сейчас есть разные варианты бесплатной правовой поддержки для тех, кто пережил насилие.

Медицинское заключение. Чтобы получить такой вывод, рекомендуется обратиться за помощью для проведения осмотра тела, фиксации телесных повреждений, сдачи анализов в любое медицинское учреждение. По возможности следует воздержаться от приема душа или ванны до осмотра врачами. БФ «Сильные» помогает найти врачей, которые максимально осторожно и толерантно смогут взять необходимые доказательства и зафиксировать все.

Это международное преступление, поэтому на него не распространяются сроки давности

Вещественные доказательства. Если есть возможность, то лучше не выбрасывать, не надевать и не стирать одежду, в которой человек был во время изнасилования. Одежду следует хранить в плотно закрытом пакете. Сохранять эти вещи может быть очень сложно как психологически, так и физически, но именно эти доказательства могут помочь специалистам привлечь виновных к ответственности.

Информационные подтверждения. Расследованию поможет любая информация об этом ужасном преступлении. Поэтому по возможности запишите (физически или в электронном формате), о чем насильник (-и) говорил (-и), какие имена, названия, вещи называли. Также это могут быть детали, визуально/аудиально запомнившиеся, скриншоты сообщений. Эта информация поможет следователям идентифицировать людей, совершивших преступления в отношении украинцев и украинок.

Как происходит процесс свидетельства?

Документирование преступления сексуального насилия происходит в полиции.

Каждый человек имеет право воспользоваться правовой помощью адвоката, которые могут сопровождать человека во время допроса и последующей коммуникации с правоохранительными органами. Сейчас правовую помощь можно получить бесплатно после обращения в профессиональные организации или в систему безвозмездной правовой помощи.

Человека, пережившего сексуальное насилие, до обращения в полицию опрашивает адвокат в целях составления заявления. Протокол опроса адвоката следует приобщить к заявлению о совершении преступления во избежание повторных вопросов со стороны следователей и не допустить ретравматизации человека.

Процесс дачи показаний юридически называется допросом, но фактически это разговор. Сначала человек рассказывает свою историю, затем следователь задает вопросы, чтобы уточнить детали. Если есть информация, о которой человек не хочет рассказывать по определенным причинам, он имеет право отказаться. Подавать заявление в полицию можно в любом регионе Украины, независимо от того, где было совершено преступление.

Перед началом разговора следователь должен разъяснить права человека, рассказать о том, как будет производиться опрос, как эта информация будет использоваться и кому передаваться. Следователь должен указать, какие средства фиксации разговора он будет использовать — аудио- или видеозапись. Человек, дающий показания, должен дать на это согласие или может отказаться от аудио- или видеофиксации.

Есть механизм, согласно которому человек, переживший сексуальное насилие, может давать показания только 1 раз. Для этого допрос может проводиться в судебном заседании следователем судьей под звукозапись, несмотря на то, что дело еще не находится на досудебном расследовании. При таком процессе человек, переживший сексуальное насилие, не будет повторно давать показания на этапе судебного разбирательства. Если человек на этапе досудебного расследования давал показания следователю, то человека могут повторно допрашивать еще в рамках судебного разбирательства дела.

Как будет проходить расследование доказательств?

После подачи заявления о совершенном преступлении сексуального насилия правоохранительные органы обязаны открыть уголовное производство и начать проведение следственных действий по сбору доказательств.

После получения показаний в зависимости от обстоятельств дела проводятся другие следственные действия, необходимые для сбора доказательств совершения уголовного правонарушения. Например, назначаются и проводятся экспертизы, берутся свидетельские показания (при наличии). После сбора всех доказательств совершения уголовного преступления составляется обвинительный акт, направляемый в суд.

Какие права имеет человек, готовый задокументировать преступление?

Права человека зависят от того, какой статус он имеет по этому делу.

Человек, который пережил сексуальное насилие и получил статус потерпевшего, имеет право:

— подавать доказательства;

— давать показания или отказаться их давать;

— обжаловать решения, принятые в рамках уголовного производства;

— пользоваться правовой помощью адвоката;

— знакомиться с материалами уголовного производства;

— на применение мер безопасности относительно себя и получения материального и морального возмещения, причиненного правонарушением;

— на обеспечение безопасности в случае угрозы его жизни и здоровью.

Свидетель, то есть человек, которому известны определенные обстоятельства, связанные с преступлением, имеет право:

— давать показания;

— ознакомиться с протоколом допроса;

— отказаться давать какие-либо показания, при условии, что последние касаются самого свидетеля, его членов семьи или близких родственников;

— на обеспечение безопасности в случае угрозы его жизни и здоровью.

Можно ли давать показания конфиденциально?

Заявление о совершении уголовного правонарушения, которое будет подано анонимно без указания ФИО, не будет зарегистрировано и принято. Соответственно, человек не получит статуса потерпевшего.

Однако после возбуждения уголовного производства к потерпевшему или свидетелю могут быть применены меры безопасности по защите персональных данных таких лиц. Решение о применении мер безопасности принимается следователем, дознавателем, прокурором, судом, в производстве которых находятся уголовные производства.

Если говорить о рассмотрении дела в суде, то суд может принять решение о проведении всего судебного процесса или его части на закрытом заседании. Тогда в реестрах, имеющихся в публичном доступе, не будут отображаться персональные данные лиц, участвовавших в деле. Также люди, которые не являются участниками уголовного производства, не смогут присутствовать во время судебного разбирательства дела.

Можно ли отказаться от своих показаний?

Человек, переживший сексуальное насилие, имеет право отказаться от своих показаний на любом этапе — от заявления о преступлении в правоохранительные органы до рассмотрения дела в суде. В то же время, если человек пострадал от преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, то отказ от показаний не приведет к закрытию уголовного производства. Ведь этот вид преступления относится к публичному, а не частному обвинению. В случае отказа человека от дачи показаний и последующего отказа в содействии досудебному расследованию, уголовное производство будет продолжаться.

Что будет происходить после суда?

Если суд вынес приговор, которым признал виновного, но без присутствия виновного, то в таком случае лицо находится в международном розыске. После выявления этого лица в другой стране в рамках международного сотрудничества может осуществляться его экстрадиция, то есть выдача Украине для дальнейшего отбывания наказания на территории нашего государства.

В случае, если суд вынес решение в присутствии виновного лица, происходит его дальнейшее направление в учреждение исполнения наказаний.

Между прочим, лицо, которому уголовным правонарушением причинен материальный и моральный ущерб, имеет право на его возмещение. Для этого необходимо сделать гражданский иск на этапе досудебного расследования или тогда, когда обвиняемый акт будет передан в суд.

Сколько времени может занять процесс досудебного расследования?

Продолжительность досудебного расследования, как и судебного производства, зависит от обстоятельств дела, от процедуры, по которой оно осуществляется, а также от имеющихся доказательств и совершенных следственных действий. Например, за тяжелое или особо тяжелое преступление досудебное расследование может занять не более восемнадцати месяцев.

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