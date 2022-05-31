Еда как оружие. Как в Давосе искали пути разрешения мирового продовольственного кризиса
С первых дней российского вторжения, Украина просила НАТО помочь закрыть небо. Сегодня просит участия в разблокировке портов. Результат, к сожалению, может быть идентичен
Война в Украине и глобальный продовольственный кризис, к которому она уже привела, были в центре внимания на Всемирном экономическом форуме, который в эти дни проходил в Давосе. Впервые за много лет без нашего северного соседа.
Мир наконец-то понял катастрофичность глобальных последствий российского вторжения в Украину, которые уже скоро могут ощутить на себе до 400 млн человек, зависимых от экспорта нашего продовольствия.
В ООН сообщают, что запасов зерна в мире осталось примерно на 2,5 месяца. При этом в Украине заблокированными остаются около 22 млн тонн зерна, которое невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей.
Между тем, российская сторона шантажирует мир, держа в заложниках сотни миллионов людей из бедных стран, которым грозит голод, предлагая разблокировку портов в обмен на ослабление санкций и прекращение поставок оружия в Украину.
Выход из этой ситуации искали в Давосе.
ЕС и НАТО: ожидать ли помощи?
С первых дней российского вторжения, Украина просила НАТО помочь закрыть небо. Сегодня просит участия в разблокировке портов.
Результат, к сожалению, может быть схожим. Участники форума были склонны предположить, что НАТО не решится на защиту или сопровождение украинских кораблей с зерном.
Один из аргументов, что если при транспортировке корабли будут повреждены, НАТО будет вынуждено отреагировать и, по сути, вступить в войну. Альянс сегодня не пойдет на это.
Что касается стран ЕС, то их транзитные мощности слишком малы для обеспечения полного объема украинского экспорта. Сегодня через страны ЕС вывозится около 20% общей потребности.
А что Китай?
В ходе форума также обсуждалось возможное участие в решении проблемы продовольственного кризиса еще одного весомого мирового игрока — Китая, который рассматривается как потенциальный трейдерский хаб для поставок зерна в страны Азии и Африки — Египет, Бангладеш, Малайзию, Индонезию и другие, зависимые от украинского продовольствия.
Запасов зерна в мире осталось примерно на 2,5 месяца
Однако пока поведение китайской делегации в Давосе свидетельствует о непреклонном намерении оставаться в стороне. Китайцы хорошо понимают, что в случае поражения торговых судов при транспортировке, они также могут быть втянуты в войну. А Китай этого не желает.
В Китае есть известное выражение — сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага. Возможно, именно оно отражает ту позицию, которую решила занять КНР.
Турция и Беларусь
У Турции прямая заинтересованность в контроле акватории Черного моря, однако на сегодняшний день вряд ли Россия позволит установить такой контроль. Остается организация транзита через Беларусь, имеющую железную дорогу, по которой продукция может поставляться в морские порты. Это вариант, который, с одной стороны, больше всего не воспринимается в Украине, но который имеет наибольшие шансы быть реализованным.
Все очень хорошо понимают негативную роль Беларуси в ужасающей войне, которая продолжается в Украине — именно оттуда к нам зашли российские войска, именно оттуда на нашу территорию летят вражеские ракеты. Сделать Беларусь транзитным хабом означает обеспечить ее доходами и признать свою зависимость. Это не то, чего хотят в Украине.
Для функционирования экономики нам вместе со всем миром нужно найти решение возобновления экспорта и валютных поступлений в Украину. Это наша возможность продолжать борьбу. На карту поставлено много жизней людей по всему миру.
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