Путин выпустил третьего всадника Апокалипсиса 14 июня, 14:19 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Поэтому мир должен действовать, ответственный мир должен действовать

В Одкровенні Івана Богослова апокаліпсис — світову катастрофу — уособлювали 4 вершники: війна, чума, голод і смерть. З кривавою війною і десятками тисяч смертей рашисти вже прийшли у нашу країну. Але зупинятися на війні росія не збирається. Вже зараз зі сторони російської федерації ми бачимо погрози всьому світу. Шантаж, маніпуляції. Блокади. Все це — тінь третього вершника — голоду.

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Останні тижні ми всi боремося за те, щоб домогтися від наших партнерів створення гуманітарного коридору з українських портів в порти Туреччини та інших країн, які готові прийняти кораблі з українським зерном. Бо не маємо дозволити росії перетворити продовольство у ще одну свою геополітичну зброю проти світу.

Чому це важливо? Бо саме продовольча криза може підштовхнути світ до хаосу та поглинути політичною нестабільністю цілу низку країни Африки та Азії, що призведе до руйнівних та погано прораховуваних наслідків для європейських та американських партнерів України.

В Україні на сьогодні заблоковано 25 млн тон зерна, що, в першу чергу, мали піти у країни Азії та Африки, які найбільше залежать від постачань продовольства з нашої країни. Крім того, фактично заблоковано постачання на світовий ринок соняшникової олії та насіння соняшника. Україна забезпечує до 60% постачань цього продукту. Причина — морська блокада з боку росії та неможливість вивозити українське продовольство через порти на Чорному та Азовському морях. Частина портів захоплена росією, а найбільший порт країни — Одеса — блокується російським Чорноморським флотом.

Україна робить все можливе, щоб відновити експорт своїх зернових через Румунію та Польщу, але ці країни не можуть закрити всі логістичні потреби українського аграрного сектору. Крім того, через військові дії не буде оброблено від 20 до 30% української землі, що зменшить очікуваний урожай наступного аграрного сезону. Це може посилити довгострокові негативні тенденції щодо забезпечення продовольством найбідніших країн.

Важливо усвідомлювати, що Україна, проти якої росія почала війну 2014 року і повномасштабну агресію і вторгнення 24 лютого 2022 року, є одним з 3−5 найбільших стабільних експортерів продовольства, в тому числі в такі величезні країни, як Індонезія та Єгипет, а також в найбідніші країни Африки.

Український народ готовий допомогти світу уникнути мільйонів смертей

Так, росія проводить цілеспрямовану політику, що має на меті дестабілізувати світовий продовольчий ринок. І удар по Україні, і створення ризиків штучного голоду в кількох світових регіонах доводить, що росія намагається розширити свій арсенал «геополітичної зброї». Зараз росія активно використовує воєнну силу, енергоресурси (які ще в 2000-х російські чиновники називали геополітичною зброєю), агресивну пропаганду, кібератаки та відкритий тероризм. І хоче додати до цього переліку «продовольчу зброю».

За два місяці з українських полів збиратимуть новий урожай — і це ще більше загострить кризу. Бо ще за місяць в країнах Північної Африки та Західної Азії закінчаться запаси зернових. І вони чекатимуть нових постачань, що не відбудуться або відбудуться з великим запізненням. До чого це призведе?

В-першу чергу, це вже веде до здорожчання зернових на світових ринків. З початку року ціни на зернові зросли майже на 60%. Це підвищує ціну продовольчої безпеки для найбільш вразливих економік Центральної, Східної та Західної Африки. До фактору війни в Україні (Україна та росія загалом постачають на світовий ринок 12% всього продовольства) додається ще й посуха в Індії, що заблокувала можливості для індійців експортувати свої продовольчі надлишки.

Друге — відбудеться тимчасовий перерозподіл потоків продовольства і утвориться ризик фізичного голоду. Найбідніші країни будуть вимушені або купувати необхідне зерно у більш дорогих постачальників, ніж Україна, або опиняться на межі вже фізичного голоду. При цьому фізично продовольства в світі вистачатиме, але до найбільш ризикованих територій воно в повному обсязі не надійде. А навіть якщо його вистачатиме, на країни Азії та Африки очікує рекордна інфляція — в першу чергу значно подорожчає саме їжа. За найбільш консервативними оцінками, 50 млн людей може опинитися в «зоні ураження» голоду.

Третя очевидна загроза, що прямо випливає з перших двох — економічна та політична дестабілізація найбідніших країн. Інфляція, нестача доступного продовольства, зростання протестних настроїв в найбільш нестійких демократіях завжди ведуть до державних переворотів чи загострення довготривалих релігійних, етнічних, політичних конфліктів. Останній пік зростання цін на продовольство співпав з подіями «арабської весни», коли масові протести були детерміновані в тому числі рекордним зростанням цін на їжу.

Четвертий наслідок очікуваної продовольчої кризи — і прямий наслідок соціально-економічної та політичної нестабільності — нова міграційна криза. Вона може як залишитися в межах кризових регіонів, а може безпосередньо «зачепити» Європу та американських партнерів. Мова — про мільйони нових потенційних мігрантів на додачу до мільйонів українських біженців, що змушені тікати від війни та російських військ. І головне, ми знаємо, в чому зацікавлений путін. Російська ПВК Вагнер активно виконує роль найманців в Африці, підливаючи олії в полум’я громадянської війни в Малі та відпрацьовуючи російські завдання в інших країнах. Тому путін зробить все від нього залежне, щоб продовольча зброя вдарила, в першу чергу, по Європейському Союзу та Сполучених Штатах. Бо у своїй голові він продовжує війну не тільки з Україною, а з усім «колективним Заходом».

Які ще більш складні наслідки може мати ця продовольча криза, важко навіть уявити. Тому світ має діяти, відповідальний світ має діяти. Зараз ми чудово розуміємо, що країни Європи та Сполучені Штати не готові військовою силою покласти край путінській агресії світового масштабу. Так, відкриту війну росія веде лише в Україні, але агресія направлена проти життя та благополуччя вже, без перебільшення, мільярдів людей.

Український народ готовий допомогти світу уникнути мільйонів смертей та десятків мільйонів постраждалих від нестачі їжі. Саме тому для найскорішого захисту світу від загрози голоду треба організувати гуманітарну місію з розблокування українських портів та охорони кораблів з українським зерном. На нього вже чекають мільйони людей.

Паралельно із захистом українського продовольчого експорту Україні необхідно надати більше важкого озброєння та інших ресурсів для того, щоб якомога скоріше подолати російського агресора, змусити його залишити українську землю. Це дозволить не тільки повернути мир на українську землю та припинити геноцид українського народу, але й забезпечить спокійне життя без ризику голоду для світу.

Впевнена, разом з союзниками ми можемо не дати росії погрожувати світу війною, чумою, голодом та смертю. Але нам потрібна рішучість наших партнерів, які можуть надати підтримку.

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