Построение системы здравоохранения Косово: уроки для Украины 24 августа, 12:17

Анализировать опыт других стран, находить параллели и ошибки, которые не следует допускать — просто необходимо

Еще перед началом войны, в 1990 году, система здравоохранения (СЗ) в Косово подверглась значительному нападению — из-за нарастания междоусобий между албанцами Косово и Югославией, Министерство здравоохранения Белграда взяло под контроль соответствующую структуру в Косово. В результате более 60% албанцев потеряли работу — кто-то был уволен, а кто-то оставил работу в знак протеста. Оставшиеся медики были обязаны говорить по-сербски и писать кириллицей. Доступ к услугам для албанцев резко снизился. В ответ на кризис Косово создало «параллельную» систему здравоохранения. Однако она не была успешной из-за проблем с финансированием и нехватки квалифицированных медицинских кадров: «параллельное» медицинское образование не давало достаточно практики. Несмотря на все старания, здоровье населения ухудшалось, создавая еще большее социальное бремя.

Видео дня

Таким образом, СЗ Косово перед войной была ослаблена и не могла реагировать на вызовы месяцев боевых действий. По предварительным оценкам, по меньшей мере 12 тыс. человек погибли от прямых последствий войны. Второй главной причиной смертности в стране были хронические заболевания — другими словами люди умирали от отсутствия доступа к медицинской помощи. 90% медицинских учреждений «параллельной» системы были повреждены или разрушены. Международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный Банк были основными партнерами противодействия коллапсу СЗ. Разработанный ими план построения имел среди приоритетов развитие первичного звена, принимавшего роль «gate-keeper», до специализированной помощи, регуляцию частного сектора, доступные программы лекарств и т. д. ВОЗ также разработала план развития сети заведений с определенным перечнем сервисов, необходимого оборудования и персонала.

Стоит отметить, что СЗ Косово до войны походила на украинский до реформы — как и все постсоветские страны мы унаследовали модель Семашко, где из эффективного был разве что контроль сверху. После вооруженного конфликта Косово получило невиданную до этого донорскую помощь — как финансовую, так и консультационную. В рамках послевоенной реформы, Косово «разделило» функции провайдера и закупщика услуг, делегировав последнее Агентству здравоохранения (Health Care Commissioning Agency). При этом между первичкой и вторичкой шли постоянные споры относительно функций, а зарплата и мотивация оставалась низкой. Как результат — показатели здоровья населения, удовлетворенность услугами, эффективность работы системы росли непропорционально. Несмотря на окно возможностей и большие донорские ресурсы, послевоенная реформа в Косово не достигла в ожидаемые сроки поставленных целей.

Послевоенный период может оказаться не легче, чем военный

Последние двадцать лет исследователи и эксперты дискутируют о причинах, помешавших успеху построения системы после Косовской войны. Следующий список кажется мне самым релевантным для Украины:

1. Стратегия послевоенной реформы была инициирована и создана международными организациями с низкой вовлеченностью местных лидеров и экспертов. Нехватка прозрачной коммуникации органов власти, неучитывание мнения медицинских работников и неправительственного сектора, и как результат, недоверие к правительству, заложили основу для развития дальнейших проблем.

2. Несмотря на разработанную стратегию, Косово не имело детального плана по ее реализации.

3. Доноры и правительство считали, что реформу можно провести в сжатые сроки. Состояние здоровья населения было плохое — страна нуждалась в стабильной СОЗ. К сожалению, они выделили больше времени на стратегию реформы, а не собственно ее реализацию.

4. Как только международные организации достигли своих целей по урегулированию гуманитарного кризиса, они завершили активный этап помощи (1999−2001). При этом ни они, ни местные власти не вкладывали в развитие человеческого потенциала. В результате не было опытных кадров и лидерства на местах, которые могли бы принимать решение о внедрении реформы.

5. В послевоенный период активизировались политические столкновения между партиями, что подрывало процесс построения не только СЗ, но и восстановления страны.

Нет идеального примера послевоенного построения СЗ, на который Украине можно опереться. Опыт Косово показывает, что война привела к коллапсу СЗ, где координационную роль пришлось взять международным партнерам. В то же время, несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ, украинская экономика и медицина работает. Однако анализировать опыт других стран, находить параллели и ошибки, которые не следует допускать — просто необходимо. Послевоенный период может оказаться не легче военного. Так что нам нужно не завтра, а уже сейчас создавать основы для послевоенного построения СЗ — планировать сеть учреждений относительно реальных демографических показателей, привлекать общественность к обсуждениям и принятию решений, реформировать медицинское образование, поддерживать работу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), развивать человеческий потенциал и лидерство на местах, вкладывать в развитие электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) и исследований, адаптироваться к новым запросам населения, в частности, ветеранов и т. д.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.